ROCK FALLS – Le Gold Star 500 annuel, une randonnée à vélo de cinq jours et de 500 miles établie à la suite du 11 septembre pour collecter des fonds pour des bourses d’études, fera à nouveau escale dans les comtés de Whiteside et d’Ogle.

L’association Mission étoile d’or a été créé en 2017 pour sensibiliser les plus de 300 militaires de l’Illinois tués depuis le 11 septembre. Beaucoup de ses bénévoles sont des membres actifs ou retraités de la Garde nationale de l’Illinois.

Le trajet, qui se déroulera du 20 au 24 septembre, débutera à Springfield et comprendra également des arrêts à Quincy, Galesburg et Woodstock avant de se terminer à la station navale des Grands Lacs.

Ce jeudi-là, les coureurs doivent s’arrêter au district de Prophetstown Park à 15 h 23 et au manège militaire de la garde nationale de Rock Falls à 16 h 47. Vendredi, ils s’arrêteront au district de protection contre les incendies de Polo à 8 h 10, et au service d’incendie de Forreston à 9h20 avant de se diriger vers Freeport. Les horaires sont approximatifs et peuvent varier d’environ 15 minutes dans les deux sens, ont indiqué les organisateurs.

L’an dernier, l’organisme a remis 50 000 $ en bourses d’études; il a accordé 214 000 $ en bourses depuis sa création.

Cette année, la course comprendra 12 coureurs et 12 volontaires de Pologne, dont des membres de l’armée polonaise et des membres de familles polonaises qui ont perdu des êtres chers en Irak ou en Afghanistan.

Certains de ses volontaires se sont déployés avec les Polonais, et les participants polonais ont découvert Gold Star Mission grâce à ces connexions. Ils envisagent de créer une organisation similaire en Pologne.T

Cette année, il a également lancé le Gold Star Mission Fallen Heroes History Project, qui documente la vie et le service des militaires décédés de l’Illinois à travers les yeux de leurs familles et de ceux avec qui ils ont servi.

À ce jour, deux vidéos ont été créées, documentant la vie et le service du sergent de la Garde nationale de l’armée de l’Illinois. 1re classe Kyle Wehrly, tué au combat en Irak le 3 novembre 2005, et le sergent de l’armée. Anthony Maddox, tué au combat en Afghanistan le 22 juillet 2013.

D’autres vidéos seront réalisées au fur et à mesure que les fonds seront disponibles.

Au moins six habitants de la région de Sauk Valley ont vécu en Irak ou en Afghanistan après le 11 septembre :

• Circuit de l’armée. Scott M. Tyrrell, 21 ans, de Sterling, est décédé le 20 novembre 2003 des suites de blessures reçues lorsqu’un point de munitions a pris feu à Tikrit, en Irak.

• Sergent. Jessica Housby, de Rock Island, membre de la 1644th Transportation Co. de la Garde nationale de l’Illinois, basée à Rock Falls, a été tuée par une bombe en bordure de route en Irak le 9 février 2005.

• Marine Lance Cap. Andrew G. Patten, 19 ans, de Byron, a été tué le 1er décembre 2005 par un engin explosif improvisé alors qu’il menait des opérations de combat contre les forces ennemies à Fallujah, en Irak.

• La Garde nationale d’armée SPC. Norman L. Cain III, de Mt. Morris avait 22 ans lorsqu’il est décédé le 15 mars 2009, lorsque son véhicule a rencontré un engin explosif improvisé à Kot, en Afghanistan.

• Le sergent d’état-major des Marines. Justus S. Bartelt, de Polo, est décédé le 16 juillet 2010, alors qu’il soutenait des opérations de combat dans la province de Helmand, en Afghanistan. Il avait eu 27 ans seulement 12 jours plus tôt.

• Marine Lance Cap. Alec E. Catherwood, 19 ans, de Byron était sur son premier déploiement de combat lorsqu’il a été tué le 14 octobre 2010, dans la province de Helmand, en Afghanistan.