Coupures au camp des Canucks : quatre espoirs retournent chez les juniors

Les Canucks de Vancouver ont retranché 17 joueurs de leur effectif dimanche, dont quatre de leurs choix au repêchage de 2024.

Les Canucks de Vancouver n’ont pas perdu de temps pour réduire leur effectif après le dernier match du camp d’entraînement. Selon l’entraîneur-chef Rick Tocchet, l’équipe souhaitait un effectif plus petit que les trois groupes qui ont patiné à Penticton.

« Je ne connais pas le nombre exact mais nous allons avoir des juniors qui vont revenir et essayer de réduire à deux équipes », a déclaré Tocchet après le match. « Le 8 D habituel, 8 D, parce que nous avons cinq matchs en sept soirs, donc nous allons avoir besoin de quelques joueurs autour. »

Effectivement, dimanche, le directeur général des Canucks, Patrik Allvin, a retranché 17 joueurs de l’effectif qu’ils avaient amené au camp. Aucun d’entre eux n’était particulièrement surprenant — les premières coupures le sont rarement — mais nous allons néanmoins les analyser.

Romani, Patterson, Alcos et Sansonnens se dirigent vers les juniors

Les quatre choix des Canucks au repêchage de 2024 qui étaient présents au camp ont été retranchés dimanche, et tous les quatre se dirigeront vers leurs équipes juniors majeures de la LCH.

Il est logique de renvoyer les joueurs juniors le plus tôt possible, car la saison régulière a déjà commencé pour la WHL et la LHJMQ, tandis que la OHL entame sa saison cette semaine. Bien que la participation à un camp d’entraînement de la LNH soit un événement important pour ces quatre espoirs, il est important qu’ils commencent leur saison du bon pied pour mettre en pratique ce qu’ils ont appris.

Anthony Romani a connu une solide performance au tournoi Young Stars Classic et cherchera à devenir l’un des meilleurs buteurs de l’OHL pour le Battalion de North Bay après avoir mené la ligue au chapitre des buts la saison dernière.

Riley Patterson s’est distingué lors du match de dimanche par sa vitesse et sa volonté de se rendre au centre de la patinoire. Il a récolté 62 points en 68 matchs dans la Ligue de l’Ontario la saison dernière pour les Colts de Barrie. Il a les outils pour améliorer considérablement ces chiffres cette saison.

Parker Alcos cherchera à améliorer son jeu offensif après que le défenseur n’ait récolté que 15 points en 67 matchs lors de son année de repêchage et qu’il ait montré au camp qu’il en avait les capacités. Il retournera aux Oil Kings d’Edmonton dans la WHL avec l’intention de jouer quelques minutes significatives, même s’il aura beaucoup de concurrence sur le côté droit des Oil Kings.

Basile Sansonnens disputera sa saison recrue en Amérique du Nord, avec l’Océanic de Rimouski dans la LHJMQ. Ce sera un test important de ses habiletés avec la rondelle, alors qu’il devra s’adapter à la plus petite surface glacée qu’il a connue lors de son séjour en Suisse.

Les habiletés avec la rondelle sont la plus grande question pour Sansonnens, qui remplit par ailleurs de nombreuses cases pour ce que l’on recherche chez un défenseur : la taille, le coup de patin et un côté un peu méchant. Rien de tout cela n’aura d’importance s’il n’apprend pas à mieux déplacer la rondelle.

Bloom et Glover se rendent à Abbotsford

Alors que plusieurs espoirs resteront avec les Canucks pour la pré-saison, deux se dirigeront directement vers les Canucks d’Abbotsford dans la LAH.

Josh Bloom devait jouer sa première année dans la AHL la saison dernière, mais il a eu du mal à suivre le rythme de jeu et s’est retrouvé dans l’ECHL. Même là, les choses allaient mal, alors il a été réaffecté au Spirit de Saginaw dans l’OHL et a remis son jeu sur les rails.

Cette saison sera importante pour l’ailier de 21 ans, car il cherchera à rester dans la LAH et à gravir les échelons. Il est sous contrat jusqu’à la saison 2025-26, il a donc encore du temps, mais il devra améliorer considérablement ses performances de la saison dernière, sinon il pourrait se retrouver échangé pour empêcher les Canucks d’atteindre la limite de 50 contrats.

De même, il s’agit d’une saison importante pour Ty Glover, 23 ans, qui n’a plus qu’une année à écouler à son contrat d’entrée. Il n’a pas pu rester dans la LAH après avoir été échangé aux Canucks, mais il a été dominant dans la ECHL, inscrivant 12 buts et 23 points en 15 matchs avec les Wings de Kalamazoo.

Comme Bloom, Glover pourrait se retrouver sur la sellette s’il ne parvient pas à faire un pas en avant dans son jeu.

