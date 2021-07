Coups, racisme et pointage politique: l’Euro 2020 a mis à nu une grande partie du ventre purulent de l’Angleterre

Bien qu’il s’agisse d’une affaire à l’échelle du continent, l’Euro 2020 était essentiellement le premier tournoi à domicile de l’Angleterre en 25 ans.

À l’exception du quart de finale, une défaite 4-0 de l’Ukraine à Rome, l’Angleterre a disputé chacun de ses six autres matchs au stade de Wembley.

N’encaissant que deux buts, dont aucun n’était en jeu ouvert, les Trois Lions ont rugi jusqu’à la grande finale et ont fait mieux que leur campagne de Coupe du monde 2018.

Ça fait mal, bien sûr que ça fera mal. Mais n’oublions pas les souvenirs incroyables que nous avons créés ensemble cet été ❤️C’est un groupe spécial de joueurs – et ils seront de retour ! pic.twitter.com/0N45jTKR12 – Angleterre (@Angleterre) 12 juillet 2021

Suivant un schéma similaire à celui de la défaite en demi-finale de la Croatie à Moscou, marquer tôt a ouvert la voie à une chute tragique alors que la jeunesse et l’inexpérience ont été battues par des chefs plus âgés et expérimentés tels que Luka Modric et Ivan Rakitic. Ou dans ce cas, un quatuor de buteurs Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Jorginho et Marco Verratti.

Un gardien de 22 ans de Gianluigi Donnarumma a signé son arrêt de mort lors des tirs de barrage, l’Italie remportant sa deuxième couronne européenne 3-2 aux tirs au but.

Mais une fois de plus, cela donnait l’impression que les dieux du football refusaient à l’Angleterre quelque chose qui semblait si proche mais qui est encore si loin.

En termes simples, peut-être qu’ils ne le méritent toujours pas.

Pas une minute, cela ne signifie l’équipe diversifiée, socialement consciente, humble et respectueuse de l’Angleterre qui fait honneur à leur pays et à leurs familles.

Mais plutôt le public et les soi-disant « fans » qui ont une fois de plus ruiné ce qui aurait dû être le plus beau jour de tous depuis le 30 juillet 1966.

L’UEFA aurait peut-être pu organiser un coup d’envoi plus tôt qu’à 20 heures du soir, d’accord.

Mais peut-on vraiment ne pas faire confiance aux hommes adultes pour se comporter et se calmer en buvant?

Les restaurants italiens de la capitale ont fermé en s’attendant au pire, et les fans des Azzurri semblaient sagement rester à l’écart des points chauds tels que Wembley Way et Leicester Square, qui se sont transformés en fosses septiques alors que des parieurs ivres se jetaient des bouteilles, se battaient entre eux. puis a pris d’assaut le stade tout en se débarrassant des stewards.

Ces scènes causaient déjà une gêne internationale et le reste du monde s’enracinait pour les hommes de Roberto Mancini.

Nous en avons été témoins et je me suis éloigné juste à temps. Si cela vous traverse même l’esprit, ne le faites pas. Vous n’allez pas loin. S’il vous plaît, ne le gâchez pas pour tout le monde à Wembley. pic.twitter.com/CoNx4U4CHb – Michelle Owen (@MichelleOwen7) 11 juillet 2021

Des images incroyables de violence à Wembley ce soir. Un enfant littéral reçoit des coups de poing par un homme adulte et un homme asiatique est frappé à plusieurs reprises à la tête par plusieurs personnes. Comportement dégoûtant. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe – Kyle Glen (@KyleJGlen) 11 juillet 2021

Cet élément n’a pas été fait là, cependant. Après qu’un trio de jeunes noirs et métis à Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bakayo Saco ont tous raté les pénalités, ils ont été, comme on pouvait s’y attendre, victimes de violence raciale.

Des gens comme le Premier ministre Boris Johnson et le ministre de l’Intérieur Priti Patel, qui étaient auparavant contre la « politique des gestes » malgré se draper dans des drapeaux et des chemises anglaises, étaient des hypocrites ignobles en feignant le choc malgré le fait de soutenir les huées du genou, et un banc arrière conservateur pris en train de se moquer de Rashford et de se moquer de ses efforts pour nourrir les enfants appauvris pendant la pandémie.

Le football voudrait-il vraiment rentrer dans un pays comme celui-ci ? C’est peut-être mieux ailleurs en tant qu’expatrié, jusqu’à ce que la maison soit devenue un meilleur endroit où retourner et vivre.

Oubliez également une Coupe du monde en 2030, qui se déroulera très probablement dans la péninsule ibérique beaucoup plus tranquille et une candidature conjointe du Portugal et de l’Espagne.

C’est un cliché de dire que cette équipe a guéri une nation divisée, mais elle l’a fait pendant un mois.

À la fin, cependant, le même vieux ventre sombre a élevé sa tête laide à la dernière minute et a gâché le plaisir.

Gareth Southgate a dit aux fanatiques qu’ils étaient du « côté perdant ». Pourtant, jusqu’à ce qu’ils soient complètement éradiqués une fois pour toutes, et que les politiciens qui ne s’intéressent pas au football restent en dehors ou cessent de prendre des coups pour leur propre profit, peut-être que les Trois Lions le seront toujours à juste titre, aussi atrocement proches de la gloire. .

Par Tom Sanderson