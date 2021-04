Travail de Liverpool, mais la victoire sera vitale

















les faits saillants de la victoire de Liverpool contre Aston Villa



Ce fut une semaine Jekyll et Hyde pour Liverpool – si impressionnant contre Arsenal mais à nouveau exposé défensivement par le Real Madrid. Contre Aston Villa? Sans doute quelque part au milieu.

Jusqu’à l’égalisation de Mohamed Salah, vous craigniez que ce soit une autre performance décevante d’Anfield – beaucoup d’occasions, des moments brillants mais incapable de marquer ou de garder Aston Villa à l’autre bout.

Avec le spectre de six défaites successives en Premier League à domicile et aucun but en championnat à Anfield depuis décembre qui pèse sur eux, cela aurait facilement pu se passer. Mais Salah était au bon endroit pour rentrer chez lui, et c’était un but gagnant sensationnel de Trent Alexander-Arnold.

C’était le genre de qualité qui manquait à Liverpool, et c’était désespérément nécessaire contre une équipe d’Aston Villa qui a gardé le plus de draps propres en Premier League cette saison (8).

« [Liverpool] l’équipe était-elle la plus susceptible de [win], mais ils ont parfois soufflé et soufflé « , a déclaré le spécialiste de Sky Sports Graeme Souness après le match. » C’était un effort pour eux, il n’y avait pas ce truc soyeux et fluide que nous avions l’habitude de voir d’eux avant cette saison… Ils s’en sont sortis aujourd’hui. «

Pour arrêter toute mauvaise forme – à laquelle Liverpool n’a pas été habitué sous Jurgen Klopp – vous avez besoin d’un moment de magie ou d’un résultat pour aller sur votre chemin et déclencher une résurgence. Battre Aston Villa à Anfield pourrait être ce moment.

Et mettre fin à leurs deux plus grandes préoccupations de ces derniers mois à la maison soulèvera un poids énorme sur les épaules de Liverpool. Le résultat les a temporairement vus dans le top quatre et bien qu’ils ne soient pas encore là lundi à 22 heures, cela leur redonne espoir – en particulier avec le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid mercredi.

«Nous en avions besoin aujourd’hui… Ces trois points me paraissent vraiment importants», a déclaré Klopp à Sky Sports. « C’est un gros trois points parce que dans notre situation, nous devons mettre les équipes sous pression. Le match contre le Real Madrid sera à nouveau différent. Je n’y ai pas réfléchi une seconde, pour être honnête depuis le coup de sifflet final et je le ferai. «

Avec sept matchs de Premier League à jouer, Liverpool a encore besoin de beaucoup de choses pour se frayer un chemin s’il veut s’assurer une place en Ligue des champions. Mais ils ont fait un premier pas vital et son importance ne peut être sous-estimée.

Charlotte Marsh

L'équilibre de Guardiola est la clé du quadruple rêve de Man City

















les faits saillants de la victoire de Leeds United contre Manchester City



Pep Guardiola n’est pas étranger à la rotation et aux sélections d’équipes surprises, mais contre Leeds samedi – quand il a laissé jusqu’à sept habitués de la première équipe – nous avons vu les premiers signes de la façon dont il va devoir jongler avec son alignement sur le deux derniers mois de la campagne avec précaution alors que Man City se dirige vers la fin commerciale de leur quadruple tentative.

Bien sûr, ils ont beaucoup de marge de manœuvre en Premier League et leur coussin sain a permis à Guardiola de reposer Kyle Walker, Ruben Dias, Ilkay Gundogan, Rodri, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez et Phil Foden contre Leeds.

Par la suite, alors que Guardiola expliquait comment les dirigeants de la Premier League avaient perdu 2-1 contre un camp qui jouait avec 10 hommes pendant 45 minutes, il a défendu son alignement et a insisté sur le fait qu’il avait choisi une équipe pour gagner ce match. Mais clairement, ces premiers équipiers réguliers étaient épargnés pour les matchs décisifs à venir. Et ces matchs cruciaux arrivent vite et fort, Guardiola lui-même soulignant que trois des quatre prochains matchs de City « sont comme si nous avions des finales ».

