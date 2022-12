Coups et ratés de la Coupe du monde: la magie de Lionel Messi donne de l’espoir à l’Argentine tandis que Louis van Gaal mérite la confiance des Pays-Bas | Nouvelles du football

Sky Sports’ les écrivains réfléchissent à l’action de samedi alors que la phase à élimination directe de la Coupe du monde commence…

La magie de Messi illumine cette équipe argentine

Lionel Messi court à la défense australienne





Les jambes ne bougent plus aussi vite qu’avant et tout le monde sait que nous sommes dans la phase finale maintenant, mais y a-t-il un spectacle plus excitant dans le football que Lionel Messi avec le ballon à ses pieds ? Grâce à un autre quart de finale après avoir battu l’Australie, son rêve de Coupe du monde est vivant.

C’était le meilleur match de Messi du tournoi. Il a eu le plus de tirs et créé le plus d’occasions. Il avait besoin de sa magie pour débloquer l’opposition et une fois qu’il l’avait fait, il était vraiment capable de s’amuser. L’espoir pour l’Argentine est que c’est un signe de ce qui est à venir.

L’Argentine a été un grand favori à chaque match jusqu’à présent et l’une des caractéristiques de ces matchs a été les tentatives de Messi de trouver de l’espace lorsque les adversaires sont déterminés à l’étouffer. Mais si l’Argentine va jusqu’au bout au Qatar, il y aura différents types de tests à venir.

Sa performance une fois que son équipe était en tête pourrait être un indice de la dangerosité qu’il pourrait devenir dans les dernières étapes de cette Coupe du monde. Si les adversaires poursuivent un match plus ouvert contre l’Argentine, cela pourrait être une grosse erreur car Messi est toujours dessus.

Adam Bate

L’Argentine de Scaloni s’améliore encore

“Avec Leo jouant aussi bien”, a déclaré Lionel Scaloni par la suite, “ce sont des moments très excitants.” Le manager argentin mérite également un énorme crédit. Il a remis cette campagne de Coupe du monde sur les rails après ce début alarmant contre l’Arabie saoudite.

Il y a eu plus d’équipes argentines fluides que celle-ci, mais à chacune des huit dernières Coupes du monde, elles ont échoué. Celui-ci au moins semble susceptible de maximiser ses chances. Le football gagnant qu’ils ont livré à la Copa America est toujours en eux.

L’équipe est clairement construite autour de Messi mais Scaloni continue de peaufiner les choses, en faisant des ajustements à la fois subtils et simples. L’émergence de Julian Alvarez aide. Il apporte l’énergie nécessaire étant donné le mouvement hors du ballon relativement limité de Messi.

Scaloni est capable de faire tourner les arrières latéraux et, tactiquement, il est intéressant qu’il puisse confortablement passer à trois à l’arrière si la situation l’exige. Avec Angel Di Maria susceptible d’être à nouveau disponible pour le quart de finale, il y a des options. Et avec Messi, il y a toujours de l’espoir.

Adam Bate

L’Australie a dépassé toutes les attentes

Julian Alvarez au coude à coude avec Aziz Behich





Bien que l’Argentine ait été méritée, elle a créé peu de temps avant le but de Messi et a eu besoin d’une certaine fortune pour ne pas concéder d’égalisation tardivement. Cela témoigne du travail de Graham Arnold pour transformer son équipe en des adversaires aussi dangereux lors de cette Coupe du monde.

Scaloni a félicité l’équipe d’Arnold pour “presser très intelligemment” et dans cette première demi-heure, en particulier, ils ont causé beaucoup de problèmes à l’Argentine. Si Aziz Behich ou Garang Kuol avaient arraché un but tardif, alors qui sait ce qui aurait pu se passer en prolongation.

