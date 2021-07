Cour suprême émet un autre avis aux fabricants de « Mirzapur » | Nouvelles télévisées

New Delhi: La Cour suprême a envoyé un avis aux créateurs de la série Web d’Amazon Prime Video « Mirzapur » vendredi 3 février. Il s’agit du deuxième avis adressé aux créateurs de ‘Mirzapur’ par la plus haute juridiction.

Prenant acte de la requête déposée par l’avocat de la Cour suprême et originaire de la ville de Mirzapur, Rudra Vikram Singh, le tribunal suprême a envoyé un avis aux réalisateurs et producteurs de l’émission et a demandé une réponse pour avoir prétendument dépeint la ville sous un mauvais jour sur le Web. séries.

Des films comme #Mirzapur2 devraient immédiatement être interdits, ont déjà déposé un PIL pour interdire la libération de Mirzapur. #BoycottMirzapur2 pic.twitter.com/6nleT7aW94 – Rudra Vikram Singh (@Irudravs) 6 octobre 2020

Singh a allégué que le quartier de Mirzapur a été décrit comme un quartier de sbires et de mafias. Il a affirmé que la représentation des habitants de Mirzapur dans la série Web comme des mafias a conduit à une vision défavorable de ses habitants, ce qui a affecté sa vie professionnelle et sociale.

Le CS a fixé l’audience du plaidoyer le 8 mars.

Pendant ce temps, le tournage de la troisième saison du drame policier a commencé. ‘Mirzapur’ est produit par Farhan Akhtar et Ritesh Sidhwani sous leur bannière Excel Media and Entertainment.

Auparavant, la plus haute juridiction avait envoyé un avis à Amazon Prime sur une requête déposée par un avocat basé à Noida alléguant que l’émission ‘Mirzapur’ diffamait l’image de l’endroit dans l’Uttar Pradesh.

« Mirzapur a une valeur culturelle riche, mais en 2018, Excel Entertainment a lancé une série Web nommée Mirzapur de 9 épisodes dans laquelle ils ont montré à Mirzapur une ville de voyous et d’adultères », avait déclaré le plaidoyer.

‘Mirzapur 2’ est réalisé par Gurmmeet Singh et Mihir Desai. Créé par Puneet Krishna, les producteurs exécutifs sont Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar.

La distribution d’ensemble du spectacle comprend Pankaj Tripathi, Ali Fazal, Divyenndu, Shweta Tripathi, Rasika Dugal, Harshita Shekhar Gaur, Amit Sial, Anjum Sharma, Sheeba Chaddha, Manu Rishi Chadha et Rajesh Tailang, Vijay Varma, Priyanshu Painyuli et Isha Talwar .