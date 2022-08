Cour suprême : nomination de la juge ontarienne Michelle O’Bonsawin

Le premier ministre Justin Trudeau a nommé la juge ontarienne Michelle O’Bonsawin à la Cour suprême du Canada. Elle est la première personne autochtone à être sollicitée pour siéger sur le plus haut tribunal du Canada.

O’Bonsawin est juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Ottawa depuis 2017 et, selon le cabinet du premier ministre, possède « une expertise dans les domaines de la santé mentale, des principes Gladue, du droit du travail et de l’emploi, des droits de la personne et de la vie privée. “

Dans une déclaration annonçant la nomination, Trudeau a déclaré que O’Bonsawin est un membre abénaki de la Première Nation d’Odanak et un franco-ontarien parfaitement bilingue né à Hanmer, en Ontario.

Avant d’entrer dans l’histoire en tant que première femme autochtone à devenir juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, O’Bonsawin était avocate générale du Royal Ottawa, un hôpital spécialisé en santé mentale à Ottawa. Elle a commencé sa carrière juridique aux services juridiques de la Gendarmerie royale du Canada et a enseigné le droit autochtone à l’Université d’Ottawa.

Un processus va maintenant se dérouler au cours duquel les parlementaires entendront directement O’Bonsawin et d’autres responsables, dont le ministre de la Justice David Lametti, au sujet du processus de sélection et de sa nomination.

Dans offrant ses félicitations publiquesLametti a qualifié la nomination d’O’Bonsawin de “moment historique” pour la Cour suprême et pour le Canada.

Le processus de sélection du prochain juge de la Cour suprême a été lancé en avril. Un conseil consultatif indépendant présidé par l’ancien premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Wade MacLauchlan, a ensuite examiné les candidats et envoyé à Trudeau une liste restreinte de noms à considérer.

“Sa nomination est le résultat d’un processus de sélection ouvert et non partisan. Je suis convaincu que la juge O’Bonsawin apportera des connaissances et des contributions inestimables au plus haut tribunal de notre pays”, a déclaré Trudeau dans un communiqué.

La nomination d’O’Bonsawin vise à combler le poste vacant créé par le prochain départ à la retraite, le 1er septembre, du juge de la Cour suprême Michael Moldaver.



Plus à venir.