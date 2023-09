Coupures de courant en Sierra Leone alors que l’opérateur turc réduit son approvisionnement en raison d’une dette impayée | Actualités énergétiques

Freetown, la capitale de la Sierra Leone, a été frappée par des coupures d’électricité, a déclaré vendredi son ministre de l’Energie, après que la société turque Karpowership ait coupé l’approvisionnement en électricité en raison d’une dette impayée d’environ 40 millions de dollars.

Le ministre Kanja Sesay a déclaré à l’agence de presse Reuters que le montant impayé « s’est accumulé au fil du temps parce que le gouvernement subventionne plus de la moitié du coût facturé par le navire par kilowattheure ».

Il a expliqué que le gouvernement avait dû dépenser davantage pour ces subventions, car elles facturent aux consommateurs la monnaie locale faible, le leone, l’une des moins performantes par rapport au dollar avec lequel il paie le fournisseur d’électricité.

Une commission gouvernementale a été créée pour revoir les tarifs de l’électricité à la consommation, qui pourraient doubler.

Karpowership, l’un des plus grands exploitants mondiaux de centrales électriques flottantes et faisant partie du groupe Karadeniz Energy, a signé des accords en 2018 et 2020 pour fournir de l’électricité au service public d’électricité de l’État de Sierra Leone.

La société a conclu des accords similaires avec plusieurs pays africains confrontés à des difficultés d’approvisionnement en électricité.

Karpowership n’a pas encore commenté l’évolution de la situation.

L’entreprise indique sur son site Internet qu’elle a déployé une capacité de production d’électricité d’environ 65 mégawatts en Sierra Leone depuis 2020 et qu’elle a fourni 80 % de ses besoins totaux en électricité.

Sesay a déclaré que l’arrêt de Karpowership avait réduit l’approvisionnement en électricité de la capitale de 13 pour cent. L’électricité est désormais rationnée dans la capitale, les foyers et les entreprises étant privés d’électricité pendant des heures par jour.

Karpower est l’une des trois sources d’électricité de la ville – les deux autres comprennent le barrage hydroélectrique du pays et l’électricité provenant d’une interconnexion avec la Côte d’Ivoire qui approvisionne également la Guinée et le Libéria.

Sesay a déclaré que l’approvisionnement de Karpower est principalement nécessaire pendant la saison sèche, lorsque les niveaux d’eau de son barrage sont bas. La dépendance à l’égard de l’entreprise est réduite pendant la saison des pluies. Le pays connaît actuellement le pic de sa saison des pluies, de mai à novembre.