Coups et ratés de la Coupe Carabao: Frank Lampard endure la nuit la plus sombre en tant que patron d’Everton alors que les échecs familiers reviennent | Nouvelles du football

L’Everton Lampard veut laisser derrière lui

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’affrontement de la Coupe Carabao entre Bournemouth et Everton.



C’était là-haut avec les pires performances de l’ère Farhad Moshiri – et cela veut dire quelque chose. C’était si mauvais. Absent défensivement et édenté en attaque. Sans Jordan Pickford, Conor Coady et James Tarkowski – les papas du groupe – il n’y a pas de colonne vertébrale.

Ce qui a rendu cette défaite si surprenante, c’est que Bournemouth a lui-même fait neuf changements. C’est la composition de l’opposition qui a fait de cette nuit la plus sombre du mandat de Frank Lampard à Everton. Il apprend tout le temps sur ces joueurs, mais en faisant tourner tout son onze de départ, il s’est fabriqué une canne pour son propre dos.

Everton avait mis en place des voyages en autocar gratuits et couvert les billets de match pour ceux qui se dirigeaient vers la côte sud, mais ceux qui reviendraient dans le Merseyside dans les premières heures de mercredi se sentiront lésés.

Il y a eu le retour de Mason Holgate, Michael Keane et Yerry Mina, mais voici une preuve supplémentaire de la raison pour laquelle ils font partie de l’Everton Lampard veut laisser derrière eux. Aucune qualité dans les zones d’attaque, les erreurs défensives individuelles, puis la mauvaise discipline pétulante et le langage corporel médiocre qui sent la responsabilité nulle.

Compte tenu du calendrier de la Coupe du monde, il s’agissait d’un exercice de vitrine de Noël très précoce pour ceux qui étaient en marge avant les soldes de janvier, mais personne en chemise bleue n’a saisi l’occasion d’impressionner.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tim Sherwood a décrit le tacle d’Anthony Gordon sur Jordan Zemura de Bournemouth comme “honteux” et pense que l’attaquant d’Everton a eu la chance d’éviter un carton rouge lors du match nul de la Coupe Carabao.



Sur le papier, cette deuxième corde avait plus qu’assez pour venir à bout d’un Bournemouth fortement tourné. Le XI sélectionné avait un total de 127 sélections internationales, mais Everton sous Moshiri a été un exercice pour faire éclater des ego hyper-gonflés.

Sur cette preuve, il n’est pas clair où se situe le plus gros problème actuel; au sommet, 11 buts en 14 matches est le troisième plus bas de la Premier League. Défensivement, Everton a fait face à 238 tirs – le plus de tous les clubs.

Il n’y aurait pas d’apaisement des inquiétudes, même face au gardien de but de haut vol le plus faible statistiquement. Mark Travers a fait face à deux tirs cadrés, malgré le message d’avant-match clair : ce gars a inscrit 25 buts en sept matchs de Premier League.

Et donc sur la FA Cup pour la prochaine chance de mettre fin à la sécheresse du trophée d’Everton, qui entre dans une 28e année.

“Depuis 1995”, les fans de Leicester ont chanté à Goodison Park samedi dernier lors de leur victoire 2-0, une chanson qui s’était étrangement propagée parmi les aiguillons à l’extérieur d’Anfield. Cette victoire de la FA Cup sur Manchester United remportée par les Dogs of War reste la dernière tranche d’argenterie.

Après six changements de direction déjà ce trimestre, rien ne suggère que Lampard soit sous pression immédiate, mais les deux derniers résultats ont changé l’ambiance.

Il cherchera désespérément à arrêter la glissade ce week-end quand Everton fera un retour immédiat au Vitality Stadium. Sinon, ce sera une Coupe du monde longue et agitée pour lui et ses supporters en mal de succès.

Terrain Ben

O’Neil va-t-il exploser ?

Image:

Junior Stanislas a doublé l’avance de Bournemouth





Si le temps de Gary O’Neil en tant qu’entraîneur-chef par intérim de Bournemouth est terminé, il a certainement tiré sa révérence avec style.

