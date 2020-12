WASHINGTON – La Cour suprême a donné vendredi à l’administration Trump quelques semaines de plus pour tenter d’exclure les immigrants sans papiers du recensement utilisé pour répartir les sièges au Congrès, en partie parce que l’effort pourrait s’avérer infructueux.

La décision rapide dans une affaire discutée le 30 novembre a signalé l’espoir de la cour qu’elle peut éviter une décision plus conséquente sur une question qui pourrait affecter l’équilibre du pouvoir politique au Congrès pour la prochaine décennie.

La décision n’a pas été signée, mais les trois juges libéraux du tribunal ont exprimé leur dissidence. Ils auraient invalidé la politique comme étant illégale.

« À l’heure actuelle, cette affaire est truffée de contingences et de spéculations qui empêchent le contrôle judiciaire », a déclaré l’opinion majoritaire du tribunal. « Pour commencer, la politique pourrait ne pas être réalisable de quelque manière que ce soit, et encore moins d’une manière substantiellement susceptible de nuire à l’un des plaignants ici. »

« Tout le monde convient maintenant que le gouvernement ne peut pas mettre en œuvre de manière réalisable le mémorandum en excluant les quelque 10,5 millions d’étrangers sans statut légal », a déclaré la majorité.

Le juge adjoint Stephen Breyer, écrivant pour lui-même et pour les deux autres libéraux de la cour, a déclaré que l’affaire était mûre pour une décision maintenant.

«Le sens ordinaire des lois applicables, des décennies de pratique historique et des interprétations uniformes des trois branches du gouvernement démontrent que les étrangers sans statut légal ne peuvent être exclus du recensement décennal uniquement en raison de ce statut», a déclaré Breyer. « L’effort du gouvernement pour les retirer de la base de répartition est illégal, et je crois que ce tribunal devrait le dire. »

Le président Donald Trump a annoncé en juillet son intention d’exclure jusqu’à 10,5 millions d’immigrants sans papiers de la tabulation sur la théorie selon laquelle ils ne sont pas des résidents permanents et ne méritent pas de représentation politique.

Mais les compter est difficile, et le Bureau du recensement a déclaré qu’il pourrait ne pas terminer le travail à temps pour que Trump soumette un rapport au Congrès avant de quitter ses fonctions. Le nombre de ceux qui sont plus faciles à compter – tels que les immigrants dans les centres de détention ou soumis à des arrêtés d’expulsion définitifs – peut ne pas être suffisant pour affecter la répartition des sièges de la Chambre et des votes électoraux entre les États.

Au cours de la plaidoirie, plusieurs juges conservateurs ont déclaré qu’il serait prématuré de maintenir ou de nier la politique sans savoir quel impact elle pourrait avoir. Si l’administration donne suite à une politique musclée qui affecte la répartition, ont-ils estimé, les opposants pourraient alors la contester devant le tribunal.

Plus tôt:La Cour suprême pourrait donner au président Trump le temps de tester la politique de recensement contre les immigrants sans papiers

De plus, l’administration du président élu Joe Biden chercherait probablement à maintenir les immigrants sans papiers dans le décompte des personnes. Cela pourrait conduire à des poursuites de la part des partisans du plan après le départ de Trump.

Le plan de Trump, s’il est mis en œuvre de manière radicale, pourrait priver la Californie et peut-être d’autres États de sièges à la Chambre des représentants. Les États avec un grand nombre d’immigrants sans papiers ont tendance à pencher pour les démocrates, tandis que ceux qui pourraient gagner des sièges à la Chambre sont majoritairement républicains.

Gagner ou perdre des sièges à la Chambre affecte également les votes électoraux des États. La politique pourrait également modifier la distribution d’environ 1,5 billion de dollars de fonds fédéraux.

Dirigée par New York, une coalition de 22 États et 15 villes a intenté une action après que Trump a annoncé la politique en juillet, et un tribunal de district fédéral a jugé en septembre qu’elle était illégale. Le panel de trois juges a déclaré que cela avait servi à dissuader les ménages d’immigrants de répondre au décompte du recensement. Deux tribunaux fédéraux de Californie et du Maryland ont rendu des décisions similaires.

Les juges ont accepté d’entendre et de décider rapidement de l’affaire car le temps presse pour le processus de recensement de 2020. Le rapport du secrétaire au Commerce Wilbur Ross au président est dû le 31 décembre. Trump a environ 10 jours après cela pour faire rapport au Congrès sur le nombre de sièges alloués à chaque État.