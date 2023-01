Courage acquiert Fox de Racing en échange de Pickett, Erceg

Emily Fox a marqué un but et obtenu deux passes décisives lors de ses 21 apparitions avec Louisville. EM Dash-USA AUJOURD’HUI Sports

Le Courage de Caroline du Nord a envoyé les défenseurs Abby Erceg et Carson Pickett au Racing Louisville en échange de l’ancien choix de repêchage n ° 1 Emily Fox lundi.

Fox, finaliste de la recrue de l’année de la National Women’s Soccer League en 2021, compte 24 sélections avec l’équipe nationale féminine des États-Unis.

“Nous sommes ravis d’ajouter Emily à notre club”, a déclaré l’entraîneur-chef Sean Nahas. “Elle est l’une des jeunes joueuses brillantes du jeu qui entrera et aura un impact immédiat. Elle joue à plusieurs postes, maintient une qualité technique merveilleuse et a un état d’esprit offensif.”

Erceg et Pickett ont une vaste expérience de jeu dans la NWSL et à l’étranger, et ils ont joué un rôle clé en aidant la Caroline du Nord à remporter la NWSL Challenge Cup 2022.

Erceg, 33 ans, a joué en Australie, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et en Espagne, tandis que Pickett, 29 ans, a également effectué des périodes de prêt en Australie et à Chypre.

“Je ne peux pas exprimer à quel point je suis excité de rejoindre Racing Louisville”, a déclaré Pickett.

“J’ai hâte de continuer à m’appuyer sur la culture gagnante de l’équipe et de remporter finalement les championnats de la NWSL. Je ne peux pas penser à un meilleur club avec lequel poursuivre ma carrière. Je suis tellement excité de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et d’obtenir le chance de jouer devant les fans du Racing. Je tiens à remercier Kim et toute l’organisation pour cette opportunité.”

Le Courage a également signé à nouveau l’attaquant Brittany Ratcliffe. L’accord annoncé lundi pour le joueur de 28 ans comprend une option mutuelle pour 2024.

Ratcliffe a marqué trois buts en 22 matchs au cours de ses deux premières saisons avec le Courage en 2021 et 2022.

“Britt est la pro ultime. Jour après jour, c’est quelqu’un qui travaille pour elle-même et pour l’équipe”, a déclaré Nahas. “Son rythme de travail et son engagement infatigables sont ce dont nous avons besoin sur notre liste. En 2022, elle nous a donné des minutes de qualité lorsqu’elle a été sollicitée et nous sommes très heureux d’avoir une joueuse et une personne de qualité avec nous pour la saison 2023.”

Ratcliffe a été le 17e choix au total par les Boston Breakers lors du repêchage de la NWSL 2016 en Virginie. Elle a également joué pour le FC Kansas City (2017) et les Utah Royals (2018-20) avant de rejoindre le Courage.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.