Les joueurs signés par l’AHL se rendent à Abbotsford

Huit des joueurs retranchés dimanche ont signé des contrats avec Abbotsford dans la Ligue américaine de hockey. Ils évolueront à Abbotsford cette saison ou dans la ECHL avec les Wings de Kalamazoo.

Ces huit joueurs sont les attaquants Dino Kambeitz, John Stevens, Carsen Twarynski et Cooper Walker, les défenseurs Layton Ahac, Joe Arntsen et Zach Berzolla, ainsi que le gardien de but Jonathan Lemieux.

De ce groupe, Arntsen est le plus intrigant. Le défenseur de 21 ans s’est distingué lors de la Classique des jeunes étoiles par son sang-froid et son intelligence. Même s’il aura peut-être du mal à gagner du temps de jeu sur le côté gauche d’Abbotsford, il pourrait devenir un défenseur défensif fiable.

Halaburda, McMillan et Ferguson libérés de leur contrat d’essai

Les trois dernières coupures concernaient des joueurs du camp sans contrat avec les Canucks de Vancouver ou d’Abbotsford.

Ty Halaburda et Deagan McMillan ont été invités à rejoindre les Young Stars dans le but d’impressionner les dirigeants des Canucks et éventuellement de décrocher un contrat. Les deux ont bien joué chez les Young Stars, mais ils ont encore beaucoup à prouver et retourneront dans leurs équipes respectives dans la WHL.

Pendant ce temps, le rêve de Dylan Ferguson de jouer pour l’équipe de sa ville natale s’est terminé dimanche, même s’il a sans doute pris fin dès que les Canucks ont signé Kevin Lankinen. Le gardien de but originaire de Vancouver était peu susceptible de décrocher un contrat de la LNH avec les Canucks lorsqu’il a signé son contrat avec son entraîneur, mais il a quand même eu la chance de patiner lors d’un camp d’entraînement des Canucks.

Son avenir est incertain après avoir joué la saison dernière dans la KHL.

L’effectif actuel des Canucks

Alors, qui reste-t-il dans l’effectif après ces 17 coupures ? Il reste 26 attaquants, 17 défenseurs et 5 gardiens de but, même si cela inclut quelques joueurs actuellement blessés ou en rééducation.

Il y a quelques joueurs notables qui restent dans l’effectif. Vilmer Alriksson et Sawyer Mynio vont tous deux retourner en junior, mais il semble que les deux espoirs auront au moins un match de pré-saison avant. Alriksson, en particulier, a impressionné chez Young Stars et au camp par la façon dont il a amélioré son jeu physique pour tirer plus efficacement parti de sa taille et de sa portée.

Chase Wouters et Sammy Blais sont les seuls joueurs de l’équipe qui sont encore sur la liste. Wouters, le capitaine des Canucks d’Abbotsford, se dirigera sûrement vers la LAH d’ici peu, mais il semble qu’il pourrait d’abord participer à un match préparatoire dans la LNH.

Blais, de son côté, semble être une assurance contre les blessures. L’ailier vétéran a disputé 257 matchs dans la LNH dans un rôle de bas de tableau, mais il n’est actuellement sous contrat que dans la LAH. Si des blessures surviennent ou si Teddy Blueger et Dakota Joshua sont absents plus longtemps que prévu, Blais pourrait être promu à un contrat de la LNH et faire partie de l’alignement des Canucks à la sortie du camp.

Voici la liste restante organisée en une sorte de lignes et de paires, principalement en fonction de la façon dont ils ont patiné au camp :

AVANTS

Danton Heinen – JT Miller – Brock Boeser

Jake DeBrusk-Elias Pettersson-Jonathan Lekkerimäki

Nils Höglander – Aatu Räty – Conor Garland

Arshdeep Bains – Pius Suter – Daniel Sprong

Phil Di Giuseppe – Max Sasson – Kiefer Sherwood

Sammy Blais-Nils Åman-Linus Karlsson

Vilmer Alriksson – Nate Smith – Danila Klimovitch

Tristen Nielsen-Ty Mueller-Chase Wouters

IR

Teddy Blueger

Dakota Joshua

DÉFENSEURS

Quinn Hughes – Filip Hronek

Carson Soucy – Vincent Desharnais

Christian Wolanin – Tyler Myers

Derek Forbort-Mark Friedman

Sawyer Mynio – Noah Juulsen

Elias Pettersson – Kirill Kudryavtsev

Akito Hirose – Jett Woo

Christian Felton – Guillaume Brisebois

IR

Cole McWard

GARDIENS DE BUT

Arturs Silovs

Nikita Tolopilo

Jiri Patera

Ty Young

IR

Thatcher Demko