Après avoir remplacé temporairement Scott Parker fin août, O’Neil était le seul patron avec un record invaincu en Premier League avant de perdre face à son rival local Southampton le mois dernier – la première de quatre défaites consécutives.

Mais s’il remplace Nathan Jones de Luton, qui devrait être nommé à St Mary’s, alors l’impressionnante victoire 4-1 de mardi sur Everton dans la Coupe Carabao garantira que le joueur de 39 ans sortira en beauté.

Lorsqu’on lui a demandé lors de sa conférence de presse d’avant-match s’il avait pris en charge Bournemouth pour la dernière fois, O’Neil a répondu: “Je traite chaque match comme si c’était peut-être le dernier, c’est la nature du rôle intérimaire.”

S’il part avant qu’Everton ne visite à nouveau le Vitality Stadium ce week-end, son premier contact avec la gestion peut être considéré comme un succès. Il a stabilisé le navire quand il semblait certain de couler.

Dan Sansom

Brentford doit régler les problèmes à domicile – ou bien

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de troisième tour de la Carabao Cup entre Brentford et Gillingham.



La saison dernière, Brentford était impérieux à domicile et les équipes craignaient autant que quiconque d’aller au stade communautaire Gtech.

Des joueurs comme Arsenal, Tottenham et Liverpool ont tous perdu des points dans l’élite la saison dernière et ils sont même passés devant des équipes de la coupe. League Two Oldham a été battu 7-0 par l’équipe de Thomas Frank à ce stade de la Coupe Carabao la saison dernière.

Mais la sortie choc de la Ligue 2 Gillingham mardi soir signifie que la réputation de Brentford à domicile est en déclin. C’est trois matchs sans victoire dans toutes les compétitions au Gtech – contre Chelsea, les Wolves et maintenant les Gills. Ces trois équipes ont lutté pour la forme et les objectifs avant ou après avoir visité le Gtech.

Image:

Brentford n’a pas réussi à remporter ses trois derniers matchs à domicile





Les frustrations de Frank iront au-delà d’un échec à apaiser la foule locale de l’ouest de Londres. La Coupe Carabao a toujours été une compétition qu’il a toujours prise au sérieux, comme le prouve le record des Bees en demi-finale et quart de finale dans cette compétition au cours des deux dernières saisons. Une sortie anticipée est une grave déception.

Mais si Brentford ne peut pas régler ses problèmes à domicile, cela pourrait entraîner des problèmes lors de sa saison de championnat étant donné qu’il continue d’envoyer des buts loin de chez lui. Onze dans leurs trois derniers pour être exact, leurs fans ont vu pour la dernière fois une victoire sur la route le 15 mai.

Et la prochaine étape est un voyage à l’extérieur chez les champions de Premier League, Manchester City, samedi.

Sam Blitz

Vardy offre l’espoir que le renouveau de Leicester pourra être maintenu

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du troisième tour de la Coupe Carabao alors que Leicester affronte le comté de Newport.



Leicester a sans aucun doute franchi un cap ces dernières semaines. Leur triomphe dominant sur Everton à Goodison Park a été le moment décisif où Brendan Rodgers et ses joueurs ont tiré un trait sur leurs luttes de début de saison.

La victoire sur Newport, qui a assuré le passage au troisième tour de la Coupe Carabao, a été entachée par la blessure de James Justin, un incident qui pourrait avoir des implications plus larges pour Gareth Southgate et l’Angleterre s’il est aussi grave qu’on le pensait.

Mais il y avait plus de points positifs pour Leicester à extraire de la performance, notamment la progression continue de Jamie Vardy. Avec un seul but à son actif toute la saison, son doublé n’aurait pas pu tomber à un meilleur moment personnellement et pour l’équipe.

Sa tête au regard prédateur a doublé l’avance de Leicester en seconde période avant qu’il ne contourne impudemment le gardien de Newport Nick Townsend et ait assis un défenseur avant de doubler son total avec le troisième des Foxes.

Newport a assuré que ce n’était pas une performance vintage de Leicester, mais la vue de Vardy ressemblant à sa meilleure forme laissera Rodgers confiant que son équipe a la puissance de feu pour soutenir cette renaissance.

Jack Wilkinson