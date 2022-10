Coups et ratés de la Ligue des champions: Kai Havertz produit une super frappe pour envoyer Chelsea dans les 16 derniers alors que Erling Haaland de Man City est détenu par Mats Hummels à Dortmund | Nouvelles du football

Havertz rappelle le sens pour la grande occasion

Image:

Kai Havertz célèbre le but de Chelsea contre le Red Bull Salzburg





Les buts gagnants de Kai Havertz pour Chelsea lors de la finale de la Ligue des champions en mai 2021 et de la finale de la Coupe du monde des clubs plus tôt cette année lui ont assuré qu’il occupera toujours une place dans le cœur des fans du club, mais même les supporters purs et durs des Blues doivent admettre que l’Allemand n’a pas réussi à montrer sa meilleure forme sous Thomas Tuchel ou Graham Potter cette saison.

La forme douteuse de Havertz a atteint son paroxysme ce mois-ci, lorsqu’il a été remplacé à la mi-temps lors de la victoire 2-0 de Chelsea à Aston Villa – lorsqu’ils ont eu la chance d’entrer dans la pause sans concéder – et était anonyme lors du tirage au sort à Brentford quelques jours plus tard.

Le joueur de 23 ans s’est retrouvé sur le banc pendant toute la durée du match nul du week-end dernier avec Manchester United et n’aurait pu se plaindre de la décision de Potter après avoir inscrit seulement deux buts et aucune passe décisive en 14 matchs.

Havertz a été rappelé pour le voyage au Red Bull Salzburg et, alors qu’il était plus impliqué que lors de ses sorties précédentes, il a continué à frustrer et a laissé passer une glorieuse occasion de marquer lorsqu’il a visé une tête faible directement sur le gardien de but en première mi-temps.

La performance de l’attaquant en Autriche n’était guère vintage – il a perdu le ballon plus que tout autre joueur de Chelsea – mais son brillant but gagnant a rappelé à tout le monde son sens pour la grande occasion.

Le but de Havertz en seconde période a non seulement assuré les trois points à Chelsea, mais a également garanti sa place dans les 16 derniers de la Ligue des champions. Ses deux frappes précédentes cette saison – à domicile contre West Ham et les Wolves – ont également été gagnantes.

De plus, le but de Havertz contre Salzbourg n’était que la deuxième fois qu’il marquait loin de Stamford Bridge en Ligue des champions. La seule autre occasion était à Porto, lorsque Chelsea a battu Manchester City 1-0 pour soulever le trophée pour la deuxième fois seulement.

Havertz doit se débarrasser de son habitude de dériver hors des matchs pour être vraiment considéré comme de classe mondiale, mais on ne peut nier son talent étrange de réapparaître juste au moment où son équipe a besoin de lui.

Joe Shread

Hummels donne une masterclass à Haaland

Image:

Mats Hummels de Dortmund a rassemblé Erling Haaland de Man City





Une grande partie de l’attention d’avant-match était sur le retour d’Erling Haaland dans son ancien club, le Borussia Dortmund. Pour un joueur qui a marqué 22 buts en 16 matchs dans toutes les compétitions cette saison – dont un contre l’équipe allemande lors du match retour – il est une source constante de fascination.

Mais c’était un spectacle rare cette saison de voir Haaland gardé complètement silencieux par son ancien coéquipier Mats Hummels. C’est un témoignage de sa forme qu’il était si visible – la seule autre équipe à l’avoir tenu à distance cette saison est Liverpool.

Mais le mérite revient au défenseur de 33 ans. Il a donné une masterclass sur la façon non seulement de défendre l’un des meilleurs attaquants du monde – certes avec déjà un peu de perspicacité – mais aussi sur la façon de défendre en général.

En première mi-temps en particulier, il était là pour défendre chaque centre et chaque coup franc, gardant Haaland dans sa poche arrière tout le temps. Un moment particulier qui a suscité un rugissement d’approbation de la part de la foule locale a été un tacle parfaitement chronométré à l’intérieur de la surface pour arrêter une course rare de Haaland. C’était le modèle pour tout jeune défenseur sur la façon de défendre dans les endroits les plus dangereux.

