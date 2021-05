Coups et échecs en Premier League: un attaquant? Manchester United devrait donner la priorité à un défenseur | Actualités du football

Parler d’un attaquant, mais United a toujours besoin d’un défenseur

















Il peut y avoir un sentiment de déjà-vu à propos de Manchester United pour le moment. Tout comme la fin de la saison dernière, ils ont transformé une campagne potentiellement désastreuse en une campagne acceptable, avec l’excitation européenne à l’horizon. Les progrès étaient nets, en particulier avec leur style de jeu.

Et comme la fin de la saison dernière, parler de recrutement centré sur les zones avancées. Mardi, Ole Gunnar Solskjaer n’exclurait pas de signer un autre attaquant, même avec Edinson Cavani restant pour une autre année. Le farouche Harry Kane? Un recyclage de la saga Jadon Sancho?

Mais tout comme la saison dernière, la priorité numéro un devrait être de 50 mètres en défense centrale. Ils ne se sont pas renforcés là-bas l’été dernier, mais s’ils l’avaient fait, ce gouffre de 12 points à Manchester City ne serait pas aussi large.

Les trois derniers matchs ont sans doute été le plus grand indicateur à ce jour de ce que Harry Maguire est à United. À son tour, il a mis en évidence la nécessité d’un partenaire de classe mondiale.

Axel Tuanzebe n’est toujours pas prouvé à ce niveau. Victor Lindelof et Eric Bailly ont montré par poussées qu’ils étaient adéquats, voire bons, parmi les quatre premiers défenseurs centraux. Mais bon n’est pas assez bon pour une équipe de United qui veut des défis appropriés et soutenus pour les titres, pas pendant deux semaines enivrantes en janvier.

Le but de Joe Bryan était le 28e que United a concédé à Old Trafford en Premier League cette saison, le plus depuis 1963. Ils sont peut-être deuxièmes du tableau, mais les 43 buts qu’ils ont concédés jusqu’à présent cette saison placent leur défense en commun. cinquième. Ils n’ont concédé qu’un de moins que Brighton en 15e position.

En fin de compte, United doit raser au moins une demi-douzaine de buts. Seuls deux champions de Premier League de ce siècle ont concédé plus de 40 buts – Unis eux-mêmes en 1999/2000 et en 2012/13. Les quatre derniers champions ont concédé en moyenne 29 buts.

La progression de la deuxième à la première place n’est pas linéaire et United devrait construire par l’arrière.

Gerard Brand

Si le match de Brighton avec Manchester City s’était déroulé à huis clos avec l’atmosphère habituelle d’entendre une épingle tomber à l’autre bout du stade, alors les Seagulls n’auraient pas rugi de 2-0. C’est un fait.

C’était un excellent exemple de la façon dont une foule locale peut être cette motivation supplémentaire. C’était 10 contre 11 sur le papier après l’expulsion précoce de Joao Cancelo, mais c’était vraiment 10 contre 12. L’homme supplémentaire dans les tribunes a fait toute la différence à partir du moment où Leandro Trossard a réduit le déficit à 2-1.

Habituellement, City – impérieux à l’arrière toute la saison – aurait poussé courageusement et essayé de maintenir la possession autant que possible, mais le bruit pur à l’intérieur de l’Amex les a poussés plus loin vers le but d’Ederson. Même le puissant Ruben Dias n’a pas pu retenir le raz-de-marée de pression créé dans les tribunes et délivré par une performance brillamment nette de Brighton sur le terrain.

Yves Bissouma a été une force motrice au milieu de terrain, repoussant City à chaque occasion avec un affichage plein de classe et qui a emballé un coup de poing. Le discours sur un déménagement estival ne disparaîtra pas. Tout ce qu’il fait, il le fait avec une grande rapidité, ce qui fait de lui un client très difficile à gérer comme Rodrigo l’a découvert. Bissouma était partout sur lui. Aucun joueur n’a effectué plus de plaqués (5) ou n’a remporté le ballon pour son équipe (8) au cours des 90 minutes. Les fans locaux ont chanté son nom fort à plein temps lors d’une nuit qu’ils n’oublieront pas à la hâte.

Les fans sont de retour. Et il en va de même pour l’avantage de la maison.

Lewis Jones

Leeds montre pourquoi ils méritent d’être classés parmi les 10 premiers

















2:56



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Leeds sur Southampton en Premier League



La victoire 2-0 de mardi à Southampton a confirmé l’arrivée de Leeds dans la première moitié de la Premier League à son retour tant attendu, et c’est exactement le genre de performance qui a démontré pourquoi ils le méritaient.

Ils ont joué le match patient, surfant sur la vague de pression de Southampton en première mi-temps alors que les Saints étaient stimulés par le retour de leurs fans. Certes, les hôtes ont souffert d’un manque de produit de finition, mais Kiko Casilla – faisant son premier départ depuis janvier – a réalisé de bons arrêts tandis que Luke Ayling et Liam Cooper se sont également jetés devant tout ce qui se présentait.

Après la pause, Leeds a trouvé l’équipement qui vous permet de gagner des matchs de Premier League. Rodrigo et Raphinha ont enfin eu la chance de faire de superbes passes, et Patrick Bamford a encore été formidable pour Leeds. Il a marqué son 10e but à l’extérieur de la saison de Premier League et le 16e au classement général, avec la chance de terminer près de la barre des 20 buts exaltés toujours au point.

La victoire à St Mary’s était la 10e victoire de Leeds à l’extérieur de la saison, et ils n’ont pas dessiné sur la route cette saison – seulement la deuxième équipe à le faire après les Spurs lors de la campagne 2018/19. Ils ont été un ajout éblouissant à la Premier League et méritent pleinement leur finition dans la première moitié.

Dimanche donnera à leurs fans la chance de les voir enfin en Premier League alors qu’ils accueillent West Brom, et j’espère qu’ils auront la performance et le résultat dont ils ont besoin pour terminer une saison réussie avec style.

Charlotte Marsh