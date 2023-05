Coups et ratés: Man City passe le test de Bernabeu alors même qu’Antonio Rudiger aide Vinicius Junior à éclipser Erling Haaland | Nouvelles du football

Man City passe le test de Bernabeu

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



David Ornstein de The Athletic et Riath Al-Samarrai du Daily Mail reviennent sur la brillante performance de Kevin De Bruyne au Bernabeu



Ce fut une soirée curieuse car – comme Pep Guardiola l’a souligné par la suite – le Real Madrid a marqué lorsque Manchester City est apparu en contrôle et City a ensuite égalisé juste au moment où le match semblait sur le point de leur échapper. Il le prendra.

Bien que Carlo Ancelotti ait également affirmé être satisfait du score – et soutiendra Vinicius Junior et les autres pour causer des problèmes lors de la contre-attaque – c’était la moitié la plus intimidante de la mission de City dans ce match nul. Il est venu avec de mauvais souvenirs aussi.

C’était le théâtre de cet effondrement improbable il y a un an, lorsque City a succombé à la force de volonté de Madrid en mission. Après avoir subi quelque chose comme ça, la dernière chose dont ils avaient besoin était même un indice que leurs adversaires avaient le plus grand savoir-faire.

Lorsque le tir de Vinicius a touché le fond du filet, il aura mis à l’épreuve la détermination des joueurs de Guardiola. On parle beaucoup de la longue attente du manager pour soulever à nouveau ce trophée, mais aucun des joueurs de ce terrain pour son équipe n’a encore remporté cette Ligue des champions.

S’il y a des doutes, c’est à ce moment-là qu’ils émergent. Quand Madrid a semblé à l’aise de céder le ballon, a absorbé vos meilleurs coups et vous a puni pendant la pause. Il y avait une fanfaronnade de marque à leur sujet après cela. C’était un test de nerfs pour City.

Ils l’ont traversé grâce à Kevin De Bruyne. Alors qu’Erling Haaland recevait une attention particulière, quelqu’un d’autre devait intervenir. Il était normal que ce soit lui. « Il nous a aidés au moment où nous en avions le plus besoin », a déclaré Rodri. À quel point cela pourrait être important.

Quatorze fois en 14 tentatives à l’Etihad Stadium en 2023, City a remporté le match. Faites cela lors du match retour la semaine prochaine et ils seront en finale de la Ligue des champions. Lors d’une soirée maladroite à Madrid, cela marque un certain résultat pour Guardiola et ses joueurs.

Adam Bate

Rudiger montre comment vous pouvez arrêter Haaland

Image:

Antonio Rudiger et Erling Haaland se sont bien battus au Santiago Bernabeu





Dans les 90 secondes, Antonio Rudiger était déjà face à Haaland suite à une défense agressive qui a conduit à une faute. Il a couru en arrière en position aiguillonnant l’attaquant. Il est facile d’oublier que Haaland apprend encore le jeu à 22 ans et Rudiger voulait clairement tester son sang-froid dans le feu d’une demi-finale de la Ligue des champions. Il n’y a pas beaucoup de défenseurs dans le football mondial qui possèdent la confiance, l’autorité et l’expérience nécessaires pour se battre en tête-à-tête avec l’attaquant de Manchester City – mais Rudiger est ce joueur. Il était dans son oreille, tirant sa chemise et étant généralement un peu gênant.

Bien sûr, il est impossible de l’annuler complètement car il a réussi à obtenir trois tirs au cours des 90 minutes, mais les tentatives ne correspondaient qu’à un chiffre de buts attendu de 0,3, soulignant comment Rudiger a gardé les chances de tomber sur celles à faible probabilité. Rudiger a montré qu’il est possible d’arrêter un phénomène record.

Lewis Jones

Vinicius est la vedette du spectacle

Image:

Vinicius Junior a offert un autre rappel de son excellence contre Manchester City





Alors que Haaland était restreint, c’est Vinicius qui a eu son moment – et quel plaisir de voir ce joueur briller. Ancelotti l’appelle le joueur le plus décisif du match et il est difficile de discuter quand l’homme a marqué le vainqueur lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière.

Le revoilà, envoyant le ballon dans le filet pour renverser l’égalité en faveur de son équipe. Le Brésilien est habile mais c’est la vitesse à laquelle il est capable d’exécuter ces compétences qui le distingue.

Kyle Walker était à sa limite pour essayer de le contenir, ce qui ne faisait que vous demander à quoi aurait ressemblé quelqu’un qui n’était pas lui-même rapide comme l’éclair. La ville est bien placée pour progresser. Mais il ne peut y avoir de complaisance avec Vinicius sur la feuille d’équipe.

Adam Bate

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a décrit la performance de ses joueurs lors du match nul 1-1 avec le Real Madrid comme « exceptionnelle »



Et après?

celui du Real Madrid le prochain match est à domicile Getafe en Liga samedi – coup d’envoi à 20h.

Les champions d’Europe se rendent ensuite à l’Etihad pour affronter Ville de Man lors de leur demi-finale retour de Ligue des champions le 17 mai – coup d’envoi à 20 heures.

dimanche 14 mai 13h00



Coup d’envoi 14h00





Avant leur match revanche avec le Real, City se rend à Goodison Park pour affronter Everton en Premier League dimanche, en direct sur Sports du ciel; coup d’envoi 14h.

Les matchs restants de Man City

14 mai : Everton (A) – Premier League, coup d’envoi 14h, en direct Sports du ciel

17 mai : Real Madrid (H) – Ligue des Champions, coup d’envoi 20h

Le 21 mai: Chelsea (H) – Premier League, coup d’envoi 16h

Le 24 mai: Brighton (A) – Premier League, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

28 mai : Brentford (A) – Premier League, coup d’envoi 16h30

3 juin : Manchester United (N) – Finale de la FA Cup, coup d’envoi à 15h