Il a enregistré un record de six interceptions, a eu le plus de touches dans l’équipe de Dortmund (61), plus deux interceptions et deux tacles. En revanche, Haaland n’a eu qu’un seul tir – qui a été bloqué par Hummels – et aucune touche dans la surface adverse.

L’attaquant a été retiré à la mi-temps en raison d’une maladie persistante qu’il avait avant le match et d’une possible blessure au pied, selon Pep Guardiola. Cependant, être surclassé par Hummels n’aurait pas non plus été considéré comme l’une de ses moitiés de football préférées.

Mais il est peu probable que Haaland soit confronté régulièrement à des situations similaires. Son talent reste d’un autre monde et les autres défenseurs n’auront pas la même expérience ou la même confiance que Hummels pour faire face à toutes les menaces que pose l’attaquant norvégien. Un autre soir aussi, Haaland aurait facilement pu prendre le dessus sur le défenseur central.

Cependant, Hummels mérite beaucoup de crédit pour avoir gardé le golden boy de l’Europe en veilleuse, et rappelle à quel point il est bon joueur lui-même avant un mois de Coupe du monde.

Marais de Charlotte

Kovacic crucial pour Chelsea

Image:

Mateo Kovacic célèbre après avoir marqué pour Chelsea contre le RB Salzburg





“Je n’en marque pas beaucoup mais celui-ci était sympa !” Le large sourire de Mateo Kovacic a montré ce que sa finition élégante contre le Red Bull Salzburg signifiait pour lui. De retour en Autriche, son pays natal, et sous les yeux de ses parents et amis, l’international croate a montré sa qualité avec son magnifique tir guidé pour ouvrir le score – et sa performance globale a rappelé son importance pour Chelsea. .

Ce n’est pas un hasard si ses blessures et sa maladie entre octobre et décembre la saison dernière ont coïncidé avec le vacillement de Chelsea après un début encourageant en Premier League. Ni qu’ils ont subi des résultats frustrants lors de sa sortie en avril. Une blessure au genou a limité son implication dans les premières semaines de cette campagne, alors que Chelsea luttait pour la forme dans les dernières semaines du règne de Thomas Tuchel.

Kovacic ne fait peut-être pas toujours la une des journaux – c’était son premier but en Ligue des champions depuis 24 matches – mais son importance pour Chelsea est évidente. Il dirige ce milieu de terrain et, quelques jours seulement après avoir été envoyé pour reprendre le contrôle de cette zone du terrain contre Manchester United, il tirait les ficelles à Salzbourg, en tête des statistiques pour les passes et les entrées dans le dernier tiers.

Il fait bouger Chelsea et avec lui en forme et sur le côté – et Graham Potter à la barre – ils vont certainement dans la bonne direction maintenant.

Le record de buts de Kovacic dans cette compétition – cinq – a devancé de peu les quatre médailles de ses vainqueurs mardi. S’il peut rester en forme et en forme, les fans de Chelsea espèrent qu’il ajoutera aux deux décomptes cette saison.

Pierre Smith

La ville “fatiguée” fait le travail – mais cela ne deviendra pas plus facile

Image:

Joao Cancelo de Manchester City a lutté contre Karim Adeyemi de Dortmund





Malgré un rare congé en milieu de semaine la semaine dernière, Man City avait l’air plutôt terne contre le Borussia Dortmund – un fait que Guardiola a lui-même admis.

“Nous avons bien mieux joué en deuxième mi-temps qu’en première mi-temps… Nous avons souffert que notre match de samedi soit si exigeant, le physique et le voyage et tout. Nous sommes un peu fatigués”, a-t-il déclaré à BT Sport.

“Mais nous avons réalisé ce que nous voulions, à nouveau en tête du groupe, donc vraiment bien.”

