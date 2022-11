Cour suprême plus diversifiée que les avocats qui plaident devant elle

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême ressemble plus à l’Amérique qu’elle ne l’a jamais été. Les avocats qui plaident devant le plus haut tribunal du pays ? Pas tellement.

La session actuelle d’arguments de deux semaines comprend 25 hommes et seulement deux femmes, un déséquilibre si flagrant que la principale avocate de la Cour suprême de l’administration Biden l’a souligné lundi dans sa défense des admissions à l’université conscientes de la race.

La solliciteure générale Elizabeth Prelogar a fait valoir devant le tribunal que des disparités raciales ou sexuelles extrêmes entre certains groupes « peuvent amener les gens à se demander si la voie vers le leadership est ouverte ».

Prelogar et Morgan Ratner, une avocate en pratique privée, sont les femmes seules qui ont entamé des arguments cette semaine comme le font habituellement les avocats, «M. Juge en chef, et que cela plaise à la cour.

Aucune femme ne plaidera une affaire au cours de la deuxième semaine de l’audience.

Le manque flagrant de femmes était un «exemple de bon sens», a déclaré Prelogar, qui, espérait-elle, trouverait un écho auprès du tribunal, en particulier lorsque les femmes représentent environ la moitié des diplômés des facultés de droit.

«Et je pense qu’il serait raisonnable pour une femme de regarder cela et de se demander, est-ce une voie qui m’est ouverte, d’être avocate à la Cour suprême? Les clients privés sont-ils prêts à embaucher des femmes pour plaider leurs affaires devant la Cour suprême ? Quand il y a ce genre de disparité flagrante dans la représentation, cela peut avoir de l’importance et c’est du bon sens », a-t-elle déclaré.

Le mois précédent n’était pas très différent. Dix-huit hommes et quatre femmes, dont Prelogar, ont plaidé huit cas.

La disparité raciale et ethnique parmi les avocats est également frappante, à un moment où il y a quatre femmes, deux Afro-Américains et une Latina parmi les neuf juges. Un seul homme noir a plaidé devant la Cour suprême ce trimestre, et la dernière fois qu’une femme noire a comparu devant les juges, c’était en 2019.

Prelogar est dans la position enviable de choisir les cas à défendre au nom du gouvernement américain. Le solliciteur général plaide généralement l’affaire la plus importante chaque mois que le tribunal siège. Prelogar n’est que la deuxième femme à occuper ce poste de manière permanente, après l’actuelle juge Elena Kagan.

Les femmes sont également les meilleures avocates d’appel de la Louisiane et de New York et plaident régulièrement devant le tribunal.

Lisa Blatt, la femme en pratique privée qui comparaît le plus souvent au tribunal, a prononcé le mois dernier son 43e plaidoyer devant la haute cour en faveur de la photographe Lynn Goldsmith dans un différend avec la Fondation Andy Warhol. Blatt préside la Cour suprême et la pratique d’appel au cabinet d’avocats Williams et Connolly.

Mais comme l’a noté Prelogar, il y a peu de femmes ayant une autorité similaire dans les entreprises privées et dans les bureaux de l’État.

Cela explique en partie pourquoi si peu d’avocats à la Cour suprême sont des femmes et des minorités. Il y a également un nombre relativement faible de créneaux chaque année dans un tribunal qui a entendu environ 60 affaires par an récemment.

Les parties privées dont les affaires sont devant le tribunal choisissent souvent des avocats ayant une expérience antérieure à la Cour suprême, ce qui signifie que les mêmes avocats se présentent encore et encore devant le tribunal.

Christina Swarns, anciennement directrice du contentieux du Legal Defence and Educational Fund de la NAACP, est l’une des rares femmes noires à plaider devant le tribunal ces dernières années.

Bien que six ans se soient écoulés depuis sa comparution réussie au nom d’un condamné à mort noir au Texas, Swarns a déclaré que les gens «tout le temps, tout le temps, tout le temps» lui disaient: «J’ai entendu votre argument. J’ai vu votre argumentation. Je ne peux pas vous dire à quel point vous nous avez rendus fiers ce jour-là.

Swarns a déclaré qu’elle était “extrêmement consciente de la singularité” de son argument en tant que femme noire et qu’elle ressentait une pression “ne voulant pas faiblir” et sentait que si elle le faisait, “cela rendrait la tâche plus difficile pour les personnes qui sont venues derrière moi”.

Lorsque la juge Sonia Sotomayor a été interrogée lors d’une comparution plus tôt cette année sur le manque de diversité parmi les avocats, elle a déclaré que “pour résoudre ce problème, nous allons devoir travailler à tous les niveaux”. Sotomayor, qui est devenu le premier juge latin du tribunal en 2009, a déclaré que cela signifiait tendre la main aux étudiants des minorités à la faculté de droit pour les encourager à postuler à des stages auprès de juges, ce qui les amènera dans des cabinets d’avocats qui peuvent les mettre en mesure de plaider devant le tribunal.

The Appellate Project, une organisation à but non lucratif créée en 2019, vise à créer ce pipeline pour alimenter les avocats des minorités dans le travail juridique en appel. Cette année, la propre classe de greffiers de la Cour suprême est composée d’environ deux tiers d’hommes; il semble que six des 38 greffiers appartiennent à des minorités, selon les recherches de l’observateur judiciaire David Lat.

Mais Sotomayor a déclaré que les juges en particulier ont “le pouvoir et la responsabilité de tendre la main aux professeurs de faculté de droit dont nous avons confiance en leur jugement et de leur dire que nous espérons qu’ils nous donneront diverses recommandations” pour les juristes et que “nous attendez-vous à ce qu’ils encadrent réellement les étudiants de couleur dès leur premier jour à la faculté de droit.

