Coups et ratés de la Ligue des champions: reposé Erling Haaland une perspective effrayante alors que Man City se prépare pour Liverpool | Nouvelles du football

Reposa Haaland une pensée effrayante

Image:

L’attaquant de Manchester City Erling Haaland était un remplaçant inutilisé contre Copenhague mardi





La première fois qu’Erling Haaland n’a pas été dans la formation de départ et la première fois que Manchester City n’a pas réussi à marquer cette saison. Hasard? Probablement.

Descendre à 10 contre Copenhague a été le vrai problème de Pep Guardiola, mais le match nul et vierge ne le préoccupera pas trop. Ils sont toujours en pole position pour remporter leur groupe de Ligue des Champions.

Il sera intéressant de savoir ce que Haaland a pensé de la décision de Guardiola de le laisser sur le banc. Le patron de City a suggéré que le Norvégien avait un problème de fatigue, mais le joueur de 22 ans cherche à créer l’histoire et mardi soir aurait été une autre occasion parfaite d’ajouter à son remarquable total de buts en Ligue des champions.

Avec 28 buts en 22 matchs, sa prochaine frappe le verra égaler les totaux de David Trezeguet (58 apparitions), Roy Makaay (61 apparitions) et Patrick Kluivert (71 apparitions).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, dit qu’il ne comprend pas la règle du handball et pense que c’était un bon point contre Copenhague.



Au cours de la seule semaine dernière, toutes compétitions confondues, Haaland a marqué deux buts contre Copenhague, trois contre Manchester United et un contre Southampton. Il en a déjà 20 cette saison.

Mais après avoir commencé les 13 matchs de City avant leur voyage au Danemark, il avait peut-être besoin d’une pause. Ou peut-être que Guardiola avait un œil sur le prochain match de City.

Son attaquant vedette est maintenant rafraîchi pour Liverpool dimanche, en direct sur Sports du ciel. Une pensée effrayante pour l’équipe de Jurgen Klopp.

Dan Sansom

dimanche 16 octobre 16h00



Coup d’envoi 16h30





Mason escalade chaque montagne

Mason Mount n’était sur le terrain que pendant 45 minutes à San Siro alors que Chelsea roulait vers la victoire à Milan. C’était encore suffisant pour qu’il reparte avec le prix de l’homme du match, dans un beau rappel de sa valeur pour le club – et pourquoi trois managers d’affilée ont maintenant jugé bon de faire de lui un point focal dans leur milieu de terrain.

Mount a été valablement critiqué pour son manque de contributions aux buts au cours des premières semaines de la saison, mais les Blues n’avaient pas exactement tiré sur tous les cylindres eux-mêmes. Tout comme il s’était remis d’un démarrage lent jusqu’en 2021/22, maintenant Mount vole à nouveau.

Humilié par certains lorsqu’il est venu pour l’Angleterre à Wembley le mois dernier, son but contre l’Allemagne a été un catalyseur pour fournir trois passes décisives lors de ses quatre prochains matchs, et au moment où il est entré sur le terrain à Milan, sa confiance était clairement rétablie.

Même ainsi, la performance qu’il a produite était là-haut avec son meilleur dans un maillot de Chelsea. Vivant à tout, une demi-seconde plus rapide que ses adversaires et l’architecte des deux buts – et le carton rouge de Fikayo Tomori – la seule chose qui manquait était sa propre frappe, et même cela n’a été démenti que par le travail intelligent de Ciprian Tatarusanu.

Mount est toujours énergique et toujours un atout sans le ballon, mais quand il gaspille, sa contribution peut être négligée et sa production diminue.

On ne pouvait pas en dire autant depuis l’arrivée de Graham Potter. S’il y a un joueur avec qui le nouveau manager aurait aimé travailler à son arrivée à Stamford Bridge, ce serait lui. “Je suis vraiment content pour lui et je suis vraiment content de lui depuis le début”, a-t-il déclaré. BT Sport après un temps plein. Et vous pouvez dire qu’il le pensait.

Ron Walker

L’inquiétude inattendue de l’arrière droit anglais

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de Chelsea, Graham Potter, se dit ravi de la victoire de son équipe en Ligue des champions contre l’AC Milan. Potter a également déclaré qu’il était trop tôt pour connaître toute l’étendue de la blessure de Reece James.



L’embarras de la richesse de l’Angleterre à l’arrière droit semble soudainement un peu gênant. Tout d’abord, Kyle Walker attrape un problème abdominal, puis Trent Alexander-Arnold est expulsé contre Arsenal. Maintenant, Reece James s’en va blessé contre l’AC Milan en Italie.

Contrairement à Alexander-Arnold, qui traversait une période torride pour Liverpool dimanche, James était en forme impérieuse pour Chelsea à San Siro. C’est sa passe derrière Fikayo Tomori qui a conduit au moment qui a éloigné le match de Milan.

Ce fut un atterrissage maladroit qui l’a vu remplacé à l’heure de jeu et l’espoir sera que ce n’est pas aussi mauvais qu’il y paraissait. Mais ce qui devrait être la zone la plus forte de l’Angleterre sur le terrain est soudainement devenu encore plus compliqué pour Gareth Southgate.

Une équipe de 26 joueurs pourrait laisser la place à plusieurs qui ne sont pas en pleine forme mais dans la même position ? Le coach anglais devrait nommer son équipe provisoire la semaine prochaine et pourrait maintenant le faire avec une incertitude quant à la forme physique de ses arrières latéraux.

Adam Bate

Celtic rue a encore raté des occasions

Image:

Kyogo Furuhashi a raté un changement pour mettre le Celtic devant





C’était la même vieille histoire pour le Celtic en Ligue des champions, les occasions manquées leur coûtaient une fois de plus des points vitaux.

Ce résultat signifie également qu’ils ont égalé le record indésirable de Monaco de sept défaites consécutives à domicile en phase de groupes de la compétition.

Ange Postecoglou a parlé à plusieurs reprises de l’amélioration de la qualité et de son travail en cours, mais si le Celtic avait saisi certaines de ses chances dans l’un de ses matchs jusqu’à présent, il se trouverait dans une position très différente.

Il n’y avait pas de Callum McGregor pour les hôtes, mais cela n’a pas empêché Postecoglou de s’en tenir à sa philosophie d’un football rapide et offensif.

Image:

Timo Werner a ouvert le score au Celtic Park





Matt O’Riley a joué un rôle de milieu de terrain plus profond et a impressionné, Greg Taylor étant également l’un des meilleurs joueurs du Celtic, mais ce n’était pas suffisant.

Les espoirs du Celtic en Ligue des champions sont terminés et il leur sera difficile de s’assurer la consolation du football de la Ligue Europa. Pour y parvenir, ils ont besoin d’au moins quatre points lors de leurs deux derniers matches de groupe – à domicile contre le Shakhtar Donetsk et à l’extérieur contre le Real Madrid.

Alison Conroy