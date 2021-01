KAPALUA, Hawaï: Dustin Johnson et Bryson DeChambeau sont réputés pour leur puissance, donc en un an, personne n’aurait pu l’imaginer, peut-être que c’était juste la signature de leurs principaux championnats venus de clubs plus courts.

Et puis il y a Collin Morikawa, poli et précis, qui a remporté son majeur avec le plus long club du sac.

Bien que le British Open ait été annulé en raison de la COVID-19[feminine pandémie, c’était la première fois depuis 1981 que toutes les majors étaient décidées par deux coups ou plus. Cela ne voulait pas dire qu’ils étaient dépourvus de moments cruciaux. Avant de passer à une nouvelle année, voici un retour sur les plans déterminants de chaque majeur et les plans qui étaient significatifs pour les gagnants même s’ils n’ont pas attiré beaucoup d’attention.

CHAMPIONNAT PGA

Le pilote de Morikawa au 16e trou de la ronde finale à Harding Park n’a pas été seulement le moment déterminant du championnat PGA, il a pris sa place parmi les plus grands disques d’embrayage de tous les grands.

Il était à égalité pour la tête avec Paul Casey, qui venait de faire un birdie au 16e rang du groupe devant pour atteindre la normale 11 sous la normale. Morikawa a attrapé le conducteur sur le trou de 294 verges avec des arbres à gauche et une rive escarpée menant au lac Merced à droite.

Je me suis assuré de bien réfléchir à ce que je devais faire, là où je voulais manquer, a-t-il déclaré. Le vent venait de la gauche vers nous. C’était un pilote parfait. Je n’avais rien à faire avec ça. Quand je l’ai frappé, j’espérais juste un rebond direct. Et j’ai eu le rebond direct.

Le ballon s’est installé à 7 pieds et il a fait le putt de l’aigle pour mener par deux, sa marge de victoire.

Morikawa a mentionné deux putts d’environ 25 pieds qui, selon lui, étaient tout aussi instrumentaux qu’il est facile de négliger car ils sont arrivés beaucoup plus tôt dans la ronde finale. L’un était sur le premier trou, ce qui l’a empêché de perdre du terrain tôt. L’autre était au n ° 6, où Morikawa a tiré son coup de départ, a mis son approche dans le brusque droit et a frappé un jeton à 25 pieds par le trou.

J’essayais de sortir de là avec un bogey, dit-il. Ces deux putts par étaient énormes.

US OPEN

DeChambeau avait une avance d’un coup sur Matthew Wolff en jouant le neuvième par-5 dans le dernier tour à Winged Foot quand il a tiré un fer 9 qui s’est installé à environ 30 pieds à gauche du drapeau, ce qui semblait encore plus long lorsque Wolff a frappé le coin à 10 pieds.

C’était un putt bizarre que je ne savais pas vraiment comment le lire à part le regarder et dire, OK, je pense que c’est la bonne ligne, a déclaré DeChambeau. J’ai pu démarrer 27 pouces vers la droite. Il s’est cassé plus loin que ça, puis il est revenu. J’essayais juste de l’approcher du trou.

Il a chuté pour l’aigle, et il a gardé son avance d’un coup lorsque Wolff a fait son putt d’aigle beaucoup plus court.

DeChambeau dit qu’il a souvent du mal à se souvenir des tirs lors de grands événements parce qu’il travaille très dur pour rester dans le moment. Mais il se souvient du troisième trou de la normale 3 samedi, qu’il considérait comme la clé pour avoir une chance dimanche.

Partant du troisième tour un tir derrière, DeChambeau a ouvert avec deux bogeys droits. Au troisième trou de 243 verges, il était à gauche du bunker qui restait du green. Il regardait un troisième bogey consécutif.

J’ai dû le renverser sur le bunker, a-t-il dit. C’était un tir très difficile, et je l’ai frappé là-haut à 6 pieds. Cela m’a empêché de revenir. Cela m’a sauvé un peu, et je me suis juste corrigé après ça. Ce qui est intéressant, c’est que je ne me souviens pas beaucoup parce que je suis tellement concentré quand je suis au milieu. Je me souviens de ce coup parce que j’allais dans la mauvaise direction.

LES MAÎTRES

Johnson jure qu’il n’était pas inquiet.

Commençant la ronde finale avec une avance de quatre coups, il a dû se battre pour la par sur le trou le plus facile à Augusta National (le deuxième par 5), puis a raté des putts de 5 pieds par les quatrième et cinquième trous alors que son avance diminuait à un seul coup.

Je sais que j’ai fait deux bogeys, mais ce n’était pas comme si j’avais fait de très mauvais bogeys, dit-il. Cela ne m’a pas dérangé. Je savais que je le balançais bien. J’avais juste besoin d’être patient.

La patience a été récompensée sur le trou suivant, un fer 8 à 6 pieds pour birdie sur la normale 3 sixième qui a construit son avance à trois tirs lorsque Sungjae Im a raté un 5 pieds pour la normale.

«Je devais juste juger la distance correcte, a déclaré Johnson. J’ai frappé un bon coup et fait un très bon putt. Cela m’a donné la confiance dont j’avais besoin pour le reste de la journée. C’était un très gros trou.

Mais c’était un autre fer 8 dont Johnson se souvient encore plus affectueusement.

Avec une tache de boue sur le côté droit de sa balle dans le 10e fairway, il a dit qu’il visait à droite du bunker vers les buissons d’azalées en s’attendant à ce que le tir vire à gauche, ce qu’il a fait, lui laissant un par deux putts. De la boue était sur le côté gauche de sa balle dans le 11e fairway, alors viser à gauche?

Je ne peux pas commencer ça dans l’eau, a déclaré Johnson. Au lieu de cela, il s’est assuré qu’il restait à l’écart du bunker à droite du green, et il l’a fait monter et descendre pour le par.

C’étaient deux superbes tirs, tous deux avec un fer 5, tous deux avec de la boue sur le ballon. Mais ce qui comptait le plus pour lui, c’était un fer 8 au green sur le 12e par 3, le trou qui a coûté tant de prétendants au fil des ans.

Comme vous pouvez le voir dimanche, beaucoup de gars gâchent ce trou, a déclaré Johnson. C’était dans le vent, ce qui est le plus difficile à jouer. J’avais 150 mètres pour couvrir le bunker. J’ai donc heurté un fer 8 volé, je l’ai gardé sous les arbres. C’était sur le green. Je pourrais respirer un peu.