Bien sûr, l’un d’entre eux est – la finale de la Coupe Carabao avec Tottenham le 25 avril – mais avant cela, ils affronteront le Borussia Dortmund lors du match retour de leur quart de finale de la Ligue des champions mercredi, Chelsea en demi-finale de la FA Cup à Wembley le Samedi, et Aston Villa en Premier League le mercredi suivant.

La défaite contre Leeds met une pression supplémentaire sur ce match de Villa, bien que City soit toujours confiant de prendre les 11 points dont ils ont besoin lors de leurs six derniers matchs de championnat pour remporter le titre. Mais l’accent sera désormais mis sur la façon dont Guardiola équilibrera la charge de travail de ses hommes clés sur quatre fronts différents au cours des deux prochaines semaines. Une clé de quinze jours pour débarquer une quantité substantielle d’argenterie de cette saison.

Au cours des deux derniers mois, il y a eu des débats et des spéculations sur la possibilité pour City de tout gagner. Cet argument fera rage jusqu’au coup de sifflet final de la saison de City. Mais s’ils veulent réussir – ou même remporter un certain nombre de titres majeurs – ce sera à Guardiola de bien choisir ses équipes pour les différents défis à venir.

Peter Smith

Le meilleur reste à venir pour Chelsea de Tuchel

















les faits saillants de la victoire de Chelsea sur Crystal Palace





Sur le point d’atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, la quête de Chelsea pour se qualifier pour la compétition de la saison prochaine a été relancée avec force après la débâcle contre West Brom le week-end dernier.

Crystal Palace était l’adversaire parfait, assuré de son statut de Premier League et sur la plage proverbiale lors d’une première mi-temps unilatérale qui a vu Chelsea marquer trois fois pour la première fois sous le règne de Thomas Tuchel.

Après s’être démêlé contre les Baggies, tout s’est réuni ici lorsque la décision du manager de jouer Kai Havertz en tant que faux numéro neuf flanqué de l’impressionnant Pulisic et de Mason Mount en maraude a transformé le milieu de terrain de Palace en mannequins.

C’était la première fois que Chelsea marquait plus de deux fois dans un match depuis l’arrivée de Tuchel à la fin du mois de janvier, mais il a refusé de le qualifier de meilleur affichage depuis sa nomination en tant que Chelsea est revenu dans le top quatre avec un triomphe confortable.

« Nous avons eu de très bonnes performances à Tottenham, Atletico (Madrid), Everton et Liverpool; je ne sais pas, je ne vois pas ça comme ça, mais c’était une très bonne performance », a déclaré l’Allemand.

« C’est clairement la performance où nous avons créé le plus de chances, le plus de touches dans la surface de l’adversaire et marqué le plus. Ce n’est pas si difficile à dire, mais vous ne pouvez pas le comparer aux matches de Ligue des champions ou à notre match à Liverpool, vous clairement je ne peux pas mais je suis content de ce que nous avons joué. «

Il y a encore place à l’amélioration à Chelsea, mais après la victoire 2-0 sur Porto à Séville en milieu de semaine, cette victoire de routine à travers Londres a souligné l’énorme potentiel dans les rangs de Tuchel.

Ben Grounds

Leeds montre qu’ils peuvent mélanger la substance avec le style

Était-ce vraiment une grosse surprise Leeds United a battu Manchester City? Peut-être pas. Mais la tactique qu’ils ont employée pour faire le travail aurait soulevé quelques sourcils. Les garçons de Marcelo Bielsa sont réputés pour leur manière d’attaque à tout prix, mais c’était plus contrôlé et défensif que la norme associée à Leeds. Il y avait du courage, des plaquages ​​de dernière minute et beaucoup de détermination.

