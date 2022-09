Cour: le négationniste électoral peut se présenter au poste de secrétaire d’État de l’Ohio

COLUMBUS, Ohio (AP) – Un podcasteur conservateur qui embrasse les affirmations discréditées de l’ancien président Donald Trump concernant une élection volée en 2020 est éligible pour se présenter au poste de secrétaire d’État de l’Ohio cet automne, a déclaré mardi la haute cour de l’État.

Terpeshore «Tore» Maras, qui appelle le président Joe Biden «résident et non président» et embrasse des aspects de la conspiration QAnon dans son podcast «Tore Says», apparaîtra sur les bulletins de vote en tant qu’indépendant.

Elle affronte le secrétaire d’État républicain Frank LaRose et la challenger démocrate Chelsea Clark.

La Cour suprême de l’Ohio s’est divisée 4-2 dans sa décision, la juge en chef Maureen O’Connor, une républicaine, rejoignant les trois démocrates de la cour, les juges Pat DeWine et Pat Fischer étant dissidents et la juge Sharon Kennedy ne participant pas.

La décision marque le dernier rebondissement dans la tentative de montagnes russes de Maras de rechercher le poste de supervision des élections dans l’Ohio. Elle avait précédemment respecté la date limite pour se présenter comme candidate républicaine au scrutin de février, mais n’avait pas obtenu les signatures valides requises.

Le bureau de LaRose l’a ensuite autorisée à se présenter en tant qu’indépendante, mais un responsable républicain – agissant en sa qualité d’électeur de l’Ohio – a déposé une contestation, affirmant qu’un certain nombre de ses signatures n’étaient pas valides. Un juge a statué en faveur du fonctionnaire et le bureau de LaRose a confirmé cette décision et invalidé sa candidature.

Elle a intenté une action en justice, alléguant que davantage de signatures d’électeurs qu’elle a soumises en tant qu’indépendante devraient être considérées comme valides et que le bureau de LaRose n’a pas suivi ses propres procédures pour compter ses signatures. La majorité du tribunal a convenu que le bureau de LaRose “avait agi au mépris manifeste de la loi applicable lorsqu’il avait refusé de compter les signatures vérifiées supplémentaires”, avait soumis Maras.

Dans sa dissidence, DeWine a déclaré que le dossier judiciaire de Maras ne répondait pas à une foule d’exigences techniques, le rendant invalide.

