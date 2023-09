Courant de Nantucket | Le fondateur de Barstool Sports, Dave Portnoy, achète 42 $…

Un domaine riverain le long du port de Nantucket s’est vendu aujourd’hui pour 42 millions de dollars – un record en matière d’immobilier résidentiel pour l’île et l’ensemble de l’État du Massachusetts – et des sources affirment que Actuel l’acheteur serait Dave Portnoy, le fondateur de la société de médias Barstool Sports.

L’achat comprend deux lots distincts qui ont été développés comme une seule propriété – 72 et 68 Monomoy Road – et le domaine n’avait pas été mis en vente sur le marché. Le prix de clôture comprend environ 2 millions de dollars de meubles et d’équipements dans le domaine entièrement meublé.

Portnoy a indiqué dans une publication sur les réseaux sociaux qu’il était l’acheteur d’une nouvelle propriété à Nantucket.

« Nantucket a toujours été mon endroit préféré sur terre », a déclaré Portnoy dans un message sur X (anciennement Twitter). « Le meilleur jour de mon année était de partir en vacances sur l’île. Le pire jour était de prendre le ferry pour rentrer chez moi. Une fois que Barstool a commencé à décoller, j’ai rêvé d’acheter un endroit où je pourrais voir le ferry aller et venir et avoir de l’intimité parce que voir le congé de ferry me fait apprécier chaque seconde que j’ai pu passer sur l’île. Je suis passé de pouvoir me permettre de louer une journée, un week-end, une semaine ou un mois, de louer pour tout l’été, d’acheter une maison et maintenant d’acheter un maison au-delà même de mes imaginations les plus folles.

La propriété combinée de 1,2 acre comprend une habitation principale au bord de l’eau, une maison d’hôtes et une piscine qui ont été achevées en 2018 et 2019 par l’entreprise de construction de Nantucket Reid Builders et conçues par l’architecte Andrew Kotchen de Workshop/APD et l’architecte paysagiste Miroslava Ahern. Les deux maisons sont reliées par un tunnel souterrain.

L’acheteur sur l’acte est répertorié sous le nom de Ferry Views LLC, enregistré auprès de l’avocat local John Brescher. Le vendeur était répertorié sous le nom de Steven Cohen en tant qu’administrateur du Mak Daddy Trust et administrateur du MAK Shack Trust, selon les registres de propriété.

L’acheteur et le vendeur étaient représentés dans la transaction par la société Lee Real Estate de Nantucket. La courtier Shellie Dunlap représentait le vendeur, tandis que les agents Peter Engen et Bruce Beni représentaient Portnoy.

La vente de 44 millions de dollars éclipse les records de Nantucket et de l’État pour une maison unifamiliale établis il y a quelques mois à peine en juin, lorsque le complexe Monomoy situé aux 20, 21 et 22 Berkeley Avenue – situé juste en bas de la rue – s’est vendu pour 38 millions de dollars.

Portnoy, qui n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires sur la vente, possédait auparavant un bien immobilier à Nantucket, situé sur High Brush Path, près de Hummock Pond Road, et est un visiteur fréquent de l’île depuis de nombreuses années.

Les propriétés situées au 72 et au 68 Monomoy Road ont été vendues en mars 2016 par la famille Anathan à deux fiducies aveugles pour un montant total de 13,3 millions de dollars. Les habitations existantes ont ensuite été démolies et les propriétés ont été entièrement réaménagées.