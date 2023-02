Coups et ratés en Premier League: Harry Kane livre à nouveau pour Tottenham | Les problèmes de Man City montent | Nouvelles du football

La formation confuse est loin d’être le seul problème de City

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de Tottenham contre Manchester City en Premier League



Les problèmes de Manchester City s’accumulent. Ils ont perdu trois matchs consécutifs à l’extérieur pour la première fois en six ans. Ils sont toujours à cinq points d’Arsenal même si les Gunners ont été battus à Everton samedi. Et malgré de rares explosions publiques de Pep Guardiola, ils ne montrent aucun signe de réanimation.

Pep a recommencé à défendre son équipe sur le dos d’une performance à Tottenham loin de toute rotation positive, mais il connaît les problèmes qui le regardent droit dans les yeux.

Le 4-2-3-1 de City devenu 3-2-5 ne fonctionne pas. Pep est audacieux, c’est une énigme. Il est l’un des plus grands managers de tous les temps car il n’a jamais été lié par les conventions.

Peut-être louerons-nous encore une fois sa vision prospective dans un proche avenir, pour avoir renversé la sagesse définie de la tactique.

Mais pour l’instant, ça ne marche pas. Déplacer Rico Lewis au milieu de terrain avec le ballon laisse City horriblement exposé lorsqu’ils le perdent, et aux Spurs dimanche, ils n’avaient pas la puissance d’attaque pour compenser cela.

Erling Haaland n’a pas eu une seule touche à l’intérieur de la surface, Hugo Lloris n’a pas fait d’arrêt qui lui aurait donné du fil à retordre et les Spurs ont remporté la bataille xG ainsi que la vraie.

Ses joueurs ont l’air confus avec leurs responsabilités mais plus inquiétant, ils ont l’air démotivés.

Non pas qu’ils n’aient pas encore envie de gagner. Ils sont nés gagnants. Certains d’entre eux ont remporté quatre médailles en Premier League au cours des cinq dernières années.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Pep Guardiola décrit Tottenham comme une équipe complète qui peut vous punir et dit que Man City ne peut pas penser au titre de Premier League, seulement au prochain match



Mais Pep ne ment pas quand il dit que maintenir cette motivation saison après saison d’une intensité implacable frôle l’impossible.

Peut-il y faire quelque chose ? Comme il l’a dit Sky Sports’ Adam Bate la semaine dernière, cette même chute lui est arrivée en tant que joueur et il ne s’en est même pas rendu compte.

Il sera un maître de la psychologie s’il peut plonger aussi profondément dans la psyché de ses joueurs pour les élever, bien que si quelqu’un peut le faire, cet assistant de gestion le peut.

Ce qui n’aide pas, c’est de demander à ses joueurs de jouer des rôles où ils se sentent clairement mal à l’aise. S’il y a un jour où ce nouveau style clique, ce n’est pas aujourd’hui.

Ron Walker

Le record de Kane inspire les Spurs

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville dit que Harry Kane a fait preuve d’une grande force pour ignorer sa déception de la Coupe du monde, et est comparable à Wayne Rooney et Alan Shearer



C’était une scène émouvante au Tottenham Hotspur Stadium alors que Harry Kane était sérénadé par les fidèles des Spurs avant de s’adresser à la foule en tant que meilleur buteur du club pour la première fois.

Il a choisi le moment idéal pour battre le record de Jimmy Greaves. Ce fut un match énorme contre les champions de Premier League à un moment où le club avait besoin d’un coup de pouce.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le 267e but record de Harry Kane pour Tottenham, vu sous tous les angles



Les Spurs étaient sans entraîneur-chef Antonio Conte, mais Kane a montré l’exemple sur le terrain et a donné à tous les autres la plate-forme à partir de laquelle jouer.

Emerson Royal et Pierre-Emile Hojbjerg faisaient partie des fantassins des Spurs inspirés par leur capitaine alors qu’ils battaient City et prenaient encore trois points contre l’équipe de Pep Guardiola dans le nord de Londres.

Si souvent ridiculisés pour ne pas avoir joué pendant les 90 minutes complètes, les Spurs étaient la meilleure équipe du premier au coup de sifflet final et semblaient toujours plus menaçants. Ils se sont levés en l’absence de Conte, quand cela comptait vraiment.

Zinny Boswell

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Graeme Souness et Micah Richards discutent de la capacité de Harry Kane après qu’il soit devenu le meilleur buteur de Tottenham



Toute possession, pas de coup de poing pour Leeds

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Nottingham Forest et Leeds



Jesse Marsch a rendu Leeds très facile à affronter. Même les novices en tactique peuvent comprendre que si vous empêchez son équipe de pouvoir contre-attaquer, ils n’ont tout simplement pas la ruse et la créativité nécessaires pour débloquer une défense.

Leeds n’a maintenant remporté que deux de ses 17 derniers matchs de Premier League – la dernière de ces victoires est survenue à Anfield où les hommes de Marsch avaient 31% du ballon et ont été autorisés à libérer leur rythme et leur puissance pendant la pause. C’est comme ça qu’ils aiment ça.

Lors de leurs deux derniers matchs contre Brentford et cette défaite à Nottingham Forest, leur moyenne de possession a été de 65% alors que les équipes ont chuté profondément et ont demandé à Leeds de les briser. Cela a fonctionné un charme. Leeds n’a pas réussi à marquer dans les deux cas et n’a créé qu’un total de 1,19 buts attendus. En seconde période au City Ground, après une première mi-temps lumineuse où ils ont eu la malchance d’être à la traîne, le manque de courage et de créativité sur le ballon était sidérant. Plus le jeu avançait, plus la croyance semblait refluer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jesse Marsch a été «frustré et déçu» après la défaite 1-0 de Leeds contre Nottingham Forest et dit qu’ils continuent à bien jouer mais trouvent des moyens de perdre



“Je dois trouver un moyen de tirer le meilleur parti de nous pour m’assurer que lorsque nous sommes au top des matchs, nous ne les perdons pas”, a déclaré Marsch.

Il doit trouver cette solution, et vite.

Lewis Jones

La forêt a tous les ingrédients pour une survie simple

Ils disent que le signe d’une équipe qui réussit est qu’elle peut obtenir des points même en jouant mal.

Ils disent également que la forme à domicile est cruciale pour que les candidats à la relégation parviennent à survivre.

Image:

Forest a marqué dans chaque barre de match de Premier League depuis début novembre





Nottingham Forest coche ces deux cases – ils ressemblent maintenant à une vraie tenue sous Steve Cooper. Ils sont invaincus en 2023, ont trois feuilles blanches en quatre matchs et n’ont réussi à marquer qu’une seule fois depuis le 5 novembre.

Ils ont réussi à obtenir une défense fixe sur 30 signatures cette saison, avec Neco Williams, Willy Boly, Scott McKenna et Renan Lodi intensifiant à la marque contre Leeds, ainsi que Serge Aurier qui a quitté le banc à la mi-temps.

Mais Keylor Navas n’est peut-être que la clé de la signature des 30. Son calme à ses débuts a sauvé son équipe lorsqu’il était sous pression au début de Leeds. Plus d’affichages comme ça et la menace de relégation seront une pensée lointaine dans quelques mois.

Et à l’autre bout du terrain, le garçon local Brennan Johnson a le plus grand nombre d’implications dans les buts de la Premier League en 2023. Tous ces ingrédients, ainsi qu’une atmosphère passionnée de City Ground, en font des joueurs de survie idéaux.

Le prochain à domicile est Manchester City dans deux semaines. Cela semble maintenant un cadre difficile pour les champions en titre.

Sam Blitz