Coups et ratés en Premier League: comment Jurgen Klopp a changé le derby du Merseyside avec l’aide de Divock Origi | Nouvelles du football

Comment Klopp a changé le derby

Le défi du titre de Liverpool était en jeu à la mi-temps du derby du Merseyside, la résistance d’Everton testant la patience de la foule d’Anfield et le tempérament des joueurs de Jurgen Klopp. Liverpool n’avait même pas réussi un tir cadré.

“Nous n’étions pas bons en première mi-temps”, a déclaré Klopp. “Je peux l’admettre facilement parce que c’était évident. Tout le monde l’a vu. Mais ce n’est pas bon et bon au même moment car si c’est 0-0 à la mi-temps, vous avez la possibilité de vous améliorer avec des messages simples.

“C’est ce que nous avons fait.”

Quels étaient ces messages ?

C’était une discussion d’équipe cruciale, mais quels étaient les détails ?

“Il y a un domaine où nous marquons des buts, c’est derrière la dernière ligne. Je ne pense pas que nous nous soyons présentés du tout en première mi-temps, pour être honnête. Nous avons joué autour de la formation.

“C’est vraiment difficile, nous avions 87% de possession de balle ? Je ne sais pas si c’est un nouveau record.

“C’est vraiment difficile, surtout avec la menace de contre-attaque qu’ils ont, car s’ils ont une chose, c’est la vitesse devant et Anthony Gordon, évidemment, est un vrai talent. Il est vraiment rapide et nous avons eu nos problèmes là-bas.

“Donc, nous avons montré en fait une situation et nous l’avons arrêtée huit fois et nous avons montré ce que nous aurions pu faire différemment à des moments spécifiques. Donc, des accélérations, jouer dans les demi-espaces, se placer derrière la ligne, envoyer des balles derrière la ligne.

“Cela peut arriver contre une formation profonde que vous ayez trop de joueurs derrière le ballon, évidemment.

“Donc, nous avons eu beaucoup de passeurs mais pas beaucoup de receveurs. Les receveurs ne bougent vraiment que lorsqu’ils voient qu’ils peuvent récupérer le ballon. Nous avons besoin de ces mouvements sans récupérer le ballon pour détruire un peu la formation et nous ne l’avons pas fait. fais ça.

“Dans le football, il y a toujours une explication pour les choses que vous ne faites pas bien. C’est la bonne chose à ce sujet. Nous nous sommes donc améliorés et nous avons pensé qu’avec les changements que nous avons apportés, nous pourrions leur donner une autre tâche à gérer, ajoutant un deuxième attaquant au centre.

“Nous n’avions pas besoin d’un autre joueur en construction, vraiment, dans ces moments-là, nous avions suffisamment de joueurs avec le ballon en possession.”

Naby Keita a été démis de ses fonctions. Divock Origi a été présenté. Cela a laissé Liverpool plus exposé défensivement, les raids de Gordon sur la gauche se révélant une source d’espoir pour Everton. C’est quelque chose que Klopp a essayé d’arrêter.

“Anthony était sur son vélo plusieurs fois et nous ne pouvons pas laisser Anthony seul, cela n’a aucun sens”, a-t-il expliqué.

“Nous avons dit à Trent de jouer d’un peu plus loin et nous voulions également Fab de ce côté-là. Nous savions donc d’où venait la menace. Nous ne pouvions toujours pas toujours la défendre en premier lieu, c’est comme ça.

“Mais si vous ne prenez pas de risques, vous ne pouvez pas gagner un match de football.”

Les risques de Klopp ont porté leurs fruits, changeant la donne. Mais il a crédité ses joueurs.

“Mais si Div et Mo ne voient pas la situation, passent le ballon, suivent le ballon, le frappent au deuxième poteau et que Robbo se présente probablement pour la première fois du jeu au deuxième poteau, alors nous parlons d’un 0-0. Vous avez donc besoin de ces moments.

“Merci aux garçons d’avoir trouvé un moyen.” Lui aussi.

Adam Bate

Origi est à nouveau le bourreau d’Everton

Pendant de longues périodes du derby du Merseyside, Everton a dû se sentir comme si c’était lui qui tourmentait Liverpool, menaçant de anéantir ses espoirs de remporter le titre de Premier League. Au lieu de cela, les visiteurs revivaient leur pire cauchemar. Un cauchemar appelé Divock Origi.

