Coups et ratés de la Coupe Carabao: Newcastle célèbre et Marcus Rashford continue la forme brûlante de Man Utd | Nouvelles du football

Brûle, bébé, brûle – Disco Inferno !

Faits saillants du quart de finale de la Carabao Cup entre Newcastle United et Leicester City.



La finition cool. La fin de Gallowgate. Le glissement du genou. Que danse du vestiaire.

C’était une nuit que Dan Burn n’oubliera jamais.

Un moment approprié que c’était vraiment l’un des propres de Newcastle qui a mis fin à tant d’années de souffrance au sein de la base de fans en ce qui concerne les courses de coupe. Un club de leur taille devrait se vanter d’avoir beaucoup plus d’héritage de coupe que de stands dans les livres d’histoire. Le but de Burn les a propulsés vers une première demi-finale depuis 2005 et a mis fin à une série de sept défaites consécutives en quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

Regardez des scènes incroyables du vestiaire de Newcastle alors qu’ils célèbrent leur victoire 2-0 sur Leicester dans la Coupe Carabao.



Il a déclaré à propos de son but: “Assis dans la tribune est, j’ai toujours pensé à marquer ce but devant le Gallowgate End – ma famille est également dans ce coin, donc c’était absolument incroyable. J’aime jouer la position comme vous bombarder davantage. Ça doit être amusant de voir un gars de ma taille courir le long de cette ligne.

Comme l’a dit Eddie Howe, Burn se déplace très bien pour un grand homme – sur et en dehors de la piste de danse.

Il a également mérité ce moment depuis son arrivée de Brighton en janvier de l’année dernière. Peu de gens, même lui-même, auraient pensé qu’avec de telles richesses à la disposition de Newcastle, il deviendrait un pilier de la défense, en particulier en tant qu’arrière gauche. Pourtant, il a commencé 33 des 34 matchs de Premier League depuis ses débuts en février. Newcastle a récolté en moyenne deux points par match avec lui dans l’équipe et peut se vanter de la meilleure défense de la Premier League cette saison.

Burn est une partie importante de cette unité mais a été largement méconnu en dehors de Tyneside malgré son immense cohérence. Il n’est peut-être pas votre arrière gauche orthodoxe, mais il n’y a pas beaucoup mieux que le héros local de Newcastle.

Lewis Jones

Rodgers a besoin de soutien s’il a une chance de rafraîchir Leicester

Image:

Jamie Vardy regrette une occasion manquée contre Newcastle





“Je pense que je suis un entraîneur décent, mais je ne suis pas un magicien”, a déclaré Brendan Rodgers lors de la préparation de la défaite de Leicester à Newcastle. “Si vous regardez nos dépenses nettes depuis que je suis ici, c’est environ 10 millions de livres sterling, en trois ans et demi.”

Il n’avait pas tort. Il y avait une fatigue à propos de Leicester à St James’s Park qui suggère que c’était une équipe qui avait suivi son cours et avait besoin d’un rafraîchissement. Aucun James Maddison depuis le redémarrage n’a mis en évidence à quel point ils dépendaient de lui, et l’âge semble avoir finalement rattrapé Jamie Vardy cette saison.

Pendant si longtemps, il a été le talisman et le buteur fiable de Leicester, mais à 2-0, le remplaçant a déjà raté deux belles occasions d’essayer de ramener son équipe dans le match nul. Il a 36 ans cette semaine et la performance de Patson Daka dans les 64 premières minutes suggère qu’ils sont toujours à la recherche de son remplaçant.

Il y a du travail à faire pour Rodgers et il aura besoin de soutien s’il veut redonner aux Foxes le genre de menace qu’ils étaient il y a quelques saisons.

Siméon Gholam

Ten Hag donne raison à Guardiola alors que la reconstruction s’accélère

Faits saillants du quart de finale de la Coupe Carabao entre Manchester United et Charlton.



