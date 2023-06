Coupure et automutilation : pourquoi cela se produit et que faire

L’idée que vous faire du mal peut vous faire vous sentir mieux semble être une contradiction. Mais c’est exactement ce qui motive les coupures de peau et les formes similaires d’automutilation chez les adolescents, explique Matthew Nock, directeur du département de psychologie de l’Université de Harvard.

Si vous êtes un parent, vous avez peut-être entendu parler de l’excision ou vous vous interrogez sur les signaux d’alarme. Voici les bases sur ce qu’il faut savoir et comment vous pouvez réagir si vous êtes préoccupé par cette forme d’automutilation.

Qu’est-ce que l’automutilation ?

« L’automutilation est la destruction intentionnelle des tissus corporels en l’absence de toute intention de mourir », explique Nock, qui se spécialise dans le traitement des comportements d’automutilation de l’enfance au jeune âge adulte. « Le plus souvent, cela se produit sur les bras et prend la forme d’une coupure avec un type d’objet pointu, comme une lame de rasoir, un crayon ou un couteau de poche. Cela peut également inclure la brûlure de la peau ou l’insertion d’objets sous la peau, comme du papier. clips. »

Combien d’adolescents s’automutilent ?

À propos 17% des adolescents s’automutilent au moins une fois, selon l’American Psychological Association.

Beaucoup de ceux qui le font commencent entre 12 et 14 ans, lorsque l’adolescence peut donner un coup de pouce: combiner un nouveau trouble de santé mentale avec des comportements à risque accrus, explique Nock.

Qu’est-ce qui pousse certains adolescents à pratiquer l’excision?

L’excision semble affecter tous les sexes d’adolescents de la même manière, note Nock. Mais quels facteurs rendent les adolescents plus susceptibles de le faire ? En plus de souffrir de dépression, d’anxiété ou d’autres problèmes de santé mentale, les adolescents qui se coupent peuvent être plus susceptibles de consommer de la drogue ou de l’alcool.

Une étude de 2022 en Santé mentale des enfants et des adolescents suggère facteurs contributifs supplémentaires, y compris les problèmes familiaux, les difficultés scolaires ou professionnelles et les relations difficiles avec les amis. En fin de compte, l’excision semble avoir trois composantes contributives, dit Nock : psychologique, biologique et sociale.

« Les enfants qui s’automutilent ont du mal à tolérer la détresse émotionnelle et sont plus susceptibles d’essayer d’échapper à ces sentiments », dit-il. « Il se peut que leur douleur demande de l’attention, et quand ils sont vraiment bouleversés, se couper se concentre sur leur douleur physique et réduit leur douleur psychologique. »

Le sentiment de soulagement ou de libération après la coupe renforce le comportement, amenant les adolescents à se couper encore et encore. « Un adulte qui se sent bouleversé peut boire un verre, aller courir ou faire du yoga pour diminuer sa détresse. Lorsqu’il se sent mieux par la suite, ce comportement se renforce », explique Nock. « Nous pensons qu’il en va de même pour l’automutilation : si vous vous sentez vraiment mal et que vous vous coupez, la sensation disparaît. »

Est-ce que poser des questions sur l’excision mettra des idées dans la tête d’un adolescent ?

Les parents s’en inquiètent souvent. Mais il est prudent de supposer que les enfants du collège et du lycée sont bien conscients de ce que l’automutilation implique, des médias sociaux et des interactions avec leurs pairs et les autres. « Demander aux enfants à ce sujet ne leur donnera pas l’idée de le faire – toutes les données dont nous disposons suggèrent que ce n’est pas le cas », déclare Nock.

Quels sont les principaux signes de coupure chez les adolescents?

Soyez vigilant pour

des coupures fraîches sur la peau d’un adolescent ou des preuves que la peau a été coupée, brûlée ou que des objets ont été placés en dessous

couvrant les zones du corps – que ce soit les bras ou les jambes – qu’ils n’avaient pas tendance à couvrir auparavant.

Y a-t-il un lien entre l’excision et le suicide ?

Bien que les adolescents qui se coupent n’aient pas l’intention de mettre fin à leurs jours de cette façon, leur volonté de se faire du mal pourrait indiquer un plus grand risque qu’ils tentent de se suicider. Plus de 50% des enfants et adolescents qui meurent par suicide se sont déjà mutilés, selon l’étude de 2022 décrite ci-dessus.

« Plus vous blessez intentionnellement votre corps – ce qui demande du courage pour le faire – plus vous risquez de vous cibler à l’avenir », déclare Nock. « Nous pensons également qu’il y a une composante de haine de soi dans tout cela – vous blesserez votre corps en cas de détresse plutôt que de faire quelque chose de productif comme aller courir. Il y a une sorte d’autocritique qui amène les gens à se faire du mal et finalement à essayer de se tuer. »

Comment les parents peuvent-ils réagir s’ils remarquent des signes de coupure ?

S’ils se confient à qui que ce soit, les adolescents qui s’automutilent ont tendance à le dire à leurs amis, pas à leurs parents ou d’autres adultes. Mais les parents peuvent briser le secret et offrir un soutien avec une approche calme et ferme.

« Encouragez-les à vous parler de ce qu’ils vivent, sachant que vous êtes une oreille ouverte et que vous serez aussi neutre que possible », dit Nock. « Il n’est pas réaliste que nous allions éliminer tous les comportements à risque chez les enfants. Mais lorsque la mort est un résultat potentiel, encouragez les amis et la famille à ne pas respecter ce secret et à essayer d’intervenir pour assurer la sécurité de la personne. »

La recherche de ressources appropriées peut aider à :