Son impact ici n’a pas été aussi spectaculaire que le vainqueur du temps d’arrêt qu’il a marqué lors de ce match en 2018, ni aussi catégorique que les deux buts qu’il a marqués lors d’une victoire 5-2 l’année suivante. Mais cette contribution peut encore s’avérer encore plus importante.

Liverpool ne se contentait pas de serpenter après une heure, il laissait des chances sur la contre-attaque. La situation était périlleuse. Mais Origi a préparé Mohamed Salah pour centrer le but décisif d’Andy Robertson, puis a marqué le deuxième lui-même. Jeu terminé.

Le sourire de Jurgen Klopp était large. C’est juste différent quand le grand Belge fait la différence. Ayant déjà marqué un vainqueur du temps d’arrêt aux Wolves, c’était son troisième but de la saison en Premier League bien qu’il n’ait pas commencé une seule fois.

Klopp mérite le mérite de s’être tourné vers lui quand il l’a fait. Ce n’était pas un geste de désespoir mais un calcul selon lequel avec Everton défendant en profondeur, sa présence dans la surface était ce qui était nécessaire. Présentant Luis Diaz en même temps, les changements ont changé la donne.

Diaz aura bien d’autres moments magiques à Anfield. Origi peut-être pas. Son contrat se termine cet été. Les supporters locaux étaient reconnaissants qu’il n’y ait eu qu’un seul cadeau de plus pour la route. Les supporters à l’extérieur seront ravis que ses jours de derby soient désormais terminés.

Adam Bate

Lukaku tente sa chance dans un camée sous-estimé

“Montrez que vous le voulez vraiment. Allez et montrez ce désir !”

Telles étaient les instructions de l’attaquant de Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink après que Romelu Lukaku ait fait une mauvaise performance lors de la défaite 4-2 de Chelsea contre Arsenal en milieu de semaine.

Lors de la victoire 1-0 des Blues sur West Ham, l’attaquant belge n’a eu que 15 minutes environ pour montrer sa valeur, mais il semble que Lukaku ait tenu compte de certains de ces conseils.

Romelu Lukaku s'emmêle avec Declan Rice





Chelsea manquait un peu de panache à l’avant, avec Kai Havertz jouant passivement et Timo Werner ratant de bonnes occasions – mais Lukaku a fini par jouer un rôle discret dans l’obtention du vainqueur éventuel des Blues.

Christian Pulisic a marqué à la 90e minute, mais la vraie raison pour laquelle ce but est entré est venue cinq minutes plus tôt. Lukaku avait fait preuve de détermination pour obtenir une balle perdue devant Craig Dawson, qui ne pouvait que le tirer en arrière et concéder un penalty.

Le défenseur des Hammers a reçu ses ordres de marche pour avoir refusé une opportunité de but claire et tandis que Jorginho a raté le coup de pied qui en a résulté, Chelsea avait plus d’espace pour manœuvrer en raison de son avantage numérique.

Romelu Lukaku a remporté le penalty qui a expulsé Craig Dawson en fin de match





La pression s’est finalement révélée à West Ham, qui a concédé lorsque Pulisic a frappé le centre de Marcos Alonso tard. Mais ce but est venu de la détermination de Lukaku à offrir cette opportunité à Chelsea.

Les Blues avaient besoin d’un point focal à l’avant contre les Hammers et Lukaku à condition que son équipe ait le plus besoin de lui. Il est maintenant temps pour le Belge de produire cela plus souvent.

La finale de la FA Cup contre Liverpool n’est qu’à quelques semaines et le Belge peut revendiquer une place de titulaire s’il continue.

Sam Blitz

La concentration de West Ham est claire

“Je veux que les joueurs soient prêts.”

West Ham sera déçu de ne pas s’être accroché pour éviter le vainqueur tardif de Pulisic à Stamford Bridge, mais il y a une image plus grande pour le patron des Hammers, David Moyes, et son équipe.

Cela était clairement évident lorsque Moyes a effectué six changements, avec les joueurs clés Declan Rice, Michail Antonio et Jarrod Bowen nommés sur le banc des remplaçants. Moyes a déjà une équipe assez épuisée, en particulier en défense, et il ne pouvait plus se permettre de maux de tête avec les aventures européennes de West Ham qui devraient se poursuivre cette semaine.

