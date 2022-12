Cour: les médecins de l’avortement ne peuvent pas être inculpés en vertu de la loi de l’Arizona

PHOENIX (AP) – Un tribunal de l’Arizona a statué que les médecins pratiquant l’avortement ne peuvent être poursuivis en vertu d’une loi pré-étatique qui criminalise presque tous les avortements mais qui a été interdite d’application pendant des décennies.

Mais la Cour d’appel de l’Arizona a refusé vendredi d’abroger la loi de 1864, qui entraîne une peine de deux à cinq ans de prison pour quiconque assiste à un avortement et ne prévoit aucune exception en cas de viol ou d’inceste.

Pourtant, le tribunal a déclaré que les médecins ne pouvaient pas être poursuivis pour avoir pratiqué des avortements, car d’autres lois de l’Arizona adoptées au fil des ans leur permettaient d’effectuer la procédure, bien que les non-médecins soient toujours susceptibles d’être inculpés en vertu de l’ancienne loi.

“Les lois, lues ensemble, indiquent clairement que les médecins sont autorisés à pratiquer des avortements conformément à la réglementation” par d’autres lois sur l’avortement, a écrit la cour d’appel.

La loi pré-étatique, qui n’autorise les avortements que si la vie d’un patient est en danger, avait été bloquée peu de temps après que la Cour suprême des États-Unis eut rendu sa décision Roe v. Wade de 1973 garantissant aux femmes un droit constitutionnel à l’avortement.

Mais après que la Cour suprême a annulé la décision historique en juin, le procureur général Mark Brnovich a demandé à un juge d’État d’autoriser l’application de la loi.

La Cour d’appel de l’Arizona a déclaré qu’elle ne considérait pas la loi pré-étatique isolément des autres lois sur l’avortement de l’État, expliquant que “le législateur a créé un système de réglementation complexe pour réaliser son intention de restreindre – mais pas d’éliminer – les avortements électifs. ”

Les fournisseurs d’avortement ont cessé de fournir la procédure dans l’État après l’annulation de Roe, ont redémarré à la mi-juillet après qu’une loi sur la « personnalité » donnant des droits légaux aux enfants à naître a été bloquée par un tribunal, et les ont de nouveau arrêtés lorsqu’un juge de Tucson a autorisé la loi de 1864. à appliquer.

Planned Parenthood Arizona, le plus grand fournisseur d’avortements de l’État, a redémarré les soins d’avortement dans tout l’État après que le bureau de Brnovich a accepté dans un autre procès de ne pas appliquer l’ancienne loi au moins jusqu’à l’année prochaine.

Un médecin de Phoenix qui dirige une clinique qui propose des avortements et l’Association médicale de l’Arizona avaient également déposé une plainte distincte visant à bloquer la loi de l’ère territoriale, arguant que les lois promulguées par l’Assemblée législative après la décision Roe devraient avoir préséance et que les avortements devraient être autorisés. jusqu’à 15 semaines de grossesse.

Brnovich a cherché à suspendre cette action en justice jusqu’à ce que la Cour d’appel se prononce sur l’affaire Planned Parenthood. Dans un accord avec le médecin de l’avortement et l’association médicale, il a déclaré qu’il n’appliquerait l’ancienne loi qu’au moins 45 jours après une décision finale dans l’affaire initiale.

Une loi promulguée par la législature cette année limite les avortements à 15 semaines de grossesse, bien avant les 24 semaines généralement autorisées en vertu de la décision Roe qui a été annulée par la Cour suprême des États-Unis en juin.

Après que la décision Roe a été annulée et que la question de l’avortement a été laissée aux États, des interdictions sont entrées en vigueur dans certains États.

L’avortement est considéré comme illégal à tous les stades de la grossesse, à quelques exceptions près, dans 13 États : Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Dakota du Sud, Tennessee, Texas, Virginie-Occidentale et Wisconsin.

Les interdictions en Arizona, au Montana, au Dakota du Nord, en Ohio, en Caroline du Sud, en Utah et au Wyoming ne sont pas non plus en vigueur, du moins pour le moment, car les tribunaux décident si elles peuvent être appliquées.

Jacques Billeaud, The Associated Press