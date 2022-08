Coupures d’eau à venir alors que la sécheresse frappe l’ouest des États-Unis

Washington a ordonné à l’Arizona et au Nevada de réduire leur consommation d’eau alors que les conditions de sécheresse extrême assèchent le bassin du fleuve Colorado

Alors que certaines parties du sud-ouest des États-Unis souffrent de leurs pires conditions de sécheresse depuis plus d’un millénaire, le gouvernement fédéral a ordonné des réductions des allocations d’eau du fleuve Colorado aux États de l’Arizona et du Nevada, ainsi qu’au Mexique.

Les coupures d’eau commenceront en janvier et frapperont le plus durement l’Arizona, réduisant sa part du fleuve Colorado de 21%, soit 592 000 acres-pieds, a annoncé mardi le département américain de l’Intérieur (DOI). Le Nevada fait face à une réduction de 8%, ou 25 000 acres-pieds, tandis que les débits d’eau au sud de la frontière américano-mexicaine seront réduits de 7%, ou 104 000 acres-pieds. La Californie, qui puise plus d’un tiers de l’eau de la rivière, ne verra aucune réduction des 4,4 millions d’acres-pieds d’eau qu’elle reçoit chaque année.

L’annonce intervient un an après que le gouvernement fédéral a déclaré une pénurie d’eau sans précédent dans le lac Mead et le bassin inférieur du fleuve Colorado, laissant présager des coupures d’approvisionnement. Un pacte du fleuve Colorado signé en 1922 régit la gestion de l’eau touchant sept États – Californie, Arizona, Nevada, Colorado, Nouveau-Mexique, Utah et Wyoming – et le Mexique.

Les niveaux d’eau dans le lac Mead, qui a été créé lors de la construction du barrage Hoover à la frontière Nevada-Arizona pour endiguer le fleuve Colorado dans les années 1930, devraient tomber d’ici janvier à un niveau record de 1 047 pieds, répondant à la norme du DOI pour un Pénurie de niveau 2. Le lac massif, qui aide à fournir de l’eau à plus de 25 millions d’Américains, n’était plus qu’à 27% de sa capacité le mois dernier, contre 37% il y a un an.

Une étude publiée plus tôt cette année par la revue National Climate Change a révélé que le sud-ouest des États-Unis a subi sa période de 22 ans la plus sèche depuis au moins 1 200 ans. Le lac Mead est alimenté par le fleuve Colorado, et ses approvisionnements sont mis à rude épreuve par une surexploitation, même dans des conditions météorologiques normales. L’Arizona et le Nevada se classent respectivement deuxième et troisième parmi les États américains à la croissance la plus rapide.

“Chaque secteur dans chaque État a la responsabilité de s’assurer que l’eau est utilisée avec une efficacité maximale”, a déclaré Tanya Trujillo, secrétaire adjointe des États-Unis pour l’eau et la science. “Afin d’éviter un effondrement catastrophique du système du fleuve Colorado et un avenir d’incertitude et de conflit, l’utilisation de l’eau dans le bassin doit être réduite.”