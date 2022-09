Cour: les électeurs du Michigan peuvent décider d’élargir l’accès au vote

LANSING, Michigan (AP) – Une question apparaîtra sur le scrutin de novembre sur la question de savoir si le Michigan devrait élargir les possibilités de vote, y compris par le vote par correspondance et le vote anticipé, a décidé jeudi la Cour suprême du Michigan.

Le tribunal s’est rangé du côté des partisans de Promote the Vote 2022, une coalition d’organisations qui ont soumis des signatures pour soumettre l’amendement constitutionnel proposé aux électeurs.

La mesure nécessiterait des urnes de vote par correspondance financées par l’État, ainsi que l’affranchissement des bulletins de vote et des demandes par correspondance, et permettrait aux électeurs de s’inscrire sur une liste permanente pour que des bulletins de vote par correspondance soient envoyés à chaque élection. Cela permettrait également aux électeurs du Michigan de vérifier leur identité avec une déclaration signée ou une pièce d’identité avec photo, et cela nécessiterait neuf jours de vote anticipé en personne.

Les républicains s’opposent aux mesures, affirmant que cela ouvrirait la porte à la fraude. Au Michigan et ailleurs, le GOP a imposé des règles plus strictes en matière de vote et a répété le mensonge du président Donald Trump selon lequel les élections de 2020 lui avaient été volées. Trump a perdu l’État et la présidence au profit de Joe Biden.

Promouvoir le vote a demandé au tribunal d’ordonner à un conseil des élections d’État de certifier la mesure pour le scrutin du 8 novembre après que le conseil des solliciteurs d’État a voté le 31 août pour ne pas le faire. Les deux démocrates du conseil d’administration composé de quatre membres ont déclaré que l’initiative devrait figurer sur le bulletin de vote, tandis que ses deux républicains ont déclaré qu’elle ne le devrait pas. Le conseil se réunit vendredi à Lansing.

Les membres républicains et d’autres opposants ont déclaré qu’une partie du libellé des pétitions n’était pas claire, et le porte-parole du GOP du Michigan, Gus Portela, l’a qualifié de “proposition dangereuse”.

Promote the Vote a fait valoir qu’il avait soumis plus qu’assez de signatures pour répondre à l’exigence de 425 000 signatures à certifier, et a qualifié les arguments des opposants à son encontre de “frivoles”.

___

Burnett a rapporté de Chicago.

___

Joey Cappelletti est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti et Sara Burnett, l’Associated Press