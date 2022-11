Cour : Décès en appel ne signifie plus disculpation

NEW ORLEANS (AP) – Un homme blanc dont la condamnation pour meurtre d’un homme noir a été annulée parce qu’il s’est suicidé alors que son appel était en instance n’aurait pas dû être légalement disculpé, a décidé jeudi la Cour suprême de Louisiane.

Décision de jeudi dans l’affaire Kenneth Gleason – reconnu coupable de la mort d’un homme noir, inculpé d’un autre et accusé d’une attaque contre la maison d’une famille noire. Il a annulé une ordonnance de la cour d’appel et des décennies de précédents selon lesquels les condamnations en Louisiane doivent être annulées lorsqu’un accusé décède avant que son appel ne soit résolu.

L’ordonnance de la Haute Cour a déclaré qu’à partir de maintenant, dans de tels cas, les appels seront rejetés et une note sera placée dans le dossier du tribunal indiquant que la condamnation a supprimé la présomption d’innocence de l’accusé mais n’a été ni confirmée ni infirmée en appel.

Écrivant pour le tribunal, le juge Piper Griffin a déclaré que la pratique consistant à annuler les condamnations à la mort d’un accusé est à courte vue. “Cela ne tient pas compte du fait que l’État a intérêt à préserver une condamnation présumée valide”, a écrit Griffin. Et, dit-elle, c’est injuste pour les victimes.

“La réduction de la condamnation subordonne les garanties constitutionnelles d’équité, de dignité et de respect de la victime aux intérêts de confiance du condamné”, a déclaré Griffin. “Annuler une condamnation reviendrait à dire qu’il n’y a pas eu de crime et qu’il n’y a pas de victime.”

Dans une dissidence partielle, le juge Scott Crichton a convenu que le précédent qui avait essentiellement disculpé Gleason devait être abandonné, mais il voulait aller plus loin, notant des preuves que Gleason avait tué deux hommes dans ce qui semblait être des attaques à motivation raciale.

“À mon avis, les victimes des crimes choquants et insensés de l’accusé, leurs proches et amis, et toute la communauté touchée par la frénésie vicieuse de l’accusé, méritent que la finalité de sa condamnation soit sans ambiguïté dans les archives du système judiciaire”, a écrit Crichton.

Gleason, 27 ans, s’est pendu dans sa cellule du pénitencier d’État de Louisiane en Angola le 21 septembre. Il avait commencé une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre au premier degré de Donald Smart. Smart, 49 ans, a été abattu dans un parc près de la Louisiana State University alors qu’il se rendait à son poste de nuit en tant que lave-vaisselle de restaurant en septembre 2017.

Gleason avait également été inculpé dans la fusillade mortelle de Bruce Cofield, 59 ans, un sans-abri qui était assis à un arrêt de bus dans une rue animée de Baton Rouge deux jours avant la mort de Smart. Et les autorités ont également déclaré que Gleason avait tiré des coups de feu à travers la porte d’entrée d’une famille noire.

Il n’a pas été accusé de crime de haine, mais un agent du FBI a témoigné que Gleason avait recherché sur Internet à l’époque des crimes des sujets tels que la propagande nazie et le nationalisme blanc. Les forces de l’ordre ont déclaré à l’Associated Press que les agents qui avaient fouillé son domicile avaient trouvé une copie manuscrite d’un discours d’Adolf Hitler.

