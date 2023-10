basculer la légende Jack Guez/AFP via Getty Images

Jack Guez/AFP via Getty Images

TEL AVIV et SDEROT, Israël — Israël a mené mercredi de violents bombardements à travers la bande de Gaza pour le cinquième jour alors que plus de 2 millions de Palestiniens ont perdu l’électricité après qu’Israël a assiégé le territoire, à la suite d’une infiltration de militants du Hamas en Israël dans l’un des les attaques les plus meurtrières jamais perpétrées dans le pays.

Des témoins ont décrit la destruction généralisée de quartiers entiers de la ville de Gaza par les frappes israéliennes du jour au lendemain, alors que les habitants partageaient des vidéos en ligne montrant des enfants blessés ou morts sous les décombres.



basculer la légende Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images

Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images

Tout cela survient alors qu’Israël et Gaza connaissent l’une des escalades de violence les plus dramatiques de mémoire récente, avec la crainte que le chaos ne se propage à la Cisjordanie occupée et à différents pays du Moyen-Orient.

Cette vague d’effusion de sang a commencé avec une attaque surprise menée par des combattants palestiniens de Gaza vers Israël pendant la fête juive de Simchat Torah. Samedi, des militants ont infiltré la frontière israélienne à l’aide de parapentes, de motos et de bateaux et ont tiré des milliers de roquettes vers le pays depuis Gaza.

Les responsables israéliens affirment que plus de 1 200 personnes en Israël ont été tuées dans l’assaut et que les militants sont retournés à Gaza avec des otages. Le nombre de Palestiniens tués à Gaza par les forces israéliennes depuis le week-end a désormais dépassé le millier, selon les responsables de Gaza, dont plus de la moitié ont été tués par des femmes et des enfants.

Au moins 22 citoyens américains sont morts dans les combats en Israël, a indiqué le Département d’État américain. Le président Biden a confirmé mardi que Les Américains font partie des otages détenus par le Hamas, mais n’a pas précisé combien.

Le président de la Chambre des représentants des Affaires étrangères, Michael McCaul, républicain du Texas, qui a animé mercredi une conférence d’information confidentielle destinée aux législateurs, a déclaré que “des dizaines” d’Américains avaient été capturés. Il a déclaré que les États-Unis travaillaient avec les responsables israéliens pour les sauver, suggérant que les forces spéciales américaines et les équipes de sauvetage des otages pourraient être impliquées.

D’autres pays, comme la France et le Royaume-Uni, ont également fait état de citoyens tués ou portés disparus dans le conflit.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a déclaré 11 de ses salariés ont été tués dans la bande de Gaza.

Alors même que les Israéliens et les Palestiniens de Gaza pleuraient leurs morts lors des funérailles, les militants du Hamas à Gaza ont continué à tirer des roquettes vers Israël, tandis que les forces israéliennes continuaient de bombarder la bande de Gaza. Le système de défense israélien Iron Dome bloque la plupart des attaques à la roquette, mais des sirènes de raid aérien ont été entendues aussi loin au nord que Tel Aviv et Jérusalem, alors que certaines roquettes ont percé.

Gaza totalement assiégée

Le Hamas, qui gouverne Gaza, a déclaré plus tôt mercredi que le territoire serait plongé dans « l’obscurité totale » d’ici la journée. Quelques heures plus tard, la principale centrale électrique de Gaza a fermé ses portes. Israël a assiégé complètement Gaza, interdisant l’entrée de carburant, de nourriture, d’eau, de médicaments et bien plus encore sur le territoire.

Tasneem Ahel, une étudiante en médecine dentaire qui s’est réfugiée dans la maison de son oncle après la destruction de sa maison à Gaza, a déclaré qu’elle avait été blessée lors d’une précédente guerre avec Israël. Elle a expliqué que les adultes rationnent la nourriture afin que les enfants hébergés dans la maison n’aient pas faim.

“Nous n’avons pas d’eau. Nous n’avons pas de nourriture. Nous n’avons rien pour vivre”, a déclaré Ahel.

Elle a dit qu’elle avait l’impression d’être confrontée à tout moment à la mort causée par les avions de guerre israéliens.

“Ils volent mes rêves et encore nos rêves”, a déclaré Ahel.

L’administration Biden a déclaré que des pourparlers étaient en cours pour créer un couloir sûr pour les civils, faisant écho à un appel du Programme alimentaire mondial des Nations Unies à créer des couloirs humanitaires d’urgence. Le ministère palestinien de la Santé demande également la même chose pour autoriser l’entrée des médicaments et des équipes médicales, ainsi que pour permettre aux personnes souffrant de blessures complexes de quitter Gaza pour se faire soigner d’urgence ailleurs.

Toutes les frontières de la bande de Gaza sont fermées, laissant les civils palestiniens sans aucun endroit où s’échapper ou chercher la sécurité. Environ un dixième de la population de Gaza, soit environ 2,3 millions de personnes, est déplacée à l’intérieur du pays. Beaucoup ont trouvé refuge dans les écoles gérées par l’ONU.



basculer la légende Bashar Taleb/IMAGO/APAimages via Reuters

Bashar Taleb/IMAGO/APAimages via Reuters

Israël et l’Égypte ont imposé un blocus à Gaza après que le groupe militant du Hamas a pris le contrôle du territoire en 2007. L’Égypte envoyait de l’aide via sa frontière avec Gaza, mais a interrompu ces livraisons depuis mardi en raison des frappes aériennes israéliennes du côté de la frontière avec Gaza. traversée.

Israël enterre ses morts

Les Israéliens ont organisé des funérailles pour les personnes tuées lors de l’attaque de samedi, lorsque des militants de la bande de Gaza ont infiltré Israël, attaquant les communautés situées le long de la frontière sud du pays.

Les militants ont envahi un poste de police et des positions militaires. Ils ont abattu des fêtards lors d’un festival de musique de danse près de la frontière entre Israël et Gaza, tuant plus de 200 personnes. Ils ont attaqué des communautés fermées et abattu des familles, et les responsables israéliens estiment qu’ils ont pris au moins 100 otages vers la bande de Gaza.

Le Hamas devrait tenter d’utiliser les otages dans des négociations visant à libérer certains des milliers de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, mais le groupe insiste sur le fait qu’il ne négociera pas tant que Gaza sera attaquée.

La branche militaire du Hamas, les Brigades Ezzedin al-Qassam, ont menacé d’exécuter un otage civil chaque fois que des civils à Gaza meurent dans leurs maisons à cause de frappes aériennes israéliennes qui surviennent sans avertissement. Aucune exécution de ce type, rendue publique, n’a encore eu lieu.



basculer la légende Amir Lévy/Getty Images

Amir Lévy/Getty Images

Israël a appelé plus de 300 000 réservistes à sa frontière avec Gaza en préparation à ce qui semble être la planification d’une invasion terrestre. Les volontaires se mobilisent pour soutenir les troupes, offrant des prières, de la nourriture et tout autre produit de base aux réservistes.

Les rues de Tel Aviv, habituellement remplies de magasins, de bars et de touristes, sont en grande partie vides de circulation et de piétons. Les écoles sont fermées dans tout le pays alors que le pays se prépare à ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié de « jours difficiles à venir ». Il a déclaré qu’Israël se bat pour assurer son existence.

Dans les villes du sud d’Israël, proches de la frontière avec Gaza, de nombreux habitants ont été évacués, mais certains ont choisi de rester sur place.

Crise sanitaire et électrique à Gaza

