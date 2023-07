Cour suprême des États-Unis: les militants appellent à des enquêtes officielles sur des allégations de corruption – en direct

08h59 HAE Les militants de la réforme Scotus demandent une enquête pour corruption présumée

Bonjour, lecteurs du blog politique américain. Une coalition diversifiée de plus de 100 groupes de défense appelés United for Democracy, qui s’est regroupée le mois dernier dans le but de faire avancer la réforme de la Cour suprême, enverra aujourd’hui une lettre au Congrès appelant à des audiences formelles et à des enquêtes sur des allégations de corruption au sein du tribunal. .

Le groupe comprend des acteurs du pouvoir démocrate tels que Planned Parenthood et MoveOn, ainsi que des syndicats et des organisations de base de premier plan. Dans la lettre, le groupe affirme que les récentes « révélations sur l’éthique et la corruption au tribunal ont sapé la confiance du public et se sont moquées de l’idée que chaque Américain devrait être traité de manière égale devant la loi ».

La lettre ne mentionne pas de noms ou de révélations spécifiques, mais vient au milieu de rapports selon lesquels des juges conservateurs Clarence Thomas et Samuel Alito avait accepté des cadeaux et des voyages jusque-là non divulgués de riches actionnaires dont les intérêts commerciaux se heurtaient parfois à des affaires portées devant la Cour suprême.

Le comité judiciaire du Sénat contrôlé par les démocrates a demandé que le juge en chef, Jean Robertstémoigner sur des rapports concernant les relations entre les juges Thomas, Alito et Neil Gorsuch et des donateurs de droite ou, dans le cas de Gorsuch, le chef d’un important cabinet d’avocats impliqué dans l’achat d’une propriété.

La confiance du public dans le tribunal est au des plus bas historiques. Le tollé suscité par les scandales éthiques des juges, combiné à la colère généralisée suscitée par les décisions sur l’avortement, l’action positive, l’allègement de la dette étudiante et la discrimination anti-LGBTQ+, a intensifié les appels à réformer la Cour suprême.

Voici ce que nous regardons d’autre aujourd’hui :

Joe Biden est à Londres où il a rencontré le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, et le roi Charles III. Biden se rendra ensuite à Vilnius, en Lituanie, pour une réunion critique de l’OTAN – où la guerre de la Russie en Ukraine sera en tête de l’ordre du jour – et terminera son voyage par une escale en Finlande.

Le Sénat se réunira cet après-midi de reprendre l’examen de la nomination de la candidature de Xochitl Torres Small au poste de secrétaire adjoint à l’agriculture. Ils voteront à 17h30. La maison est sortie.