À la fin de la journée, être en tête du groupe était tout ce qui comptait vraiment lors de leur voyage en Allemagne. Cela a également fonctionné pour Dortmund, qui s’est qualifié pour les 16 derniers avec un point, mais ils ont certainement essayé de forcer le problème bien plus que Man City.

C’est aussi une notion curieuse car Guardiola a apporté six changements pour le match de la Ligue des champions – ce qu’il fait régulièrement. Cela ne veut pas dire que les joueurs ne peuvent pas être fatigués s’ils étaient remplaçants contre Brighton, mais vous espérez qu’ils pourraient avoir des jambes plus fraîches.

Mais même contre les Seagulls, Man City n’a pas été à son meilleur. Ils avaient besoin de buts de deux de leurs meilleurs joueurs à Haaland et Kevin De Bruyne pour sécuriser les points. Mardi, Haaland a été savamment marqué par Mats Hummels – exploré un peu plus haut – et portant une touche de maladie et de blessure, tandis que De Bruyne était un remplaçant inutilisé.

Image:

Manchester City a effectué 903 passes lors de son match nul au Borussia Dortmund – le plus par une équipe dans un match de Ligue des champions depuis le début de la saison dernière





Leurs mesures de réussite offrent également un aperçu de la façon dont le jeu s’est déroulé. Ils ont effectué 903 passes contre Dortmund – le plus par équipe dans un match de Ligue des champions depuis le début de la saison dernière – mais n’ont réussi que huit tirs.

Sachant qu’ils n’étaient pas à leur meilleur, Man City a gardé la possession entre eux – souvent le nom du jeu sous Guardiola – pour limiter les contre-attaques de Dortmund, qu’ils ont presque utilisées avec un effet dévastateur en première mi-temps.

Les choses étaient plus assurées pour Man City après la pause alors que Guardiola a peaufiné son équipe – Nathan Ake a bien réussi à rassembler l’impressionnant Karim Adeyemi, qui s’était retrouvé trop souvent derrière Joao Cancelo. John Stones est passé à un rôle de milieu de terrain défensif et s’en est bien sorti là aussi.

Guardiola sera probablement à nouveau en rotation pour le match de midi contre Leicester samedi, qui commence à retrouver une forme. C’est un autre match qui demandera de la concentration et, espérons-le, une accélération du rythme par rapport aux derniers jours.

La fatigue les a peut-être affectés en Allemagne, mais la liste des matchs leur arrivera rapidement dans un avenir prévisible – plus une Coupe du monde d’hiver qui verra un grand nombre de joueurs de Man City jouer au Qatar – alors que l’équilibre de Guardiola se poursuit.

Marais de Charlotte

L’équipe celtique en évolution surclassée par l’élite européenne

Image:

Mykhailo Mudryk du Shakhtar Donetsk marque contre le Celtic





Ange Postecoglou veut inculquer une marque de football unique, rapide et offensive.

Cela fonctionne bien pour le Celtic en Premiership écossaise, mais la Ligue des champions était un pas de trop pour son équipe en évolution cette saison.

Le manager a parlé à plusieurs reprises de tester son style au plus haut niveau afin de s’améliorer et le Celtic devra le faire s’il revient en Ligue des champions la saison prochaine.

L’histoire de cette campagne a été des occasions manquées, mais l’échec de Kyogo Furuhashi était la seule véritable chance qu’ils ont laissée passer contre le Shakhtar au Celtic Park.

Image:

Mykhailo Mudryk du Shakhtar Donetsk marque contre le Celtic





Les mouvements ont échoué lors de la passe finale, en partie à cause de leurs adversaires bien organisés.

Mykhailo Mudryk a une nouvelle fois montré qu’il était un vrai talent avec son superbe égaliseur, tandis que Danylo Sikan voudra effacer tout souvenir de son épouvantable raté tant il semblait certain de donner l’avantage aux Ukrainiens.

Alison Conroy