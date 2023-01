Cour suprême: des juges interrogés dans le cadre d’une enquête sur les fuites

WASHINGTON (AP) – Huit mois, 126 entretiens officiels et un rapport de 23 pages plus tard, la Cour suprême a déclaré qu’elle n’avait pas réussi à découvrir qui avait divulgué un projet d’avis du tribunal annulant le droit à l’avortement.

Le rapport publié par le tribunal jeudi est l’aboutissement apparent d’une enquête ordonnée par le juge en chef John Roberts un jour après la fuite en mai du projet à Politico. Vendredi, en réponse à des questions, le chef de l’enquête a ajouté dans un communiqué que les neuf juges du tribunal avaient été auditionnés dans le cadre de l’enquête et que rien ne les impliquait.

La fuite a déclenché des manifestations au domicile des juges et a soulevé des inquiétudes quant à leur sécurité. Et cela s’est produit plus d’un mois avant que l’avis final du juge Samuel Alito ne soit rendu public et que le tribunal n’ait officiellement annoncé qu’il annulait Roe v. Wade.

Le rapport offre également une fenêtre sur les processus internes de la Cour. Il reconnaît que la pandémie de coronavirus, qui a élargi la capacité des personnes à travailler à domicile, « ainsi que des lacunes dans les politiques de sécurité de la Cour, ont créé un environnement dans lequel il était trop facile de retirer des informations sensibles du bâtiment et des réseaux informatiques de la Cour. ” Le rapport recommande des changements afin qu’il soit plus difficile qu’une fuite se produise à l’avenir.

Quelques questions et réponses sur le rapport :

SI L’ENQUETE N’A PAS TROUVE LA FUITE, QU’A-T-ELLE TROUVE ?

Sécurité laxiste et lèvres lâches. Trop de personnes ont accès à certaines informations sensibles, conclut le rapport, et les politiques du tribunal en matière de sécurité de l’information sont obsolètes. Le tribunal ne peut pas suivre activement, par exemple, qui traite et accède à des informations hautement sensibles.

Au-delà de cela, certaines personnes interrogées par des enquêteurs fédéraux appelés pour aider à l’enquête ont reconnu qu’elles n’avaient pas scrupuleusement suivi les politiques de confidentialité du tribunal. Dans certains cas, les employés ont reconnu “avoir informé leur conjoint du projet d’avis ou du décompte des voix”, indique le rapport.

La fuite ne semble pas avoir été le résultat d’un piratage, mais le rapport indique que les enquêteurs ne pouvaient exclure que l’avis ait été divulgué par inadvertance, “par exemple, en étant laissé dans un espace public à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment”.

DANS QUELLE MESURE A ÉTÉ L’ENQUÊTE ?

Les enquêteurs ont mené 126 entretiens formels avec 97 employés. Ils ont examiné les relations entre les employés et les journalistes, y compris ceux de Politico. Ils ont examiné les journaux d’appels des téléphones personnels. Ils ont regardé les journaux de l’imprimante. Ils ont même fait une analyse d’empreintes digitales d'”un élément pertinent pour l’enquête”.

Chaque personne interrogée a signé une déclaration sur l’honneur indiquant qu’elle n’était pas à l’origine de la fuite. Mentir à ce sujet pourrait violer une loi fédérale sur les fausses déclarations.

Après tout cela, l’ancien secrétaire à la Sécurité intérieure Michael Chertoff, lui-même ancien juge fédéral, a été invité à évaluer l’enquête. Chertoff a décrit l’enquête comme “approfondie” dans une déclaration publiée par le tribunal.

Le tribunal n’a pas répondu aux questions des journalistes jeudi quant à savoir si les juges avaient été interrogés. Vendredi, le lendemain de la publication du rapport, le maréchal de la Cour suprême Gail Curley, qui a dirigé l’enquête, a déclaré dans un communiqué qu’elle s’était également entretenue avec chacun des juges qui avaient coopéré à l’enquête. “J’ai suivi toutes les pistes crédibles, dont aucune n’impliquait les juges ou leurs conjoints”, a-t-elle écrit. Elle a dit qu’elle ne croyait pas qu’il était nécessaire de demander aux juges de signer des affidavits sous serment comme d’autres l’ont fait.

QU’EST-CE QUI VA CHANGER EN RÉSULTAT ?

Il semble clair que le tribunal resserrera ses procédures, peut-être améliorera l’équipement et fera probablement plus de formation du personnel en réponse à la fuite. Mais ce qu’il a déjà fait ou fera à l’avenir, le tribunal ne le dit pas. Les enquêteurs ont dressé une liste de recommandations, mais celles-ci n’étaient pas jointes à la version publique du rapport pour se prémunir contre les “mauvais acteurs potentiels”.

QU’EN EST-IL DE LA SPÉCULATION SUR QUI C’ÉTAIT ?

Après la fuite, des spéculations ont circulé à Washington sur l’identité de la source. Les conservateurs ont pointé du doigt le côté libéral de la cour, spéculant que le bailleur était quelqu’un contrarié par le résultat. Les libéraux ont suggéré que ce pourrait être quelqu’un du côté conservateur de la cour qui voulait s’assurer qu’un membre hésitant de la majorité des cinq juges ne change pas de camp.

Sur les réseaux sociaux, il y avait des spéculations selon lesquelles divers juristes pourraient être la fuite en raison de leurs antécédents personnels, y compris des liens avec Politico et des écrits antérieurs. Le rapport a reconnu que les enquêteurs surveillaient.

« Les enquêteurs ont également évalué le large éventail de spéculations publiques, principalement sur les réseaux sociaux, à propos de toute personne qui aurait pu divulguer le document. Plusieurs greffiers ont été nommés à divers postes. Dans leurs enquêtes, les enquêteurs n’ont rien trouvé pour étayer les allégations des médias sociaux concernant la divulgation », indique le rapport.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

Le rapport indique que les enquêteurs n’ont pas tout à fait terminé, mais il suggère que toute enquête active tire à sa fin. “Les enquêteurs continuent d’examiner et de traiter certaines données électroniques qui ont été collectées et quelques autres enquêtes restent en suspens”, ont-ils déclaré. “Dans la mesure où une enquête supplémentaire fournit de nouvelles preuves ou pistes, les enquêteurs les poursuivront.”

Le dernier paragraphe du rapport disait : « Avec le temps, la poursuite de l’enquête et de l’analyse peut produire des pistes supplémentaires qui pourraient identifier la source de la divulgation.

Jessica Gresko et Mark Sherman, Associated Press