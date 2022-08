Cour suprême : nomination de la juge ontarienne Michelle O’Bonsawin

Vendredi, le premier ministre Justin Trudeau a nommé la juge ontarienne Michelle O’Bonsawin à la Cour suprême du Canada. Elle est la première personne autochtone choisie pour siéger au plus haut tribunal du Canada et la nomination est célébrée comme remplissant un rôle important au plus haut niveau du système de justice du pays.

O’Bonsawin est juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Ottawa depuis 2017 et, selon le cabinet du premier ministre, possède « une expertise dans les domaines de la santé mentale, des principes Gladue, du droit du travail et de l’emploi, des droits de la personne et de la vie privée. “

Dans une déclaration annonçant la nomination, Trudeau a déclaré que O’Bonsawin est un membre abénaki de la Première Nation d’Odanak et un franco-ontarien parfaitement bilingue né à Hanmer, en Ontario.

Avant d’entrer dans l’histoire en tant que première femme autochtone à devenir juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, O’Bonsawin était avocate générale au Royal Ottawa, un hôpital spécialisé en santé mentale à Ottawa. Elle a commencé sa carrière juridique avec les services juridiques de la Gendarmerie royale du Canada et a également travaillé comme avocate pour Postes Canada.

En plus d’enseigner le droit autochtone à l’Université d’Ottawa et de siéger au conseil des gouverneurs de l’Université d’Ottawa, O’Bonsawin a défendu avec succès sa thèse de doctorat sur l’application des principes Gladue, qui permettent aux tribunaux de tenir compte des expériences des peuples autochtones lorsqu’ils prendre des décisions en matière de peine.

« Le plus haut tribunal du Canada a toujours manqué d’une personne pour interpréter les lois canadiennes dans une optique autochtone – mais plus maintenant », a déclaré le chef national du Congrès des peuples autochtones, Elmer St. Pierre, dans un communiqué vendredi. “O’Bonsawin aidera à équilibrer la haute magistrature du Canada, offrant un point de vue vital sur les questions juridiques les plus importantes du pays.”

La chef nationale de l’APN, RoseAnn Archibald, a déclaré que O’Bonsawin « fait #HERstory ».

“C’est une nomination importante à un moment critique et le juge O’Bonsawin est un choix qualifié”, Archibald a tweeté.

L’ancien sénateur, juge et président de la Commission de vérité et réconciliation, Murray Sinclair, qui a conseillé O’Bonsawin sur sa candidature au poste, a déclaré qu’il savait à quel point sa communauté devait être fière de la voir atteindre ce jalon.

« Le tribunal est renforcé et nos décisions sont meilleures lorsqu’il existe diverses perspectives là où elles sont le plus nécessaires. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les problèmes auxquels est confronté le long voyage de réconciliation du Canada », a déclaré M. Sinclair. « Il est grand temps que le tribunal ait un siège pour un juge autochtone, un juge qui a vu de première main l’impact du colonialisme sur les communautés autochtones.

Le chef de la Première Nation d’Odanak, Richard O’Bomsawin, un cousin éloigné du nouveau juge à la Cour suprême, a confirmé ce que Sinclair avait suggéré, déclarant à CTV News qu’elle a rendu sa communauté “très, très fière” et qu’elle donne un exemple positif pour d’autres membres aspirants des Premières Nations.

“Nous devons toujours nous efforcer, aller de l’avant et viser les étoiles”, a-t-il déclaré. “Et elle a prouvé que cela peut être fait.”

Avant que O’Bonsawin ne rejoigne les huit autres juges de la Cour suprême, le Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes entendra le ministre de la Justice David Lametti et le président du comité consultatif indépendant qui a examiné ce poste, l’ancien premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Wade MacLauchlan, au sujet de la sélection processus et sa nomination.

Ensuite, le comité participera, aux côtés des membres du Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles, à une séance de questions-réponses avec O’Bonsawin pour en savoir plus directement sur sa carrière, ses expériences et ses objectifs dans le nouveau rôle. Ces mesures faisaient partie d’un changement motivé par la transparence du processus de sélection effectué par les libéraux en 2016.

Dans le cadre de sa candidature, O’Bonsawin a écrit sur son expérience en tant qu’avocate des Premières Nations et a déclaré qu’en tant qu’enfant dans un foyer de la classe ouvrière, c’était son «rêve» de devenir avocate.

“Compte tenu de mon éducation, il est devenu évident pour moi en tant qu’avocate que mon prochain objectif était de devenir juge afin de partager l’expérience de ma vie et de continuer mon service public”, écrit-elle. O’Bonsawin a également déclaré que sa contribution la plus importante au droit et à la poursuite de la justice au Canada est son “effort pour aider toutes les personnes impliquées dans le système de justice et de santé mentale, avec un accent particulier sur les peuples autochtones”.

“Je m’efforce pour que la magistrature clarifie les questions juridiques afin d’avoir un système juridique inclusif et compatissant pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis”, a-t-elle poursuivi.

Pour Claudette Commanda, la première Autochtone à être nommée chancelière de l’Université d’Ottawa, le dernier choix de Trudeau à la Cour suprême « en dit long ».

“Ce que Michelle apportera à la table – ou à la magistrature – elle apportera ses connaissances en tant que femme des Premières Nations. Elle apporte ses connaissances en tant qu’avocate, ses connaissances en tant que juge, et cela aidera à donner une vision plus approfondie compréhension de ces problèmes », a déclaré Commanda à CTV News. “C’est ce que je considère comme une réconciliation.”

Dans offrant ses félicitations publiquesLametti a qualifié la nomination d’O’Bonsawin de “moment historique” pour la Cour suprême et pour le Canada.

Le processus de sélection du prochain juge de la Cour suprême a été lancé en avril. Un conseil consultatif indépendant présidé par l’ancien premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Wade MacLauchlan, a ensuite examiné les candidats et envoyé à Trudeau une liste restreinte de noms à considérer.

“Sa nomination est le résultat d’un processus de sélection ouvert et non partisan. Je suis convaincu que la juge O’Bonsawin apportera des connaissances et des contributions inestimables au plus haut tribunal de notre pays”, a déclaré Trudeau dans un communiqué.

La nomination d’O’Bonsawin vise à combler le poste vacant créé par le prochain départ à la retraite, le 1er septembre, du juge de la Cour suprême Michael Moldaver.



Avec des fichiers de Judy Trinh de CTV National News