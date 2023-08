Coups et ratés en Premier League: Chelsea gagne juste le tonique pour le manager sous pression de West Ham, David Moyes | Nouvelles du football

Gritty derby gagne juste le tonique pour Moyes

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de West Ham, David Moyes, a déclaré que son équipe devait creuser pour se donner une chance de battre Chelsea en Premier League



Le début de la nouvelle campagne a été difficile pour le manager de West Ham, David Moyes, bien que l’Ecossais ait guidé les Hammers vers la gloire de la Ligue de conférence Europa en mai.

Ce triomphe européen a semblé garantir à Moyes une autre saison au stade de Londres, uniquement pour des rapports faisant alors surface d’une rupture entre lui et le nouveau directeur technique du club, Tim Steidten.

Moyes a également dû faire face aux conséquences de la vente par West Ham de son capitaine et meilleur joueur à Arsenal cet été, tandis que Lucas Paqueta semblait récemment prêt à rejoindre les champions de Premier League Man City, jusqu’à ce qu’une enquête sur les paris de la FA et de la FIFA mette cette décision en attente. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de West Ham a salué la performance du milieu de terrain Lucas Paqueta lors de sa victoire 3-1 contre Chelsea, au milieu de l’intérêt de Manchester City



Et avec les Hammers ne parvenant pas à conserver une avance pour ne tirer que tard à Bournemouth le samedi d’ouverture de la nouvelle saison, la pression commençait vraiment à monter sur Moyes avant un affrontement difficile avec Chelsea, qui dépensait beaucoup. Super dimanche.

Il n’y a rien de mieux, cependant, que le tonique d’une victoire dans le derby londonien contre des rivaux féroces pour dissiper tous les doutes sur le manager, qui a également été en mesure de faire des débuts accrocheurs à James Ward-Prowse, tandis que son compatriote nouveau garçon Edson Alvarez a également reçu un premier départ des Hammers en tant que remplaçant en seconde période dans un stade de bien-être à Londres.

Quelle différence une victoire, en particulier contre les anciens ennemis de Chelsea, fait alors pour remonter le moral d’une équipe, avec tout maintenant rose dans le jardin de West Ham, en contraste frappant avec leurs adversaires battus aujourd’hui.

Richard Morgan

La livre sterling en hausse

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de West Ham contre Chelsea en Premier League



« Raheem Sterling a été le meilleur joueur sur le terrain », a déclaré Jamie Carragher lors de la première mi-temps de la défaite 3-1 de Chelsea à West Ham.

Il avait raison, c’était Sterling de retour à son meilleur niveau, en particulier sur le ballon où il a tourmenté Emerson pendant de grandes parties avec son changement de rythme scintillant qui est aussi net que jamais. Tomas Soucek n’a pas non plus pu le gérer juste avant la mi-temps en le foulant juste à l’intérieur de la surface, ce qui signifie qu’aucun joueur n’a maintenant remporté plus de pénalités en Premier League que Sterling (24). Malheureusement pour le bien de Chelsea, l’arrêt sur penalty d’Enzo Fernandez a été le moment décisif du match. L’emprise de Sterling sur le jeu a diminué après la pause.

Aucun joueur n’a réussi plus de touches dans la surface adverse (15) au cours d’un match cette saison que Sterling n’en a produit, il était donc assez décevant que l’Anglais n’ait pas inscrit de but. C’était la seule chose qui manquait à une performance qui aura enthousiasmé Mauricio Pochettino. Il semble avoir le vrai Raheem Sterling de retour.

Lewis Jones

Nouvelle saison, même vieil Everton

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Aston Villa et Everton



Ils disent que la définition de la folie est de faire la même chose encore et encore et d’attendre des résultats différents. La situation d’Everton est, à bien des égards, pire. Ils ont commencé les trois dernières saisons avec autant de managers différents, mais se retrouvent confrontés aux mêmes problèmes familiers.

Un premier été pour Sean Dyche pour mettre les pieds sous le bureau était censé apporter une partie de sa légendaire stabilité défensive. Michael Keane et Ashley Young, entre autres, n’ont pas reçu le mémo à Villa Park lors de la plus grande défaite d’Everton du règne du manager.

Une attaque édentée est tout aussi débilitante et leur a coûté cher lors de la performance par ailleurs solide du week-end dernier contre Fulham. Cependant, cela doit autant à un manque de personnel de buteur – un problème qui ne montre guère de signes d’atténuation de sitôt, en particulier avec Dominic Calvert-Lewin expulsé une fois de plus à Villa Park.

Dyche sait que les problèmes des Toffees sont plus profonds que n’importe quel manager. « Ce que j’ai appris au cours des deux dernières saisons, c’est que nous pouvons être bons une semaine, à des kilomètres la semaine suivante », a-t-il déclaré. Sports du ciel.

Le problème pour Everton est qu’il s’agit d’un entraîneur qui a transformé des équipes non qualifiées en équipes compétentes de Premier League, en regardant son équipe tomber en bas de l’élite pour la première fois en 13 ans.

Oui, ce n’est que le début, Everton est toujours sur le marché des revenus et les choses pourraient encore s’améliorer. Mais les signes jusqu’à présent sont préoccupants, et le fait qu’un certain nombre de fans de Toffees soient restés jusqu’au coup de sifflet final dans les West Midlands pour huer leur côté montre exactement à quel point ils sont également inquiets.

Ron Walker

Villa offre un rebond parfait après la défaite de Newcastle

Image:

Moussa Diaby (à gauche) a superbement combiné avec Leon Bailey





Après le choc du week-end dernier à Newcastle, Aston Villa avait besoin d’une réponse – et ils en ont donné une énergique contre Everton.

Quatre buts de quatre buteurs différents, 13 tirs au but et 60 % de possession de balle ; c’était une performance dominante du côté d’Unai Emery qui était à la hauteur de leur battage médiatique de pré-saison.

La signature estivale de Moussa Diaby a de nouveau impressionné et, bien qu’il n’ait pas marqué, l’attaquant a toujours été une menace avec le plus de tirs (3) et le plus de tirs cadrés (2) de tous les joueurs de Villa.

Diaby s’est particulièrement bien connecté avec le buteur Leon Bailey, car le Français s’est lié à lui plus que tout autre coéquipier de Villa avec huit passes, alors que la paire ravivait son passé Bayer Leverkusen.

Mais ni Diaby ni Bailey n’ont pu surpasser le skipper John McGinn, qui a ouvert le score dans une performance de joueur du match. Ce fut une véritable démonstration de capitaine de la part de l’Écossais alors qu’il faisait avancer Villa à la fois sur et hors du ballon pour aider à mettre bel et bien le martèlement de samedi dernier derrière eux.

Image:

Le capitaine de la Villa John McGinn a marqué son premier match contre Everton





Villa Park est également devenue une forteresse sous Emery, l’Espagnol pouvant compter sur sa forme à domicile pour assurer le rebond des pertes à l’extérieur. Villa a maintenant remporté huit matchs consécutifs à domicile en Premier League, leur plus longue série de victoires en championnat à domicile depuis février 1990. Les Villains n’ont marqué que deux buts lors de ces huit victoires, et aucun en jeu ouvert.

Emery espère maintenant que cette raclée d’Everton pourra lancer leur saison alors qu’ils se lancent mercredi dans leur première campagne européenne en 13 ans avec un match de qualification pour la Ligue de conférence Europa contre Hibernian.

Declan Olley

Diffusez l’action de la Premier League sur Sky Sports avec MAINTENANT pour seulement 26 £ par mois pendant 12 mois. Annulez à tout moment.