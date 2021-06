Cour suprême : Kavanaugh annonce une étonnamment bonne nouvelle pour le féminisme

Le juge Brett Kavanaugh vient de donner un signal subtil mais potentiellement très significatif qu’il protégera au moins certaines des victoires féministes remportées par Ruth Bader Ginsburg deux décennies avant qu’elle ne rejoigne la Cour suprême. La décision de Kavanaugh ne signifie pas qu’il est susceptible de virer à gauche sur des questions comme l’avortement, mais cela suggère qu’il y a des limites à la volonté de cette Cour de rejeter les victoires antérieures des libéraux.

Dans Reed contre Reed (1971), une affaire que Ginsburg a aidé à plaider, la Cour suprême a jugé pour la première fois que la Constitution limite la capacité du gouvernement à discriminer sur la base du sexe. Au fil du temps, la Cour a progressivement élargi cette décision, concluant finalement qu’« une partie cherchant à soutenir une action gouvernementale fondée sur le sexe doit établir une « justification excessivement convaincante » pour la classification.

Pourtant, alors que ces décisions sont désormais des firmaments du droit constitutionnel américain, elles ont été controversées parmi les conservateurs pendant de nombreuses années. En tant que jeune avocat travaillant au ministère de la Justice de Reagan, par exemple, le futur juge en chef John Roberts a écrit plusieurs notes de service et autres documents suggérant que ces décisions anti-discrimination sexiste représentent « une intrusion injustifiée dans les affaires législatives ».

La Cour suprême a actuellement une majorité conservatrice de 6-3, Roberts est largement considéré comme le membre le plus modéré de cette majorité, et de nombreux juges conservateurs ont fait preuve de mépris pour certains précédents, dont Kavanaugh. Il était donc loin d’être clair qu’au moins cinq des juges actuels voteraient en faveur des décisions de la Cour en matière d’égalité des sexes s’ils étaient confrontés à une affaire contestant ces décisions. Jusqu’à aujourd’hui, il semblait y avoir un risque réel que l’héritage de Ginsburg soit annulé par un banc conservateur.

Mais ce risque semble maintenant grandement diminué, grâce à une décision du juge Kavanaugh.

Lundi, la Cour suprême a annoncé qu’elle n’entendrait pas National Coalition for Men v. Selective Service System, un procès contestant une loi fédérale qui oblige les hommes – et non les femmes – à s’inscrire au projet lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans.

Cela peut sembler une mauvaise nouvelle pour quiconque espère que le tribunal appliquera les précédents de non-discrimination entre les sexes à un nouveau domaine. Mais la bonne nouvelle vient dans un bref avis écrit par la juge Sonia Sotomayor.

Dans ce document, elle suggère qu’elle croit que la discrimination fondée sur le sexe dans le programme de service sélectif est inconstitutionnelle – la principale raison pour laquelle elle n’est pas intéressée à s’occuper de l’affaire, semble-t-elle, est que le Congrès envisage une législation qui pourrait étendre l’inscription sélective aux services aux femmes.

Kavanaugh a rejoint l’opinion dans son intégralité. Et cette opinion commence par une citation résumant de nombreuses décisions de la Cour en matière d’égalité des sexes – la Constitution « interdit au gouvernement fédéral de discriminer sur la base du sexe en l’absence d’une » justification excessivement convaincante « », a écrit la juge Sotomayor dans son avis – suivi d’un long liste des citations des décisions de la Cour en matière d’égalité des sexes.

Ainsi, en se joignant à cette opinion, Kavanaugh a indiqué qu’il était d’accord avec Sotomayor et avec les décisions en matière d’égalité des sexes que Sotomayor cite.

Cela ne signifie pas que ces décisions sont totalement sûres – sur un tribunal 6-3, Kavanaugh pourrait être mis en minorité par les cinq autres républicains nommés – mais c’est un signe d’espoir pour le féminisme. Kavanaugh est le vote médian de la Cour dans la plupart des affaires litigieuses, il est donc peu probable que la Cour annule une importante série de précédents sans son approbation.

Les décisions de la Cour en matière d’égalité des sexes, brièvement expliquées

Comme mentionné ci-dessus, la Cour n’a pas jugé que la discrimination fondée sur le sexe pouvait violer la Constitution avant le début des années 1970. C’est probablement en raison d’un conflit entre le texte du 14e amendement et le contexte historique qui a conduit à la ratification de l’amendement.

Le 14e amendement interdit aux États de refuser « à toute personne relevant de sa juridiction l’égale protection des lois » et, comme la Cour l’a jugé dans Bolling contre Sharpe (1954), le cinquième amendement impose également ces limites au gouvernement fédéral. Cette référence à la « protection égale des lois » est assez large et pourrait potentiellement être interprétée comme interdisant de nombreuses formes de discrimination.

Mais le 14e amendement a également été ratifié en 1868, quelques années seulement après que les États-Unis eurent mis fin à une guerre civile pour l’esclavage. L’objectif initial de cet amendement était d’assurer l’égalité raciale, en particulier pour les personnes anciennement réduites en esclavage, et non de protéger les femmes de la discrimination.

La Cour suprême a carré ce cercle en statuant que la Constitution impose des limites assez importantes à la capacité du gouvernement de discriminer sur la base du sexe, mais que ces limites sont moins strictes que les limites imposées à la discrimination raciale.