La demi-finale de la Ligue Europa contre l’Eintracht Francfort est fermement ancrée dans l’esprit de toutes les personnes associées à West Ham, et il devrait en être ainsi. Le match aller de jeudi contre l’équipe de Bundesliga est énorme pour les Hammers, d’autant plus que leur parcours vers la Ligue des champions via la Premier League semble de plus en plus difficile.

Moyes l’a décrit comme “l’un des plus grands matchs du club depuis longtemps”. Cependant, bien que leur concentration soit vraiment ailleurs, West Ham a fait un spectacle décent à Chelsea, et cela peut s’avérer un exercice valable pour Moyes car beaucoup de ses joueurs marginaux ont obtenu des minutes utiles à ce qui est un moment crucial de la saison.

Qui sait quand d’autres blessures pourraient survenir et que ces joueurs marginaux doivent intervenir? Les procès-verbaux seront utiles.

“Avec le match en milieu de semaine, j’ai senti que c’était important [to change the team]. Nous avons été en forme et de bonne humeur toute l’année. Nous ne devrions pas être abattus aujourd’hui.”

Il ne sera pas difficile pour West Ham de passer à autre chose. Le match de jeudi est ce dont les joueurs rêvent et ce sera une occasion à savourer sous les lumières de l’est de Londres. Et maintenant, après les décisions prises par Moyes aujourd’hui, l’équipe de West Ham sera en meilleure forme pour cela.

Olivier Yew

Le pari de Dyche porte ses fruits pour Burnley

La décision de limoger Sean Dyche après 10 ans était un risque énorme pour le président de Burnley, Alan Pace, surtout lorsqu’il est devenu évident qu’il n’y avait pas de plan de succession clair en place.

Sports du ciel Le spécialiste Jamie Carragher a décrit cette décision comme une “blague”, ajoutant sur Twitter : “Si vous lui aviez donné un budget décent, vous n’auriez jamais eu à craindre d’être relégué.”

Cependant, Mike Jackson a insufflé une nouvelle vie à l’équipe depuis qu’il est passé des U23 à la prise en charge en tant que manager par intérim, remportant sept points lors de ses trois premiers matchs.

Il reste à voir si Pace embauchera un nouveau manager permanent avant la fin de la saison, mais dans la préparation du match contre les Wolves, certains des joueurs de Burnley ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient que Jackson reste en place.

Le milieu de terrain Josh Brownhill a dit “pourquoi changer si ce n’est pas cassé?” et il est difficile de discuter avec lui.

Le président de Burnley a déjà pris un gros pari. Ce changement a été conçu pour donner vie à Burnley, mais un autre lancer de dés pourrait faire dérailler leur tentative de survie en Premier League.

Le rythme devrait coller plutôt que se tordre à cette occasion. Jackson en a fait assez pour mériter le rôle jusqu’à la fin de la saison et bien qu’il n’y ait aucune garantie de sécurité, il est un pari sûr pour que les Clarets restent performants pour les cinq derniers matchs de la saison.

Zinny Boswell

Encore une occasion manquée pour les Wolves

Après plus de deux semaines d’arrêt depuis leur dernier match, le voyage de dimanche à Burnley, menacé de relégation, a offert une occasion parfaite aux Wolves de relancer leur poussée pour la qualification européenne.

Ils semblaient les meilleurs des deux équipes en première mi-temps, ce qui, en toute honnêteté, était en partie dû au fait que Burnley n’avait que deux jours complets de récupération par rapport aux 15 des Wolves.

Cependant, c’était la même vieille histoire pour les loups. Ils ont dominé la possession et ont trouvé beaucoup d’espace entre le milieu de terrain et la défense de Burnley, mais ont eu du mal dans le dernier tiers.

Même le retour de Raul Jimenez après une suspension de deux matches n’a pas pu aider les Wolves dans leur tentative de devenir plus puissants offensivement. L’attaquant a été porté disparu à deux reprises lorsque Fabio Silva a tiré des centres dangereux dans la surface de réparation de Burnley.

D’une manière ou d’une autre, malgré trois défaites lors de leurs quatre derniers matches contre des équipes en dessous d’eux dans le tableau – Leeds, Newcastle, Burnley – les Wolves ne restent qu’à trois points de West Ham, septième, et ont un match en moins sur leurs rivaux.

Il y a encore beaucoup d’espoir pour les Wolves avec West Ham distrait par leur campagne en Ligue Europa et Manchester United sur une toute puissante glissade.

Que les loups puissent en tirer le meilleur parti est une autre affaire.

Zinny Boswell