C’est une date que les supporters de Manchester United auront inscrite dans leur agenda alors que la résurgence de leur équipe sous Erik ten Hag continue de s’accélérer. C’est peut-être prématuré, surtout avec Manchester City toujours dans la compétition, mais il faudrait une personne courageuse pour parier contre United en remportant la Carabao Cup le mois prochain.

Ils n’ont peut-être battu que Charlton, une équipe située au 12e rang du troisième niveau du football anglais, mais c’est maintenant huit victoires consécutives dans toutes les compétitions pour l’équipe de Ten Hag. C’est neuf victoires d’affilée à Old Trafford. De manière inattendue, United s’est entraîné dans la course au titre de Premier League ces dernières semaines et reste en vie dans trois compétitions de coupe.

Ten Hag a remporté six trophées avec l’Ajax, dont trois titres en Eredivisie. Mais diriger United vers la gloire de la Coupe Carabao lors de sa première campagne serait l’une de ses meilleures réalisations et ne devrait pas non plus être sous-estimé. Cela pourrait être le catalyseur d’argenterie plus importante. C’était, après tout, le premier grand honneur de Pep Guardiola en tant que manager de Manchester City. Il en a gagné huit autres depuis.

Un succès à Wembley renforcerait également la main de Ten Hag et servirait de rappel des progrès qu’il a réalisés depuis qu’il a pris en charge United l’été dernier. Son taux de victoire est impressionnant de 74% après 27 matchs – mieux que celui de Guardiola après le même nombre de matchs avec City – et ce malgré la perte de Ten Hag lors de ses deux premiers matches en août. Il a déjà fait de gros appels pendant son court règne. Jusqu’à présent, ils ont été justifiés.

Il reste encore un long chemin à parcourir dans cette saison sans précédent, mais sous la direction du Néerlandais méticuleux et sensé, United semble enfin capable de mettre fin à sa sécheresse de trophées de six ans.

“United revient”, a déclaré Guardiola en octobre. Après une série de 15 victoires en 18 matchs depuis une défaite 6-3 à l’Etihad, Ten Hag donne raison à son ancien collègue.

L’affrontement de samedi en Premier League entre les deux clubs de Manchester est désormais beaucoup plus difficile à appeler.

Dan Sansom

Red-hot Rashford ne montre aucun signe de ralentissement

Image:

Marcus Rashford montre une tête froide pour marquer le troisième but de Man Utd contre Charlton





Avec huit victoires consécutives à son actif, il va sans dire que Manchester United est en pleine forme en ce moment.

Il y a bien sûr eu de superbes performances sur tout le terrain ces derniers temps, mais un homme fait à juste titre tous les gros titres : Marcus Rashford. Depuis que le joueur de 25 ans est revenu de la Coupe du monde, il se comporte comme un possédé.

Rashford a maintenant marqué lors de chacun de ses six derniers matchs, avec ses sept buts depuis le redémarrage le plus de tous les joueurs de Premier League. Son doublé contre Charlton signifie qu’il a également marqué lors de huit matchs consécutifs à Old Trafford et qu’il est devenu le premier joueur à réaliser cet exploit depuis Wayne Rooney il y a plus de dix ans.

L’attaquant a certainement redécouvert l’intrépidité qui avait quitté son jeu lorsqu’il luttait pour se forger une tête de vapeur la saison dernière, ce qui a été mis en évidence lors de son apparition en remplacement contre les Addicks.

Il n’a eu que 10 touches de balle au cours de la demi-heure qu’il a jouée, mais a brisé l’anxiété persistante que la courageuse équipe de League One aurait assez pour forcer une séance de tirs au but avec deux finitions sympas qui ont scellé la victoire en temps normal, quoique par un score légèrement flatteur.

Rashford a gardé son sang-froid pour dépasser une Ashley Maynard-Brewer pressée à la 90e minute pour sa première, puis a pleinement profité du fait que le VAR n’était pas opérationnel pour claquer à la maison après une balle intelligente de Casemiro malgré un soupçon de hors-jeu dans la préparation. .

Dans cette veine de forme, personne ne peut le toucher – et l’équipe de Ten Hag en récolte tous les bénéfices.

Dan Long