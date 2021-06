Coups et ratés : la blessure de Trent Alexander-Arnold, la réputation grandissante de Jude Bellingham et le cas de Jack Grealish | Actualités footballistiques

Quatre arrières droit à trois ?

Peu importe la victoire, la priorité numéro un de Gareth Southgate dans ce match d’échauffement était que ses joueurs s’en sortent indemnes. L’Angleterre était à environ deux minutes de faire exactement cela – mais ensuite est venu ce coup cruel à Trent Alexander-Arnold.

L’arrière droit de Liverpool s’était battu pour récupérer sa place dans l’équipe d’Angleterre après avoir raté son match en mars et aurait même pu marquer son retour sur le côté avec un but en quatre minutes à Riverside, décochant un tir dévié juste au-dessus.

Gareth Southgate assiste l’Anglais Trent Alexander-Arnold après qu’il soit sorti du terrain blessé lors du match amical avec l’Autriche



Cet effort a été un point culminant de ce qui allait devenir une performance encourageante, avec Alexander-Arnold poussant très haut sur son flanc.

Cependant, la vue de lui boitant dans le tunnel avec l’aide de quelques kinés anglais, serrant sa cuisse, était inquiétante. Avec moins de deux semaines avant le tournoi, il y a peu de temps pour se remettre d’un problème musculaire important.

















Southgate dit que la blessure qu’Alexander-Arnold a subie lors de la victoire à l’échauffement de l’Euro 2020 sera évaluée au cours des prochaines 48 heures



Southgate a reçu de nombreuses critiques pour avoir nommé quatre arrières droits dans son équipe pour l’Euro. Il en a peut-être déjà perdu un.

Le patron de l’Angleterre pourra appeler un remplaçant – mais tous les plans qu’il avait pour Alexander-Arnold cet été ont peut-être déjà déraillé.

















Temps forts du match amical entre l’Angleterre et l’Autriche



Indice de formation ?

C’est un dos à cinq qui a emmené l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde en 2018, mais sera-ce un backline à quatre qui fera l’affaire à l’Euro ?

Il semble que la configuration pourrait bien être le plan A de Southgate dans les matchs où l’Angleterre est susceptible d’avoir la majorité du ballon contre les défenses profondes dans ce tournoi – et il a eu un autre runout contre l’Autriche, sous la forme d’un 4-2-3 -1 formation.

Le système permet à Southgate d’amener un autre attaquant sur le terrain – et avec l’abondance d’options de l’Angleterre en première ligne, cela joue sur leurs forces dans ce département. Le jeu de liaison entre les quatre attaquants Harry Kane, Jack Grealish, Jesse Lingard et Bukayo Saka dans la préparation du but a souligné la valeur de cela.

Pendant ce temps, Alexander-Arnold a montré que des arrières latéraux aventureux – dont l’Angleterre en a également beaucoup – peuvent toujours constituer une menace sur les flancs.

Mais cette formation laisserait-elle l’Angleterre exposée défensivement ?

La défense anglaise a presque réussi à tenir l’Autriche à distance



La blessure de Harry Maguire a ouvert la porte à Conor Coady ou Tyrone Mings pour s’imposer dans le onze de départ aux côtés de John Stones contre la Croatie.

Mings a à peu près l’avantage sur le plan des performances entre les deux contre l’Autriche, mais Southgate pourrait envisager le besoin d’un corps supplémentaire contre une équipe aussi dangereuse que la Croatie.

La flexibilité entre un quatrième ou un cinq sera un atout pour l’Angleterre tout au long de sa campagne d’Euros. Mais ce que Southgate prévoit pour la Croatie sera probablement révélé contre la Roumanie dimanche.

Bellingham grandit

L’Anglais Jude Bellingham se retourne contre l’Autriche



Southgate a déclaré après le match qu’il avait espéré donner une chance à Jordan Henderson, mais le capitaine de Liverpool avait ressenti un certain malaise plus tôt dans la journée et la décision a été prise de ne pas le risquer. Que Henderson puisse désormais être apte à jouer contre la Croatie une semaine dimanche est certainement incertain. Il n’a pas joué depuis le 20 février, après tout.

Heureusement – et remarquablement – pour l’Angleterre, leur plus jeune joueur semble capable de remplacer l’un de leurs plus vieux.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, 17 ans, Jude Bellingham, a semblé chez lui sur la scène internationale tout au long de son premier départ pour son pays. Southgate a déclaré à l’avance qu’il n’était pas emmené uniquement pour le voyage, mais qu’il avait sérieusement impressionné son équipe d’entraîneurs. Et vous pouviez voir pourquoi.

Jouant aux côtés de Declan Rice au milieu de terrain central, Bellingham était cool et calme au milieu du parc, capable de briser les attaques autrichiennes et de lancer celles de l’Angleterre – tout comme il l’a fait pour le but.

Il aurait même pu se mettre sur la feuille de match, mais a vu son retour à la maison en première mi-temps sur le tir de Lingard exclu pour une faute dans la préparation. « Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous émerveiller devant la performance d’un garçon de cet âge », a déclaré Southgate.

Il semble extraordinaire que l’Angleterre puisse finir par utiliser un joueur de 17 ans pour remplacer un joueur de l’équipe d’Henderson contre la Croatie. Mais alors Bellingham n’est pas un jeune de 17 ans ordinaire…

Grealish pousse pour un départ en euros – mais les arguments en faveur de la cavalerie restent solides

Image:

L’Anglais Jack Grealish résiste à l’Autrichien David Alaba



Il semble que chaque fois que Jack Grealish enfile un maillot anglais, la réaction d’après-match implique des éloges pour l’homme d’Aston Villa – et l’affrontement avec l’Autriche n’a pas fait exception.

Jouant le rôle de n ° 10 derrière Kane, Grealish a combiné sa ruse gagnante (à quel point cela sera important dans les matchs de tournoi serrés) avec des accélérations rapides pour dribbler dans l’espace et faire des passes soignées à travers la défense autrichienne.

L’une de ces passes a permis à Kane de se qualifier pour un face à face qu’il se serait attendu à convertir, tandis qu’une autre a mis le capitaine anglais sur la bonne voie dans la préparation du but de Saka. Il y a ensuite eu un centre en deuxième mi-temps demandant à être converti par Ollie Watkins ou Dominic Calvert-Lewin, avant qu’il ne soit finalement retiré pour reposer cette blessure au tibia.

















1:33



Après avoir joué un rôle inconnu, Grealish affirme qu’il ne se soucie pas de savoir où Southgate le joue tant qu’il est sur le terrain



« Il a montré de belles touches… c’est un joueur de qualité », a ronronné Southgate par la suite. Mais le patron de l’Angleterre a quelques autres joueurs de qualité qui rejoindront son équipe dans les prochains jours. Et ils sont prêts à lui donner un mal de tête de sélection avant le premier match avec la Croatie.

Marcus Rashford, Raheem Sterling, Mason Mount et Phil Foden se joindront au camp tandis que Jadon Sancho, qui était malade mercredi, est un autre qui se disputera les positions d’attaque pour soutenir Kane, et le vif vainqueur du match Saka l’a également fait. ses chances pas de mal.

Obtenir la bonne formule autour de qui sélectionner pour quel test pendant l’Euro sera un facteur clé pour les chances de l’Angleterre.

Et après?

Le deuxième et dernier match d’échauffement de l’Angleterre aura lieu contre la Roumanie dimanche ; coup d’envoi à 17h. Leur campagne Euro 2020 démarre ensuite contre la Croatie le dimanche 13 juin ; coup d’envoi à 14h.