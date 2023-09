Cour de circuit du comté de Douglas pour le 29 septembre 2023

29 septembre-sept. 20

Allen John Tinsley, 20, 5220 E. First St., partie au cambriolage, probation révoquée, un an de prison, placement à l’extérieur de Huber après 180 jours, dédommagement de 9 791 $ et frais de justice.

21 septembre

Lloyd Fredrick Gibson, 59 ans, Minnesota, batterie, résistance ou obstruction à un officier, licencié.

22 septembre

Angelo Lee-Ray Barlett, 25 ans, Duluth, deuxième degré, mise en danger imprudente de la sécurité, plaidoyer sans contestation, accord de poursuite différée de trois ans ; possession d’amphétamine, conduite désordonnée, plaidoyer de non-contestation, six mois de prison imposés et sursis, deux ans de probation simultanés, deux jours de prison, amende de 673,50 $ et frais de justice ; possession de stupéfiants, pointage intentionnel d’une arme à feu sur une personne, port d’une arme dissimulée, possession de marijuana, congédié.

Kelli Joy Cole, 53 ans, Bennett, possède de l’amphétamine, possède des accessoires liés à la drogue, aucun plaidoyer de contestation, accord de poursuite différée de 24 mois ; possession de marijuana, rejeté.

Christopher Harley Crowley Sr., 39 ans, 2318 Banks Ave., conduite désordonnée au sein de la famille, coups et blessures domestiques, licencié.

Steven Michael Davis, 20 ans, Flint, Michigan, possession de marijuana, plaidoyer de non-contestation, accord de poursuite différée de 18 mois ; posséder de l’amphétamine, posséder des accessoires liés à la drogue, renvoyé.

Edmund Mark Feller, 46 ans, Duluth, partie au cambriolage, plaidoyer sans contestation, un an de prison, dédommagement de 2 883 $ et frais de justice.

Elliot Dean Gillis, 34 ans, Deer River, Minnesota, troisième infraction en état d’ébriété, plaidoyer de culpabilité, 120 jours de prison imposés et sursis, deux ans de probation, 45 jours de prison, 30 mois de révocation du permis de conduire, antidémarreur, évaluation de l’alcoolémie, Amende de 3 306 $, interdiction de consommer ou de posséder de l’alcool ; résistance ou obstruction à un agent, troisième infraction opérant avec une concentration d’alcool interdite, rejetée.

Dennis Earl Hansen, 41, 1901 New York Ave., Apt. 107, possession de méthamphétamine, libération sous caution, deux chefs d’accusation de possession de marijuana, plaidoyers de non-contestation, sept mois de prison imposés et suspendus, deux ans de probation simultanés, neuf jours de prison, amende de 1 081,25 $ et frais de justice ; une deuxième infraction en trois ans fonctionne sans permis valide, sans plaidoyer de contestation, amende de 642 $ et frais de justice ; possession d’accessoires liés à la drogue, deux chefs supplémentaires de libération sous caution, chef supplémentaire de deuxième infraction en trois ans, opération sans permis valide, rejeté.

Cody Tyler Hartling, 33 ans, 1920 Banks Ave., possession de stupéfiants, probation révoquée, 18 mois de prison d’État, 18 mois de surveillance prolongée.

James Gordon Huray, 22 ans, Lake Nebagamon, deuxième infraction avec une concentration d’alcool interdite, plaidoyer de non-contestation, 10 jours de prison, amende de 1 534 $, révocation du permis de conduire pour 14 mois, antidémarreur, évaluation de l’alcoolémie ; troubles de l’ordre familial, non-contestation, 60 jours imposés et suspendus, un an de probation, trois jours de prison, amende de 642 $ et frais de justice, aucun contact avec la victime ; libération sous caution, étranglement et suffocation domestiques, résistance ou obstruction à un agent, deuxième infraction, conduite en état d’ébriété, renvoyé.

Jonah David Lazerine, 29 ans, Duluth, libération sous caution, troubles à l’ordre familial, plaidoyer de culpabilité, neuf mois de prison imposés et sursis, deux ans de probation simultanés, dédommagement de 1 226,96 $ et frais de justice ; coups et blessures, probation révoquée, neuf mois de prison, deux ans de prison imposés et suspendus, deux ans de probation, deux jours de prison, aucun contact avec la victime ou sa résidence ; dommages criminels à la propriété, contact après une arrestation pour violence conjugale, saut de caution supplémentaire, rejeté mais lu pour la détermination de la peine.

Nicholas Andrew Lysdahl, 44, 2209 Hammond Ave., troisième infraction en état d’ébriété, plaidoyer sans contestation, 18 mois de probation, 60 jours de prison, 30 mois de révocation du permis de conduire, antidémarreur, évaluation de l’alcoolémie, amende de 5 592 $, absolument aucune utilisation ou possession d’alcool; troisième infraction, conduite avec une concentration d’alcool interdite, conduite pendant la révocation, non-installation d’un antidémarreur, rejetée.

Lucas Richard Popp, 41 ans, Duluth, dommages criminels à la propriété, modifiés en violation d’une ordonnance pour conduite désordonnée, plaidoyer de non-contestation, amende de 200,50 $.

