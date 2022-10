Seneca High School a annoncé son tribunal de retour.

Les assistants de première année étaient Lexie Buis et Sean Sigler; les assistants juniors étaient Alannah Casey et Nate Othon; le roi et la reine du retour étaient Ashlin Jackson et Calvin Maierhofer; les principaux préposés étaient Bryce Roe et Allie Tabor; et les assistants de deuxième année étaient Lauryn Barla et Thomas Milton.