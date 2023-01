Cour des successions 101 – Section locale de Shaw

Pour de nombreuses personnes, le processus d’homologation peut être une expérience déroutante et intimidante. Si vous ou un être cher travaillez sur une procédure d’homologation, il est essentiel de comprendre le processus.

Qu’est-ce que le tribunal des successions et à quoi sert-il?

Le tribunal des successions fait partie du système judiciaire qui s’occupe spécifiquement du règlement des successions et de l’administration des testaments. Ces tribunaux sont chargés de veiller à ce que les dernières volontés exprimées dans un testament soient exécutées et que les volontés des personnes décédées soient respectées. Le tribunal des successions règle également les différends entre les demandeurs qui peuvent contester la validité d’un testament ou des dispositions qu’il contient.

De plus, ce tribunal évalue les rapports du représentant ou de l’exécuteur testamentaire qui préparent un inventaire des biens et les soumettent pour distribution conformément aux lois applicables. Le tribunal des successions est l’endroit où les gens peuvent s’adresser pour protéger leurs biens et s’assurer que toutes les personnes impliquées sont traitées équitablement.

Qui préside les procédures judiciaires d’homologation?

Le président de la procédure judiciaire d’homologation est généralement le juge d’homologation. Cette personne connaît très bien les lois et règlements entourant la planification successorale, les testaments, les fiducies, les tutelles, les tutelles, les procurations et d’autres questions connexes.

Le juge des successions préside la procédure, offre des conseils sur le règlement des différends entre les parties concernées et peut guider des questions telles que la répartition des actifs et le paiement des dettes. Le juge est autorisé à prendre des décisions sur la base d’un examen de toutes les preuves présentées.

Quels sont les documents requis ?

Bien que le processus d’homologation puisse être long, il est nécessaire de s’assurer que toutes les questions de succession sont réglées correctement. Le tribunal exigera plusieurs documents et dossiers – des certificats de décès et des listes d’actifs / dettes aux testaments ou autres documents liés à l’affaire. Si une succession est complexe, vous devrez peut-être faire l’inventaire des actifs. Les médiateurs s’assurent que tout se passe selon les souhaits de la personne.