Landan William Swenson, 20 ans, Poplar, deux chefs d’accusation de résistance ou d’entrave à un officier, aucun plaidoyer de contestation, neuf mois de prison imposés et suspendus, deux ans de probation simultanés, une amende de 516 $ et des frais de justice.

Larry Jr. Tate, 38, 1600 Catlin Ave., résistance ou obstruction à un agent, modifiée en violation d’une ordonnance résistance ou obstruction à un agent, plaidoyer de non-contestation, amende de 425 $.

Jayla Lynn Thompson, 17 ans, 3705 E. First St., partie au cambriolage, plaidoyer de non-contestation, accord de poursuite différée de cinq ans ; coups et blessures, libération sous caution, plaidoyer de non-contestation, trois ans de probation simultanés, 20 jours de prison, amende de 1 398 $ et frais de justice, aucun contact avec la victime, éligible à la radiation ; deux chefs d’accusation pour conduite désordonnée, deux chefs d’accusation supplémentaires pour violation de la caution, rejetés mais lus pour détermination de la peine.

25 septembre

Jeremiah James Olinger, 23 ans, Blaine, Minnesota, maltraitance d’enfants – causer intentionnellement un préjudice, plaidoyer de non-contestation, accord de poursuite différée de 24 mois ; troubles de l’ordre domestique, non-contestation, 90 jours de prison imposés et suspendus, deux ans de probation, aucun contact avec les victimes ou leur résidence, 443 $ de frais de justice ; batterie domestique, résistance ou obstruction à un officier, renvoyé.

Makayla Dawn Pietrowski, 27 ans, Duluth, coups et blessures, modifiés en conduite désordonnée, non-contestation, accord de poursuite différée de neuf mois.

Brian Lee Popovich, 61, 1705 Oakes Ave., 1, troisième infraction avec une concentration d’alcool interdite, plaidoyer de non-contestation, 200 jours de prison imposés et suspendus, deux ans de probation, 60 jours de prison, amende de 3 306 $, 30 mois d’emprisonnement pour conducteur. révocation du permis, antidémarreur, contrôle de l’alcoolémie ; fonctionnement pendant la révocation, non-contestation, amende de 100 $ ; troisième infraction, conduite en état d’ébriété, défaut d’installer un antidémarreur, rejeté.

Kevin Thomas Potter, 28, 2131 Oakes Ave., tentative de désarmement d’un agent de la paix, plaidoyer sans contestation, accord de poursuite différée de trois ans ; troubles de l’ordre domestique, coups et blessures, plaidoyers de non-contestation, 90 jours de prison imposés et suspendus, deux ans de probation simultanés, neuf jours de prison ; emprisonnement abusif domestique, voies de fait domestiques importantes, résistance ou obstruction à un agent, licenciement.

Jason Timothy Radzak, 42 ​​ans, Foxboro, agression sexuelle familiale au troisième degré, plaidoyer sans contestation, accord de poursuite différée de trois ans ; conduite désordonnée à la maison, rejeté.

Perry Dean Raivala, 61 ans, 2028 Lamborn Ave., libération sous caution, plaidoyer sans contestation, six mois de prison imposés et sursis, un an de probation, 579 $ d’amende et frais de justice ; conduite désordonnée au sein de la famille, révocation de l’accord de suspension des poursuites, 90 jours de prison imposés et suspendus, un an de probation concomitant ; batterie, rejetée.

Mark John Romens, 54, 1624 Oakes Ave., conduite désordonnée, modifiée en violation d’une ordonnance pour conduite désordonnée, plaidoyer de non-contestation, amende de 200,50 $.

Kara Lee Smith, 34 ans, Duluth, possession de stupéfiants, possession d’accessoires liés à la drogue, aucun plaidoyer de contestation, accord de poursuite différée de 18 mois concurrent.

Jonathon Keith Spaulding, 53 ans, 1212 N. 12th St., opérant pendant sa révocation, modifié en violation de l’ordonnance, fonctionnant sans permis, aucun plaidoyer de contestation, amende de 248,60 $.

Jade Douglas Vanderlouw, 44 ans, Duluth, conduite désordonnée, modifiée en violation d’une ordonnance, conduite désordonnée, plaidoyer de non-contestation, amende de 367,50 $ ; batterie domestique, rejetée.

Rachel Michele Zeidan, 38 ans, Duluth, possède de l’amphétamine, plaidoyer de non-contestation, amende de 563,25 $ et frais de justice ; posséder des accessoires liés à la drogue, renvoyé.

26 septembre

Edward Charles Lambert Jr., 66 ans, South Range, deuxième infraction avec une concentration d’alcool interdite, plaidoyer de non-contestation, 10 jours de prison, placement à l’extérieur de Huber, amende de 1 529 $, révocation du permis de conduire pour 12 mois, antidémarreur, évaluation de l’alcoolémie ; deuxième infraction, opérant en état d’ébriété, renvoyé.

Le Télégramme Supérieur publie les archives judiciaires dans le cadre de son obligation de conserver les archives historiques locales. Tous les éléments sont des documents publics soumis par le palais de justice de Superior. Les demandes individuelles de retenue d’articles ne seront pas accordées.