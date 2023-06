Cour suprême de l’État: la question de l’avortement dans l’Ohio sera traitée comme une seule question

COLUMBUS, Ohio (AP) – Dans un coup porté aux opposants à l’avortement dans l’Ohio, un vote d’automne visant à consacrer l’accès à la procédure dans la constitution de l’État ne sera pas divisé en deux questions distinctes – l’une sur l’avortement et l’autre sur les autres soins de santé reproductive.

Dans une décision unanime jeudi, la Cour suprême de l’Ohio s’est rangée du côté du comité de vote bipartisan de l’Ohio sur une paire d’électeurs anti-avortement qui avaient fait valoir que l’avortement devrait être considéré comme une question distincte.

Les juges n’étaient pas d’accord, libérant Ohio Physicians for Reproductive Rights et Ohioans for Reproductive Freedom pour continuer à recueillir des signatures visant à faire le scrutin de novembre. Leur date limite est le 5 juillet.

Une décision dans l’autre sens aurait invalidé les efforts des groupes à l’échelle de l’État jusqu’à présent, les forçant à retourner à la planche à dessin et à collecter de nouvelles signatures, et deux fois plus.

Mais dans son opinion majoritaire, le tribunal a conclu que l’appel de l’amendement proposé pour protéger le droit d’un individu de prendre ses propres décisions sur un continuum de questions de soins génésiques – contraception, traitement de la fertilité, poursuite de sa propre grossesse, soins en cas de fausse couche et avortement – respectait la norme de s’appliquer au « même objectif général ».

« Même si nous acceptons l’argument des rapporteurs selon lequel l’avortement est un acte » unique « qui est » intrinsèquement différent « des autres décisions reproductives, la décision d’obtenir un avortement reste une décision reproductive », a déclaré la majorité.

Dans une opinion concordante de la juge en chef Sharon Kennedy, trois juges étaient en désaccord sur la base juridique pour déterminer que le conseil n’avait pas abusé de son pouvoir discrétionnaire. Elle a écrit que la question « n’est pas de savoir si l’amendement proposé a un seul sujet, but ou objet. Il s’agit plutôt de savoir si la proposition est un amendement unique » – ce qui, dans ce cas, c’est le cas.

« L’amendement proposé en cause dans cette affaire est un amendement autonome. Cela créerait une disposition entièrement nouvelle dans la Constitution de l’Ohio : article I, section 22 », a écrit Kennedy. « Cela devrait mettre fin à l’analyse. »

Le comité de vote de l’Ohio a examiné s’il fallait faire avancer la question de l’avortement proposée comme un ou deux problèmes lors d’une brève réunion en mars, déterminant qu’il s’agissait d’un seul problème.

L’organisme est présidé par le secrétaire d’État républicain Frank LaRose, contrôlé par une majorité du GOP et représenté devant les tribunaux par le procureur général républicain Dave Yost, tous ennemis de l’avortement. Au cours de la réunion, la sénatrice républicaine Theresa Gavarone, membre du panel, a exprimé son opposition à l’avortement et a déclaré qu’elle voterait contre l’amendement proposé – mais elle a reconnu que ce n’était pas la question dont était saisi le panel ce jour-là.

La législature contrôlée par les républicains de l’Ohio a fixé une élection spéciale en août pour que les électeurs décident de relever ou non le seuil d’adoption des futurs amendements constitutionnels de la majorité simple que l’Ohio avait en place depuis 1912 à une supermajorité de 60 %. Le résultat de cette élection – si elle devait survivre à deux contestations judiciaires et se dérouler comme prévu – déterminerait le pourcentage requis pour passer la question de l’avortement cet automne.

