Coups et ratés en Premier League: le temps de Steven Gerrard à Aston Villa | Est-ce que Wout Faes de Leicester est la signature de l’été? | Nouvelles du football

Game over pour Gerrard à la Villa

Image:

Aston Villa a confirmé le départ de Steven Gerrard après la défaite 3-0 de jeudi à Fulham





Ce fut une autre journée lugubre pour Steven Gerrard. Une performance et un résultat misérables contre Fulham à Craven Cottage ont laissé Aston Villa planer au-dessus de la zone de relégation sur les buts marqués. A peine 90 minutes après le coup de sifflet final, ils ont confirmé le départ de leur entraîneur principal.

Vous avez le sentiment que c’était toujours un match incontournable pour Gerrard, qui était déjà sous pression après avoir vu son équipe perdre cinq de ses 10 premiers matchs cette saison.

La belle frappe de Harrison Reed, le penalty d’Aleksandar Mitrovic et un but contre son camp de Tyrone Mings ont donné à Fulham une victoire méritée 3-0, mais Villa a été médiocre tout au long et leur soirée s’est résumée lorsque Douglas Luiz a été expulsé pour un coup de tête pétulant en seconde période.

Il y avait des huées bruyantes de la part des fans itinérants à la mi-temps et à plein temps, tandis que les chants de « Steven Gerrard, sortez de notre club » envoyaient un message clair et accablant au conseil d’administration de la Villa.

“Vous savez et je sais que je suis dans une position difficile en ce moment”, a déclaré le joueur de 42 ans lors de sa conférence de presse d’après-match. Et cela s’est avéré.

L’attente de Villa pour une première victoire depuis le 16 septembre se poursuit. Ils auront désormais un nouvel homme dans la pirogue lorsque le prochain arrivera finalement.

Dan Sansom

Lors de sa dernière conférence de presse d’après-match en tant qu’entraîneur-chef d’Aston Villa, Steven Gerrard a admis qu’il était dans une “position très difficile”.



Mitrovic fait rêver Fulham

Jusqu’à présent, Fulham a réalisé un retour de rêve en Premier League. La victoire convaincante 3-0 de jeudi contre Aston Villa les a propulsés à la neuvième place après 11 matches. L’équipe de Marco Silva n’est qu’à un point de Liverpool et à cinq de la quatrième place.

Mais ils ne seraient pas là où ils sont sans l’attaquant vedette Aleksandar Mitrovic. L’international serbe a marqué son huitième but en championnat de la campagne alors que Fulham remportait la victoire. Il a peut-être sept de moins qu’Erling Haaland, mais il est maintenant à égalité avec Ivan Toney de Brentford et rattrape Harry Kane.

Depuis le début de la saison dernière, Mitrovic a marqué 51 buts en championnat pour Fulham, 19 de plus que tout autre joueur des quatre premiers rangs anglais. Seul Haaland a marqué plus de buts à domicile en Premier League que Mitrovic cette saison.

L’endroit où Fulham terminera après 38 matchs dépendra fortement du maintien en forme et du tir du joueur de 28 ans.

Dan Sansom

Image:

Harrison Reed de Fulham célèbre le premier but de son équipe contre Aston Villa





Faes devient la signature de l’été ?

Autorité, leadership, expérience – les trois mots ont été mentionnés par Brendan Rodgers lors de la discussion de Wout Faes avant le choc crucial de Leicester avec Leeds. Tout ce qui précède a manqué, sans doute, pendant toute l’année 2022 en ce qui concerne la façon dont Leicester défend. Plus maintenant. Il y a de l’agressivité et du désir de garder le ballon hors de leur filet.

Une grande partie de cela vient de l’influence de Faes, qui a maintenant commencé cinq matchs en Premier League et a aidé Leicester à trois feuilles blanches et sept points. L’arrivée de Faes pour 15 millions de livres sterling de Reims a créé peu d’ondulations à l’époque, mais à en juger par son impact, il est à la limite de la signature du territoire d’été lorsque vous évaluez les frais relativement faibles pour un joueur clé dans une équipe de Premier League.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Leicester sur Leeds en Premier League



Rodgers aime que ses défenseurs jouent agressivement avec leur ligne afin d’aider à repousser les équipes adverses et Faes semble à l’aise dans ce rôle. Mais quand il doit mettre le pied, il met le pied. À 15 minutes de la fin, il était entouré de quatre joueurs de Leeds, mais a réussi à rebondir sur chacun d’eux, en récupérant le ballon et en jouant une passe intelligente à un coéquipier. Cela a presque déclenché une ovation debout de la part d’un public qui a un nouveau héros.

Avec lui fournissant une base aussi sûre, Leicester n’a qu’à marquer un ou deux buts dans un match pour récolter des points en Premier League. Ils montent sur la table.

Lewis Jones

Image:

Harvey Barnes de Leicester célèbre avec Jamie Vardy après avoir marqué contre Leeds





Marsch reste dans l’ombre de Bielsa

Comme Steven Gerrard l’a découvert, une fois que les supporters se sont retournés, il peut s’avérer difficile de renverser la situation. Jesse Marsch a une séquence de sept matchs sans victoire à affronter maintenant après avoir glissé vers une douce défaite 2-0 à Leicester, qui a commencé la soirée en bas de la Premier League. Les fans de Leeds qui ont fait le voyage ont clairement exprimé leurs sentiments à l’extérieur, remettant en question la prise de décision de Marsch après avoir laissé tomber Liam Cooper et Jack Harrison dès le début pour les amener à deux buts de retard.

Et puis l’extérieur a mis du sel sur les blessures de Marsch en scandant le nom de l’ancien patron Marcelo Bielsa. De toute évidence, le processus de deuil de leur ancien chef légendaire n’est pas encore terminé.

C’était une performance de rien de Leeds. Sans trop regarder contre lui au King Power, ils étaient menés 2-0 grâce à des buts pour lesquels Leicester n’a pas vraiment eu à travailler si dur. Et alors qu’une réaction était attendue après la pause, les visiteurs ont permis à Leicester d’arpenter la seconde mi-temps sans trop de questions à répondre malgré une structure défensive qui a assez mal vacillé cette saison. Leeds a réussi 14 tirs avec seulement deux tests du gardien de Leicester Danny Ward. Ce n’était pas suffisant.

Il est clair que les joueurs manquent de conviction. Marsch doit espérer qu’ils croient encore en lui.

Lewis Jones