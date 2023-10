Coups et ratés de la Ligue des champions : les héros improbables de Newcastle font rêver les Magpies après avoir battu le PSG résumé par la misère de Kylian Mbappe | Actualités footballistiques

Des héros improbables font rêver Newcastle

Sean Longstaff célèbre après avoir marqué le troisième but contre le PSG





Comment commencez-vous à résumer une soirée aussi brillante et ahurissante pour Newcastle ? « Je n’ai plus de mots », a déclaré Sean Longstaff, auteur du troisième but du match. Aussi bien qu’il pourrait l’être.

Beaucoup pensaient que ses jours étaient comptés lorsque les Saoudiens ont pris le pouvoir, transformant du jour au lendemain l’influence financière du club, mais voici, deux ans plus tard, l’un des deux supporters d’enfance de Newcastle, aux côtés du défenseur Dan Burn, non seulement jouant mais marquant dans un match historique des Champions. Victoire en championnat contre le Paris Saint-Germain.

L’identité de leurs buteurs témoigne du travail incroyable accompli par le manager Eddie Howe. La richesse de Newcastle est inégalée, mais ce n’est pas une équipe de superstars. Miguel Almiron était une punchline il n’y a pas si longtemps. Fabian Schar était un achat de 3 millions de livres sterling sous Rafael Benitez.

Mais ce sont ces joueurs qui ont aidé Newcastle à accéder à la Ligue des Champions la saison dernière, il était donc normal qu’ils soient sur le devant de la scène mercredi soir, lorsque, dans un St James’ Park en liesse, ils ont véritablement annoncé leur arrivée dans la compétition.

Newcastle manquait de plusieurs personnages clés – Sven Botman, Callum Wilson et Joelinton parmi les blessés – mais cela n’avait pas d’importance. Kylian Mbappe et ses coéquipiers étaient ceux qui semblaient intimidés par l’occasion, envahis par les chemises noires et blanches.

Howe a ensuite parlé de « l’esprit et de l’énergie » de son équipe, mais il lui a été difficile de rendre justice à ce dont il avait été témoin. « Il y a tellement d’histoires à raconter », a-t-il déclaré. Les fans de Newcastle, y compris Longstaff et Burn, se délecteront de ces histoires pendant des années.

Nick Wright

La misère de Mbappé résume le défi du PSG

Kylian Mbappe du PSG réagit alors que son équipe a été humiliée à Newcastle





Dans sa tentative de longue date de devenir le roi de l’Europe, le PSG a changé sa stratégie de transfert cet été – s’éloignant des signatures de style « Galacticos » de Lionel Messi et Neymar pour une équipe française plus jeune.

C’est pourquoi des joueurs français comme Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez ont tous été recrutés pour beaucoup d’argent. Mais l’équipe locale de Newcastle les a traversés, pour montrer qu’ils ne sont pas près d’afficher au moins la fierté requise pour relever un défi.

Dans une équipe qui a tellement changé, l’un des rares piliers est Kylian Mbappe, dont la performance à Newcastle incarne pourquoi le PSG a lutté pour l’argenterie pendant si longtemps à ce niveau.

Le langage corporel de Mbappe alors que les buts de Newcastle arrivaient donnait l’impression de quelqu’un qui préférerait être ailleurs – ce qui n’est pas surprenant compte tenu de ses récentes sagas de transferts.

Cette attitude individualiste est le message inverse que le PSG essaie d’envoyer dans cette nouvelle ère – et l’équilibre entre exploiter les talents de Mbappe et superviser cette jeune révolution est le principal défi de Luis Enrique cette saison.

Sam Blitz

Lewis « incroyable » est extrêmement prometteur pour City

Rico Lewis impressionné pour Man City à Leipzig





La présence de Rodri, qui purge actuellement une interdiction nationale, a apporté un calme notable qui manquait en son absence lors de la défaite de samedi contre les Wolves.

Pourtant, c’est Rico Lewis, évoluant à ses côtés au milieu de terrain, qui a attiré l’attention par sa détermination à prendre la possession et ses quelques courses au volant.

Sur sa performance de joueur du match, Pep Guardiola a déclaré : « Wow ! C’est un joueur incroyable et exceptionnel. Je suis manager depuis de nombreuses années. Trouver un joueur qui bouge vraiment bien, c’est difficile de trouver quelqu’un comme lui. Il a 18 ans. C’est un joueur fantastique. joueur. »

Lewis a eu la première occasion sérieuse de City après un joli virage dans la surface mais son tir a été bloqué. Il était toujours présent, toujours impliqué. L’ouverture du score de City est venue d’une autre attaque initiée par Lewis, terminée par Phil Foden, réalisée à Manchester.

Ce faisant, à l’âge de 18 ans et 317 jours, Lewis est devenu le plus jeune joueur de City à délivrer une passe décisive en Ligue des Champions. C’était aussi sa première pour son club en 29 apparitions toutes compétitions confondues.

À 1-1, Erling Haaland a failli trouver la percée tardive avant qu’elle ne se produise grâce à la belle passe de cinq mètres de Lewis. Certains avaient commencé à remettre en question la profondeur de City après deux défaites consécutives, mais voici une réponse catégorique.

Ben Terrains

Des erreurs coûtent encore cher au Celtic

Image:

Les joueurs du Celtic tombent au sol, abattus après le but tardif de la Lazio





Le Celtic n’a joué que deux matchs, mais il semble que ce but tardif de Pedro Rodriguez ait fait plus de dégâts au Celtic que de simplement leur refuser un point – cela aurait pu tuer leurs espoirs de rester dans cette compétition après Noël.

Si l’une ou l’autre équipe méritait de gagner, c’était bien le Celtic. Le fait qu’ils aient terminé le match sans rien montrer de leurs efforts sera un coup dur pour Brendan Rodgers et son équipe.

Le Celtic a fait de très bonnes choses, ils ont marqué un but fabuleux et, même s’ils se sont retrouvés plus en retrait après l’égalisation de la Lazio, ils ont repris du territoire en seconde période et un plus grand contrôle.

Les 10 minutes précédant l’effort refusé de Luis Palma, ils ont très bien gardé le ballon et pendant une bonne partie de la seconde mi-temps, ils ont été la meilleure équipe.

C’est impitoyable à ce niveau et vous devez tous les deux capitaliser lorsque vous êtes au sommet et éradiquer les erreurs. La deuxième de ces choses est le véritable talon d’Achille du Celtic. Ils causent systématiquement leurs propres problèmes en Europe.

Liam Scales s’en est sorti avec deux énormes erreurs en première mi-temps, Cameron Carter-Vickers a eu moins de chance dans la préparation du but vainqueur.

La Ligue Europa pourrait bien être le meilleur espoir de l’équipe écossaise dans le football européen pour la nouvelle année.

Alison Conroy et Mark Benstead