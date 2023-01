Coups et ratés en Premier League: y a-t-il un moyen de revenir pour Southampton? | Nouvelles du football

Y a-t-il un moyen de revenir à Southampton ?

Il peut sembler un peu étrange de suggérer avant le coup d’envoi que Southampton avait plus besoin de la victoire que Nottingham Forest étant donné que les deux équipes ont commencé la soirée dans la zone de relégation, mais l’équipe de Nathan Jones avait désespérément besoin de trois points alors qu’ils cherchaient à se soulever. au pied du tableau de la Premier League.

Contre une équipe de Forest qui n’avait marqué qu’une seule fois sur la route cette saison et qui n’avait pas encore gagné à l’extérieur, c’était, du moins sur le papier, une occasion idéale pour les Saints de donner un souffle de vie bien nécessaire à leur tentative de survie.

Mais cela n’a jamais semblé arriver. Ils n’ont pas réussi à enregistrer un tir cadré car ils sont tombés à juste titre sur une sixième défaite consécutive en championnat. Six points sur 27 possibles à St Mary’s ce terme en dit long.

La décision du club de limoger Ralph Hasenhuttl en novembre et de nommer l’ancien patron de Luton, Jones, n’a pas encore été confirmée.

“Vous ne savez pas ce que vous faites”, ont scandé des supporters locaux mécontents au coup de sifflet final. C’est quatre défaites en championnat sur quatre pour le Gallois. Il a eu un début de vie brutal en tant que manager de Premier League.

À moins que le conseil d’administration de Southampton ne le soutienne avec des signatures de qualité dans la fenêtre de transfert de janvier, la situation risque de s’aggraver. Pour le moment, son équipe se destine au championnat de football la saison prochaine, une division qu’il ne connaît que trop bien.

Dan Sansom

Les Spurs montrent à Crystal Palace les attributs dont ils ont besoin

Les matchs de mercredi étaient un autre exemple de jusqu’où Crystal Palace doit aller. Patrick Vieira a introduit de jeunes joueurs dans l’équipe vieillissante dont il a hérité. Bien que la jeunesse soit souvent préférée, elle comporte des pièges et en Premier League, elle peut être douloureusement exposée.

“Nous avons de jeunes joueurs dans notre équipe et ce genre de match doit être mieux géré”, a déclaré le manager de Crystal Palace à Sky Sports après le match.

“La façon dont ils ont géré le match et ces périodes difficiles qu’ils ont connues montrent une énorme différence entre les deux équipes. L’expérience a été un facteur énorme dans le match d’aujourd’hui.”

Il est difficile d’être en désaccord avec l’évaluation de Vieira. Crystal Palace a eu plus de tirs – 19 contre 14 pour Tottenham – et plus d’entrées dans le dernier tiers, ainsi que plus de passes dans la moitié de terrain adverse et de passes dans le dernier tiers.

Mais malgré leur football parfois éblouissant dans le dernier tiers, ce sont finalement quatre des six tirs cadrés des Spurs qui ont trouvé le chemin des filets. Un seul des tirs cadrés de Tottenham en seconde période ne s’est pas soldé par un but.

Ils ont un joueur à Harry Kane qui a énormément transformé le match en faveur de Tottenham en seconde période. Les Spurs sont en quelque sorte sortis indemnes des grandes périodes de domination de Crystal Palace et ont fait en sorte que leurs chances comptent quand ils sont venus – la clé de toute équipe de Premier League réussie.

Ce sont tous des attributs dont Vieira a besoin pour son équipe. Alors que Wilfried Zaha a souvent été l’homme qui a activé la magie pour Crystal Palace – et a bien performé contre Tottenham – ce n’est pas aussi cohérent que lui ou son équipe le souhaiteraient.

Vous ne pouvez pas dire qu’il n’y a pas de passion, de talent ou de dynamisme dans l’équipe de Crystal Palace, car il y en a clairement, mais après deux défaites meurtrières à domicile – bien que des performances très différentes – les leçons sur la gestion du jeu et la saisie d’opportunités auront été durement apprises.

Quant à Tottenham, après une mauvaise forme, c’est exactement la seconde mi-temps qu’Antonio Conte aurait espérée. Il doit également trouver la cohérence au sein de son équipe pour continuer à pousser ces quatre meilleures équipes, mais la victoire de mercredi sur un terrain difficile à l’extérieur était – un autre – bon début.

Marais de Charlotte

Forest porté par le retour en forme de Johnson

La première victoire à l’extérieur de Nottingham Forest de la saison a fourni une preuve supplémentaire que Brennan Johnson est en train de retrouver sa meilleure forme. Le joueur de 21 ans a commencé la saison avec brio avec deux buts lors des six matchs de Forest de la saison, mais n’a ensuite pas réussi à trouver le filet – ou une passe décisive – avant de se rendre à la Coupe du monde avec le Pays de Galles, et s’est même retrouvé sur le banc. quelques occasions.

Cependant, un peu de temps pour récupérer après la sortie de la phase de groupes du Pays de Galles semble avoir fait des merveilles pour Johnson, qui a semblé revigoré depuis la reprise du football national. Il a marqué deux fois à Blackburn alors que Forest s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe Carabao et était une menace constante alors que l’équipe de Steve Cooper a dominé Chelsea ce week-end.

Contre Southampton mercredi, il a apporté une contribution décisive, saisissant l’erreur de Lyanco pour faire la course sans faute et calmement mettre en place un robinet pour Taiwo Awoniyi. Sa performance a également été soutenue par les chiffres, avec Johnson menant Forest dans les chances créées (3), les dribbles complétés (3) et les tacles effectués (2).

