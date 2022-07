Cour d’appel: le Congrès peut voir certains dossiers financiers de Trump

WASHINGTON (AP) – Une cour d’appel fédérale a réduit vendredi l’éventail des documents auxquels les démocrates de la Chambre ont droit dans leur enquête de plusieurs années sur les finances de Donald Trump.

La décision de la cour d’appel fédérale de Washington ne sera certainement pas le dernier mot dans la lutte juridique qui a commencé en 2019, lorsque Trump était président et que les démocrates nouvellement en charge de la Chambre des représentants ont assigné une multitude de documents du cabinet comptable de Trump. , Mazars États-Unis.

Un juge fédéral à Washington avait déjà statué que les législateurs avaient le droit d’examiner un ensemble de dossiers plus limité qu’ils ne le souhaitaient initialement.

Le comité d’appel a encore restreint la demande. Il a estimé que le comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme devrait recevoir des enregistrements des liens financiers entre les pays étrangers et Trump ou l’une de ses entreprises pour 2017-18. Il a également ordonné à Mazars de remettre entre novembre 2016 et 2018 des documents relatifs à la société Trump qui détenait le bail accordé par le gouvernement fédéral pour l’ancien Trump International Hotel situé entre la Maison Blanche et le Capitole.

“Nous déterminons ici que le Comité a démontré le besoin requis de certaines, mais loin de toutes, des informations présidentielles couvertes par son assignation à comparaître”, a écrit le juge Sri Srinivasan dans une opinion jointe par la juge Judith Rogers. Le troisième juge qui a entendu les arguments dans l’affaire est le juge Ketanji Brown Jackson, qui a abandonné l’affaire lorsque le président Joe Biden l’a nommée à la Cour suprême.

Le comité a d’abord délivré une assignation à comparaître en 2019, puis l’a renouvelée en 2021.

Les tribunaux inférieurs avaient d’abord statué largement en faveur du comité, mais la Cour suprême en 2020 a ordonné une nouvelle analyse.

En rendant sa décision vendredi, le tribunal a soulevé la question du droit de Trump de continuer à lutter contre l’assignation à comparaître, notant que la question restait de savoir si Trump maintenait le privilège exécutif en tant qu’ancien président.

En outre, l’administration Biden “ne s’est pas opposée aux efforts de l’ancien président Trump pour contester l’assignation du Comité”, a écrit Srinivasan, ajoutant que le dernier mot de l’administration dans cette affaire “était de faire valoir que l’assignation devait être invalidée” selon l’analyse de la Cour suprême.

La recherche de documents par le comité chevauche d’autres documents qui ont déjà été communiqués aux enquêteurs. En 2020, par exemple, la Cour suprême a statué en faveur du procureur du district de New York, Cyrus Vance Jr., dans sa demande des dossiers fiscaux de Trump, bien que la décision ait gardé les documents hors de la vue du public. Le bureau de Vance a pris possession de ces dossiers en février.

Dans cette affaire, des accusations criminelles ont été portées contre l’organisation Trump et le directeur financier Allen Weisselberg. Ils doivent revenir devant le tribunal le 12 août, reporté d’une comparution prévue le 12 juillet.

The Associated Press