Les attentes n’étaient pas élevées et l’entraîneur a été critiqué à l’approche du tournoi. Mais une équipe modeste a fait des souvenirs au Qatar, remportant autant de matches lors de cette Coupe du monde qu’elle en avait remporté lors de toutes les autres Coupes du monde combinées. Il ne devrait y avoir que de la fierté.

Adam Bate

Les Pays-Bas de Van Gaal montrent pourquoi il préfère la prudence au chaos dans la victoire contre les États-Unis

Le patron des Pays-Bas Louis van Gaal





À la fin de la phase de groupes, Louis van Gaal a répliqué aux suggestions des médias néerlandais selon lesquelles son équipe était ennuyeuse et qu’elle devait s’ouvrir. La performance de son équipe en première mi-temps contre les États-Unis en huitièmes de finale semblait être un message direct à la presse : je sais comment progresser dans les grands tournois.

Dès le premier coup de sifflet, les Pays-Bas ont permis aux États-Unis d’avoir le ballon et ont reculé au milieu du bloc. Les Américains, qui avaient prospéré grâce à l’énergie et à l’enthousiasme de leur jeune milieu de terrain lors de leurs précédents matches au Qatar, se sont soudainement retrouvés obligés de se frayer un chemin à travers une défense bien structurée. Ils ont lutté.

Et quand ils ont dérapé, les Pays-Bas ont rompu avec le rythme, accélérant le terrain avec excellence pour exposer la défense centrale atone de leurs adversaires. C’était un stratagème qui exigeait de l’humilité de la part des favoris – mais les Néerlandais menaient 2-0 et étaient à l’aise à la pause.

En seconde période, le calme s’est transformé en chaos. Que ce soit à cause de l’excès de confiance des Néerlandais ou de la décision des États-Unis de jeter tout ce qu’ils avaient sur le problème, le match s’est ouvert.

Deux fois, les Pays-Bas ont dû dégager le ballon de leur ligne de but avant que le but inhabituel de Haji Wright ne réduise de moitié le déficit pour les États-Unis. Il y avait des chances des deux côtés – même si l’ambition des États-Unis était finalement leur chute, avec le but de Denzel Dumfries, peu après la frappe de Wright, mettant fin à la possibilité d’un revirement spectaculaire.

Ce fut une seconde mi-temps passionnante – mais imprévisible. Et ce n’est pas comme ça que Van Gaal veut que ce soit. Il n’a jamais perdu un match à leur tête lors d’une Coupe du monde. Les supporters des Pays-Bas doivent faire confiance à son jugement.

Pierre Smith

Les États-Unis pourront-ils surmonter l’obstacle des huitièmes de finale à domicile en 2026 ?

L’entraîneur américain Gregg Berhalter a salué les “progrès” que son équipe a réalisés à Qatar 2022 après la défaite face aux Pays-Bas à Doha lors du premier des huitièmes de finale samedi, avant d’admettre qu’ils avaient “échoué” dans leur candidature. faire les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois de leur histoire.

Peut-être serions-nous en train de parler d’une première apparition dans les huit derniers si Christian Pulisic, comme il aurait vraiment dû, avait ouvert le score dès le début au lieu de gonfler ses lignes alors que les États-Unis dominaient les premiers échanges.

Mais à la fin, la plus grande expérience des Pays-Bas, leur savoir-faire en matière de tournois et finalement, la finition ont vu l’équipe de Louis van Gaal franchir la ligne alors que les États-Unis étaient éliminés des huitièmes de finale pour la troisième Coupe du monde consécutive.

Cependant, compte tenu de leurs performances impressionnantes en phase de groupes – où ils sont restés invaincus, notamment en ayant eu le meilleur sur un match nul et vierge avec l’Angleterre – alors que Tyler Adams, Pulisic, Sergino Dest, Yunus Musah et Weston McKennie ont tous attiré l’attention, et que le suivant La Coupe du monde est en Amérique du Nord, ne pariez pas contre les États-Unis qui briseront enfin leurs huit derniers hoodoo la prochaine fois.

Richard Morgan