“Brennan prend très rarement les mauvaises décisions, il prend toujours la bonne décision pour l’équipe”, a déclaré Cooper.

“Ce soir, il a pris la bonne décision. Et ils méritaient le but et la passe décisive.”

La victoire ayant élevé Forest parmi les trois derniers, il ne fait aucun doute que les performances de Johnson devront rester à un niveau élevé si elles veulent rester à l’écart de la zone de largage.

Sam Johnton

Le choc de Kehrer incarne les problèmes de West Ham

Image:

Thilo Kehrer a eu du mal alors que Leeds le courait en lambeaux à Elland Road





David Moyes est un type de gestionnaire axé sur la défense. A toujours. Sera toujours. Il construit des fondations solides et ajoute une étincelle créative dans des domaines clés pour gagner des matchs. C’est ce qui a fait de West Ham la force qu’ils ont été au cours des deux dernières années. Cependant, cette équipe de West Ham ne ressemble pas à une équipe de Moyes. Il expédie des objectifs à un rythme alarmant. Le match nul 2-2 avec Leeds signifie que les Hammers ont maintenant concédé deux buts ou plus lors de leurs six derniers matchs toutes compétitions confondues. Les équipes adverses n’ont pas à travailler dur pour créer de grandes occasions.

Thilo Kehrer – signé du PSG cet été – doit énerver ses compatriotes défensifs, car encore une fois, il n’a pas admiré le niveau de Premier League à Leeds.

Sa carrière à West Ham a mal commencé en donnant un penalty lors de ses débuts lors de la défaite 2-0 contre Brighton et sa performance à Leeds était la dernière d’une série de performances misérables et bâclées qui laissent tomber son manager. Oui, on lui a demandé de jouer un rôle d’arrière gauche inconnu, mais en 60 secondes, il avait déjà joué une horrible passe en arrière qui a envoyé Rodrigo au but – une que Nayef Aguerd l’a renfloué avec un fantastique tacle de dernière minute. Il a passé les 89 minutes suivantes à se faire esquiver par l’excellent Wilfried Gnonto, n’a rien offert comme exutoire offensif et a commis une foule d’erreurs individuelles. Il est un handicap et sûrement Moyes doit en avoir assez vu maintenant.

Lewis Jones

Villa regrettera le résultat malgré le retour impressionnant

La performance d’Aston Villa en seconde période a souligné la façon dont le patron des Wolves, Julen Lopetegui, les a décrits – qu’ils sont l’une des meilleures équipes de la Premier League. Le problème pour l’équipe locale est qu’ils étaient loin de ce niveau dans les 45 premières minutes.

Heureux que les Wolves aient le ballon, Villa ressemblait à l’extérieur plutôt qu’à l’équipe locale car ils restaient compacts, invitaient la pression et essayaient de se nourrir des restes qui se présentaient à eux s’ils pouvaient contrer.

Bien que ce mouvement d’outsider puisse fonctionner contre Tottenham à l’extérieur, il ne l’a pas fait contre une équipe des Wolves prête à exploiter la place laissée dans les coulisses. La décision prise en première mi-temps par Unai Emery de se préparer à la contre-attaque s’est finalement retournée contre lui alors que son équipe a perdu sur un but précoce, a perdu le contrôle du match et, par la suite, le soutien à domicile a également disparu.

C’était une atmosphère étrange car l’équipe à l’extérieur faisait la part du lion dans le bruit et le soutien à domicile est resté silencieux jusqu’à ce qu’ils huent l’équipe hors-jeu. “Réveillez-vous” a suggéré un fan de Villa.

Peut-être que c’était un des conseils transmis par Emery parce que le “réveil” était précisément ce que Villa a fait – ils étaient positifs, et après la triple substitution qui comprenait Danny Ings, Villa ressemblait à nouveau à l’équipe locale. Emery l’a bien résumé lors de la conférence de presse d’après-match – “nous avons joué avec le cœur en seconde période”.

Les fans et les joueurs de Villa regretteront cette première mi-temps, mais pas autant que Leon Bailey regrettera sa défaite – il était inconsolable après que son dernier effort se soit élargi. Ce n’était pas nécessairement l’occasion manquée de Bailey à blâmer, c’est la configuration de contre-attaque qui a mis Villa derrière en premier lieu que les hôtes regretteront.

Adam Williams

Les loups ratent l’occasion de sortir de la zone de largage

Trois matchs et Julen Lopetegui a une victoire, un match nul et une défaite en tant qu’entraîneur-chef des Wolves. Ce fut un début encourageant, l’amélioration évidente. Mais le défi est également clair. Pour le deuxième match de suite, des points ont été perdus sur le tard. Il en a désespérément besoin.

Les loups ont été superbes en première mi-temps, Daniel Podence inscrivant un but magnifique. Cela résume peut-être leurs problèmes cette saison qu’il est parti avec une blessure à la pause. Dès que quelqu’un trouve une forme de buteur, Lopetegui le perd. Ils avaient besoin d’un deuxième but.

Il y avait des chances sur la contre-attaque, mais à la place, il a fallu une spectaculaire ratée de Leon Bailey pour que les Wolves s’échappent avec un point. Trois les auraient sortis de la zone de relégation, mais les matches à venir signifient qu’ils pourraient maintenant y rester pendant un certain temps.

Après la visite de West Ham la semaine prochaine, les deux prochains matches de Premier League auront lieu contre Liverpool et Manchester City. Janvier pourrait encore apporter plus de signatures que de points. Il faudra qu’ils soient les bons pour que Lopetegui poursuive ce renouveau naissant.

Adam Bate