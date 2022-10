Coups et ratés en Premier League: Arsenal a l’air fatigué alors que Tottenham est à court d’idées contre Newcastle | Nouvelles du football

Arsenal bégaie alors que la fatigue s’installe

Arsenal est arrivé à St Mary’s comme un haut de tableau latéral qui avait remporté huit matchs sur le rebond.

Une fois que Granit Xhaka a tiré dans le premier match, il semblait inévitable que les vannes s’ouvriraient. Southampton n’avait pas de réponse à la marque de football astucieuse qui a tant de gens qui parlent d’Arsenal comme de sérieux prétendants cette saison.

Au fur et à mesure que la seconde mi-temps avançait, cependant, il est devenu clair qu’Arsenal était incapable d’égaler les niveaux d’intensité qu’ils avaient produits en première mi-temps.

Le nombre de tentatives au but d’Arsenal a été réduit de moitié à quatre en seconde période, période au cours de laquelle ils n’ont pas réussi à enregistrer un seul tir cadré. Leur perte de possession était également évidente, leur nombre de plaqués réussis passant de neuf à trois après la pause.

L’équipe de Mikel Arteta est en forme depuis le début de la saison. Le seul point d’interrogation a été la profondeur et la durabilité de leur équipe et s’ils seront capables de faire face aux rigueurs de l’une des saisons les plus éprouvantes de tous les temps en raison de la Coupe du monde d’hiver.

Le match nul de dimanche avec Southampton était le septième match d’Arsenal en 23 jours et cela s’est vu.

Arsenal sera déçu de perdre deux points, surtout compte tenu des occasions manquées et de la décision de l’arbitre d’ignorer les appels à un penalty pour une faute sur Gabriel Jesus par Duje Caleta-Car. Mais ils restent en position de force, menant Manchester City de deux points après 11 matchs.

Le calendrier de cette saison est exigeant pour toutes les équipes. Concourir en haut du tableau et sur tous les fronts rend la tâche encore plus difficile.

Trouver un moyen de rafraîchir son équipe sera de la plus haute importance pour Arteta si la poussée du titre d’Arsenal doit durer cette saison. La fatigue commence à s’installer.

Zinny Boswell

Hasenhuttl mérite le crédit pour son ajustement tactique

Ralph Hasenhuttl est désormais habitué à la pression, mais même le fan le plus froid de Southampton l’aurait sûrement laissé tomber si son équipe avait perdu face à Arsenal.

Vous avez le sentiment que le match de mercredi soir contre Bournemouth était une victoire incontournable pour l’Autrichien. Le match de dimanche contre les Gunners, pas tellement.

Un résultat contre Arsenal à St Mary’s semblait plus improbable, les Saints manquant deux défenseurs clés. C’était un peu ironique qu’ils aient gardé leur première feuille blanche de la saison au Vitality Stadium sans sans doute leur défenseur central le plus doué à Armel Bella-Kotchap. Son remplaçant Duje Caleta-Car a relevé le défi, mais l’arrière droit Kyle Walker-Peters a été contraint de partir avec un problème aux ischio-jambiers a donné à Hasenhuttl un autre mal de tête de sélection avant le week-end.

Le patron de Southampton avait une décision importante à prendre. Commençant par un arrière quatre avec Lyanco remplaçant à l’arrière droit, la pression incessante d’Arsenal en première mi-temps l’a forcé à repenser – et il mérite un énorme crédit.

Il a choisi de changer de formation, avec Mohamed Elyounoussi et Romain Perraud opérant comme ailiers de chaque côté d’un arrière trois à Lyanco, Caleta-Car et Mohammed Salisu. C’est une décision qui a donné plus de stabilité aux hôtes et qui a finalement porté ses fruits puisqu’ils ont obtenu un point impressionnant.

Hasenhuttl est sans aucun doute toujours sous surveillance, mais deux nuls et une victoire en seulement sept jours lui ont donné un répit bien mérité.

Dan Sansom

Marsch vraiment contre ça à Leeds

Quatre défaites consécutives pour Leeds et aucune victoire en huit sous Jesse Marsch. Les fans huent, les joueurs manquent de confiance et les buts arrivent du mauvais côté. À quel point cela peut-il s’aggraver ?

Eh bien, jetez un œil à la liste des rencontres de Leeds et cela pourrait être beaucoup. Le prochain à leur ordre du jour est Liverpool le week-end prochain, puis Bournemouth à domicile la semaine suivante. De chaque côté de la pause de la Coupe du monde se trouvent Tottenham et Manchester City.

Vous avez du mal à voir d’où viennent les points, d’autant plus que Bournemouth à domicile contiendra beaucoup de pression.

Lors de leurs quatre derniers matchs, Leeds a réalisé différents niveaux de performance – mais il existe un dénominateur commun. L’équipe de Marsch aurait dû être 3-0 contre Crystal Palace mais a perdu son avance. Leeds a été malheureux contre Arsenal mais a offert aux Gunners leur vainqueur. À Leicester, ils ont été abjects mais ont littéralement mis des buts dans leur propre filet, et Leeds était si ouvert que Fulham aurait pu quitter Elland Road avec une poignée de buts.

Il semble que peu importe ce que fait Leeds maintenant, ils ne peuvent s’empêcher de concéder par leurs propres moyens. Once et Marsch peuvent se cacher derrière une erreur individuelle. Quatre matchs de suite ? C’est plus qu’une coïncidence.

Une défense qui fuit était l’histoire de la bande derrière le limogeage de Marcelo Bielsa – et son successeur semble se diriger vers une voie similaire.

Sam Blitz

Fulham c’est plus que Mitro

Il était presque inévitable qu’Aleksandar Mitrovic marque dimanche après-midi.

L’attaquant avait déjà été impliqué dans six buts en six matchs contre Leeds au cours de sa carrière – et la façon dont il a écarté Luke Ayling du chemin pour rencontrer le corner d’Andreas Pereira faisait allusion à une vendetta personnelle contre le club du West Yorkshire.

En marquant à un moment crucial pour Fulham lors de leur retour contre Leeds, il a réaffirmé son statut d’homme des Cottagers pour un grand moment.

Mais, à la fois dimanche et ces dernières semaines, Fulham commence à montrer que les buts du Serbe ne sont pas la seule raison pour laquelle ils sont jusqu’à la septième place du tableau.

Pereira produit plus de contributions de buts au fil des semaines, tout comme Harrison Reed – qui a produit une autre démonstration impressionnante à Elland Road après ses exploits contre Aston Villa en milieu de semaine.

Willian remonte les années avec sa capacité à porter le ballon sur l’aile, tandis que Joao Palhinha fournit de l’acier au milieu de terrain. Le gardien de but Bernd Leno a montré à d’innombrables moments dimanche à quel point un stoppeur de gros match peut parfois être efficace.

Fulham est septième et maintenant à trois points des places en Ligue des champions. Avec trois matchs à disputer avant la pause de la Coupe du monde, dont deux à domicile, jusqu’où cette équipe peut-elle aller ?

Sam Blitz