La Cour suprême du Texas a rejeté vendredi, sans commentaire, la tentative du théoricien du complot Alex Jones de rejeter quatre poursuites en diffamation par les parents d’enfants tués à l’école élémentaire Sandy Hook en 2012.

Les parents ont intenté une action en justice dans le comté de Travis, où Jones et son site Web InfoWars sont basés, affirmant qu’ils avaient été diffamés et souffraient de détresse émotionnelle après que les émissions d’InfoWars aient contesté l’authenticité de la fusillade dans l’école et la couverture médiatique qui a suivi.

Vingt jeunes enfants et six adultes sont morts dans la fusillade de masse à l’école Sandy Hook à Newtown, Connecticut.

L’action de vendredi par la Cour suprême a confirmé les décisions de deux tribunaux inférieurs qui avaient permis aux poursuites judiciaires de se poursuivre.

Le plus haut tribunal civil de l’État a également donné son feu vert à un autre procès en diffamation contre InfoWars et le journaliste Kit Daniels par un homme identifié par erreur comme suspect lors de la fusillade de 2018 dans un lycée de Parkland, en Floride.

La photo de Marcel Fontaine, qui n’était pas le tireur, est restée sur le site Web d’InfoWars pendant 13 heures, et aucune correction n’a été émise à l’époque expliquant cette erreur d’identité, selon les archives judiciaires.

Les décisions Sandy Hook de vendredi permettront à quatre poursuites judiciaires:

• Neil Heslin, père de Jesse Lewis, 6 ans, a intenté deux poursuites pour dénoncer les déclarations de Jones alléguant que la fusillade à l’école de Sandy Hook était « un canular géant » et contestant l’affirmation de Heslin selon laquelle il avait détenu son fils mort dans son bras après.

• Scarlett Lewis, mère de Jesse Lewis, a noté les déclarations de Jones selon lesquelles la fusillade à l’école était « aussi bidon qu’un billet de trois dollars » ainsi que d’autres déclarations sur InfoWars laissant entendre que les parents ne pleuraient pas vraiment la perte de leurs enfants.

• Leonard Pozner et Véronique De La Rosa, les parents de Noah Pozner, 6 ans, ont cité des émissions dans lesquelles Jones a qualifié la fusillade de l’école de canular «faux drapeau» destiné à créer un prétexte pour que le gouvernement limite les droits des armes à feu.

L’annonce de vendredi par la Cour suprême a noté que deux membres, les juges Jeff Boyd et John Devine, auraient accordé la requête en révision de Jones dans le procès Pozner, mais l’ordonnance du tribunal n’a fourni aucune raison de leur dissidence.

Dans des mémoires à la Cour suprême, les avocats de Jones ont soutenu que l’hôte d’InfoWars se livrait à un discours protégé parce qu’il traitait de questions d’intérêt public.

« La poursuite des soi-disant ‘théories du complot’ concernant les activités controversées du gouvernement fait partie intégrante du discours politique américain depuis notre fondation, et elle est protégée par le premier amendement », ont-ils déclaré à la Cour dans un mémoire pour le Pozner et Affaire De La Rosa.

Jones a également fait valoir que les lois sur la diffamation des États exigeaient que tout discours nuisible soit dirigé contre des membres spécifiques de la famille, mais les familles de Sandy Hook n’ont pas été nommées dans trois rapports InfoWars en 2017.

Mais un avocat des familles Sandy Hook a fait valoir que Jones n’a pas simplement dit que la fusillade à l’école avait été organisée par le gouvernement, il a également généralement accusé les membres de la famille d’être des acteurs pour aider à vendre une prétendue dissimulation et exploiter l’événement pour attaquer les droits des armes à feu.

En conséquence, Jones et InfoWars ont accusé les membres de la famille de collusion dans un canular « relatif au meurtre de leur fils … à des fins néfastes », a déclaré l’avocat Mark Bankston au tribunal.

Jones a également été imprudent dans la publication d’informations qui étaient si improbables qu’aucun éditeur raisonnable n’aurait fait de même sans confirmation substantielle, a fait valoir Bankston.

«Le fantasme de M. Jones à propos d’un complot ténébreux du gouvernement pour assassiner des élèves de première année et ensuite exploiter l’événement avec l’aide des médias et des acteurs est la définition même de« improbable »», a-t-il écrit.

Bankston a salué l’action du tribunal vendredi. « Nous sommes heureux que M. Jones apprenne que ses efforts frivoles pour retarder cette affaire ne lui épargneront pas le compte à venir », a-t-il déclaré.

Les avocats de Jones n’ont pas répondu à une demande de commentaire.