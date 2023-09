Cour d’appel : l’administrateur de Biden a violé la Constitution en exigeant la censure du COVID et d’autres questions

Une cour d’appel fédérale a jugé que l’administration Biden avait violé les droits du premier amendement des utilisateurs des médias sociaux publiant des questions sur le COVID-19, la fraude électorale et d’autres sujets en obligeant les entreprises technologiques propriétaires des plateformes à supprimer ou à censurer les publications.

La 5e cour d’appel des États-Unis à la Nouvelle-Orléans a déclaré vendredi soir que la Maison Blanche, le Surgeon General, les Centers for Disease Control et le FBI ne pouvaient pas « contraindre » les plateformes de médias sociaux à supprimer les publications que le gouvernement n’aime pas.

Le tribunal a statué que « de nombreux fonctionnaires fédéraux ont contraint les plateformes de médias sociaux à censurer certains contenus de médias sociaux, en violation du premier amendement ».

Cependant, le avis de 74 pages a également rejeté un langage plus large d’une commande qu’un juge fédéral basé en Louisiane a rendu le 4 juillet une décision qui a effectivement empêché plusieurs agences gouvernementales de contacter des plateformes telles que Facebook et X (anciennement Twitter) pour demander instamment que le contenu soit supprimé.

Comme Actualités CBN Selon un rapport, le juge de district américain Terry Doughty a cité des « preuves substantielles » d’une campagne de censure de grande envergure. Il a écrit que « les preuves produites jusqu’à présent dépeignent un scénario presque dystopique. Pendant la pandémie de COVID-19, une période peut-être mieux caractérisée par un doute et une incertitude généralisés, le gouvernement des États-Unis semble avoir assumé un rôle similaire à celui d’un « ministère de la Vérité » orwellien. .' »

Dans sa décision de vendredi, la cour d’appel a réduit la décision de Doughty, affirmant que le simple encouragement au retrait de contenu ne franchit pas toujours une ligne constitutionnelle.

La décision du 5e Circuit a également retiré certaines agences de l’ordre, notamment l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, l’Agence de cybersécurité et d’infrastructure et le Département d’État.

Cependant, la cour d’appel a également confirmé et particulièrement noté l’évaluation faite par le tribunal de district de la campagne de l’administration visant à faire pression sur les sociétés de médias sociaux pour qu’elles bloquent certains contenus.

« Nous ne prenons donc pas notre décision d’aujourd’hui à la légère. Mais la Cour suprême a rarement été confrontée à une campagne coordonnée de cette ampleur orchestrée par des responsables fédéraux qui mettait en péril un aspect fondamental de la vie américaine. Par conséquent, le tribunal de district avait raison dans sa décision. Selon cette évaluation, la « pression incessante » de certains représentants du gouvernement « avait probablement pour résultat escompté de supprimer des millions de publications protégées sur la liberté d’expression par des citoyens américains ». Nous ne voyons aucune erreur ni abus de pouvoir discrétionnaire dans cette conclusion », ont écrit les juges.

L’administration dispose de 10 jours pour demander un contrôle à la Cour suprême.

« Le DOJ examine la décision du tribunal et évaluera ses options dans cette affaire », a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué. « Cette administration a encouragé des actions responsables pour protéger la santé et la sécurité publiques face à des défis tels qu’une pandémie mortelle et des attaques étrangères contre nos élections. Notre point de vue constant reste que les plateformes de médias sociaux ont la responsabilité cruciale de prendre en compte les effets de leurs élections. que les plateformes ont sur le peuple américain, mais font des choix indépendants quant aux informations qu’elles présentent. »

La décision de la cour d’appel fait suite à un procès intenté dans le nord-est de la Louisiane qui accusait les responsables de l’administration de faire pression sur les plateformes pour qu’elles suppriment des contenus sous la menace d’éventuelles actions antitrust ou de modifications de la loi fédérale les protégeant des poursuites judiciaires concernant les publications de leurs utilisateurs.

Les vaccins contre le COVID-19, la manipulation par le FBI d’un ordinateur portable appartenant au fils du président Joe Biden, Hunter, et les allégations de fraude électorale figuraient parmi les sujets mis en lumière dans le procès, qui accusait l’administration d’utiliser des menaces de mesures réglementaires afin d’étouffer les points conservateurs. de vue.

« Nous constatons que la Maison Blanche, agissant de concert avec le bureau du Surgeon General, a probablement contraint les plateformes à prendre leurs décisions de modération au moyen de messages d’intimidation et de menaces de conséquences néfastes, et a considérablement encouragé les décisions des plateformes en réquisitionnant leur processus décisionnel. processus, tous deux en violation du Premier Amendement », le panel de trois juges a écrit.

« À plusieurs reprises, les responsables ont contraint les plateformes à une action directe en exigeant de manière urgente et sans compromis que

contenu modéré. En privé, les responsables n’ont pas hésité à formuler leurs demandes : ils ont demandé aux plateformes de supprimer les publications « dès que possible » et les comptes « immédiatement », et de « ralentir » ou de « rétrograder » le contenu. Ce faisant, les fonctionnaires étaient persistants et en colère », indique le jugement.

« Et, plus important encore, les responsables ont menacé – à la fois expressément et implicitement – de riposter contre l’inaction. Les responsables ont rejeté la perspective de réformes juridiques et de mesures coercitives tout en insinuant subtilement qu’il serait dans le meilleur intérêt des plateformes de s’y conformer », poursuit la décision. .

Le procureur général de la Louisiane, Jeff Landry, a qualifié la décision de vendredi de « victoire majeure contre la censure » dans un article sur X.

Le Cinquième Circuit vient de confirmer à l’unanimité l’injonction du juge Doughty contre la Maison Blanche, le CDC, le FBI et d’autres – donnant aux Américains et #Liberté d’expression une victoire majeure contre la censure, le totalitarisme et Biden. #Premier amendement – AG Jeff Landry (@AGJeffLandry) 8 septembre 2023

L’affaire a été entendue par les juges Jennifer Walker Elrod et Edith Brown Clement, nommées à la cour par l’ancien président George W. Bush ; et Don Willett, nommé par l’ancien président Donald Trump. Doughty a été nommé à la magistrature fédérale par Trump.