Lorsque le gouvernement s’engage dans la discrimination raciale, ses actions doivent survivre à un test connu sous le nom de « examen minutieux strict », qui, comme son nom l’indique, est très difficile à surmonter. Pour l’emporter dans une affaire de discrimination raciale, le gouvernement doit montrer qu’une telle discrimination est « précisément conçue pour servir un intérêt gouvernemental impérieux ».

La discrimination fondée sur le sexe, quant à elle, n’est soumise qu’à un test appelé « examen intermédiaire » – qui, comme son nom l’indique, est moins rigoureux qu’un examen strict. La Cour a d’abord appliqué ce critère un peu plus faible aux lois qui s’engagent dans la discrimination fondée sur le sexe dans Craig contre Boren (1976). Des décisions ultérieures ont établi que le gouvernement doit avoir une « justification excessivement convaincante » pour la discrimination fondée sur le sexe – de sorte que les lois discriminatoires sur la base du sexe sont toujours traitées avec un certain scepticisme – mais la Cour n’a jamais appliqué un examen strict aux cas de discrimination fondée sur le sexe.

Cependant, de nombreux conservateurs ont résisté à cette approche de compromis dans les cas de discrimination fondée sur le sexe. Pas plus tard qu’en 2011, le juge Antonin Scalia a soutenu que les législateurs peuvent adopter des lois qui traitent les hommes différemment des femmes. « Certes, la Constitution n’exige pas de discrimination fondée sur le sexe », a déclaré le défunt juge dans une interview vieille de dix ans. « La seule question est de savoir si cela l’interdit. Ce n’est pas le cas.

En 1981, le futur juge en chef Roberts a rédigé un projet d’article expliquant l’objection conservatrice à des affaires telles que Craig. « Les classifications basées sur la race sont suspectes et méritent un examen minutieux, à la lumière de l’objectif historique du quatorzième amendement », a écrit Roberts. Mais « l’extension d’un contrôle accru à d’autres groupes » insulaires et discrets « … représente une intrusion injustifiée dans les affaires législatives ».

Roberts, en d’autres termes, a pris la position que le 14e amendement doit être lu exclusivement à la lumière de son objectif historique étroit – protéger contre la discrimination raciale – et que sa garantie de protection égale ne devrait pas être appliquée au sexe (ou à toute autre forme de) discrimination.

Roberts, il convient de le noter, a écrit ces mots dans un projet d’article préparé pour publication par son patron, le procureur général de l’époque, William French Smith. Il n’est donc pas clair si Roberts exprimait ses opinions personnelles ou celles de ses supérieurs. Mais le jeune Roberts a également écrit plusieurs autres documents suggérant qu’il n’était pas d’accord avec des décisions comme Craig, et plusieurs groupes de femmes ont critiqué sa nomination à la Cour suprême, en partie par crainte qu’il n’annule ces décisions.

Quoi qu’il en soit, il apparaît maintenant qu’au moins un membre de la majorité conservatrice de six juges de la Cour n’est pas convaincu par la critique conservatrice de décisions comme Craig. La décision du juge Kavanaugh de se joindre à l’opinion de Sotomayor dans le Service sélectif L’affaire est importante car elle indique qu’au moins un républicain nommé à la Cour suprême votera pour abroger les lois et politiques discriminatoires sur la base du sexe.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir?

Si la Cour entend une affaire à l’avenir lui demandant d’annuler des décisions telles que Craig, le vote de Kavanaugh n’est pas suffisant pour empêcher ce résultat. Même si les trois membres libéraux de la Cour rejetteraient sans aucun doute une attaque contre Craig et des cas similaires, ces trois libéraux plus Kavanaugh totalisent seulement quatre des neuf votes de la Cour.

Mais il y a aussi de bonnes raisons de croire qu’au moins un des cinq juges restants rejetterait une tentative de rejeter des décennies de précédents établissant que la Constitution désapprouve la discrimination fondée sur le sexe. Bien que Roberts soit très conservateur, il est également plus prudent quant à l’annulation des précédents que ses autres collègues conservateurs. En effet, en juin dernier, il a rompu avec ces collègues et a voté l’annulation d’une loi anti-avortement parce que la loi était presque identique à celle que la Cour avait déjà déclarée inconstitutionnelle.

Quoi que Roberts ait pu penser de la discrimination fondée sur le sexe et de la Constitution à l’époque de Reagan, il est susceptible d’être plus prudent aujourd’hui quant à l’annulation d’une série de décisions qui remontent à un demi-siècle.

En tant que professeur de droit, la juge Amy Coney Barrett a également averti qu’il existait certains précédents qu’« aucune personne sérieuse ne proposerait d’annuler même si elle avait tort » et, au cours de sa brève période en tant que juge, Barrett a parfois rompu avec le plus juste faction de sa Cour. Il est donc également possible qu’elle vote pour préserver les décisions de la Cour en matière de discrimination fondée sur le sexe.

Cela ne veut pas dire que les féministes devraient pousser un soupir de soulagement et s’attendre à ce que la Cour préserve chaque décision passée qui fait avancer l’égalité des femmes – si vous vous attendez à ce que Kavanaugh ou Barrett votent pour Roe contre Wade, ou si vous vous attendez à ce que Roberts vote à nouveau pour le droit à l’avortement à l’avenir, alors vous devriez être prêt à être gravement déçu.

Mais, à tout le moins, le mouvement de Kavanaugh dans le Service sélectif cas suggère que certaines des victoires féministes les plus importantes des dernières décennies ne seront pas annulées.