L’équipe de Bielsa, qui a dû jouer 45 minutes du match avec 10 hommes, a remporté la première victoire du club à l’extérieur à City depuis janvier 2001 en défendant en nombre et en frappant avec des résultats dévastateurs sur la contre-attaque. Il manquait le facteur de divertissement de la plupart de leurs précédentes rencontres en Premier League cette saison, mais c’était un style qui offrait une énorme protection à Illan Meslier, qui, malgré 29 tirs de City au cours des 90 minutes, n’était pas trop troublé. Bien sûr, lorsque vous défendez avec une telle brillance, vous devez être impitoyable lorsque vous vous aventurez sur le terrain et à Stuart Dallas, ils ont fait la différence.

Ses buts le démarquaient de la foule, tous deux excellemment pris, mais tout aussi impressionnant était son travail sans le ballon, en particulier en seconde période lorsque Leeds a dû faire preuve d’énorme courage pour éliminer vague après vague d’attaques de Manchester City. Aucun joueur n’a parcouru plus de terrain que l’Irlandais du Nord (12,13 km) dans une performance qui ne fera que renforcer son statut légendaire parmi les supporters de Leeds. C’est maintenant officiel. Leeds est de retour au sommet du football anglais.

Lewis Jones

Fulham tout caractère, aucune qualité

















les faits saillants de la victoire des Wolves sur Fulham en Premier League



L’interview d’après-match de Scott Parker après une quatrième défaite consécutive portait sur le caractère de Fulham, sa résilience, sa volonté de gagner. Mais toute la volonté du monde n’a pas pu forcer Rui Patricio à effectuer un véritable arrêt toute la nuit alors que son équipe a fermement remis l’initiative à Newcastle lors du combat de relégation.

L’histoire de la situation difficile de Fulham est simple: seul Sheffield United a marqué moins de buts cette saison. Alors que les Cottagers n’ont perdu que deux matchs de plus que Leeds, 11 nuls et seulement cinq victoires ont interrompu leur effort pour rester en place.

Parker priera que Newcastle ne profite pas de la dernière erreur de Fulham. L’équipe de Steve Bruce pourrait avoir un écart de neuf points sur les trois derniers, du moins en théorie, s’ils gagnent leurs deux matchs contre Fulham.

De manière réaliste, avec les matchs contre Arsenal et Chelsea ensuite, l’espoir de Fulham réside dans ce match du dernier jour avec Newcastle dans l’ouest de Londres. Mais à moins qu’ils ne puissent revenir à leur brève résurgence plus tôt en 2021, faire avancer plus de corps et faire renvoyer Josh Maja et Aleksandar Mitrovic, il sera peut-être trop tard bien avant.

Fulham devrait-il s’en tenir à leur homme? Les joueurs de Parker jouent clairement pour lui – mais deux victoires à domicile sur la majorité d’une saison de Premier League, même une méconnaissable au milieu de la pandémie, sont vraiment en dessous de la moyenne.

Il peut certainement amener Fulham à se battre pour lui. Il sous-tend sa philosophie, tout comme il sous-tend ses commentaires d’après-match. Mais est-ce suffisant? Certains des joueurs à la disposition de Parker ne sont certainement pas utilisés au mieux, pour quelque raison que ce soit.

Prenez Mitrovic – il a réussi 11 buts lors de sa dernière saison en Premier League, même si Fulham n’a récolté que 26 points et terminé 19e. Cette fois, le grand attaquant n’a marqué que trois fois toute la saison.

Si les Cottagers ne parviennent pas à battre la baisse, comme cela semble de plus en plus probable, la réponse dans la froide lumière du jour pourrait bien être qu’il est temps pour une approche différente.

Ron Walker

La dérive s’installera-t-elle à nouveau à Selhurst?

Image:

Wilfried Zaha montre sa frustration lors du revers 4-1 à Chelsea



Les fans de Crystal Palace ont peut-être vu venir la lourde défaite à domicile de samedi.

Les Eagles ont maintenant perdu chacun de leurs sept derniers matchs de Premier League contre Chelsea – seuls contre Tottenham (neuf matchs consécutifs entre septembre 2015 et septembre 2019) ont perdu plus de matchs consécutivement contre un adversaire spécifique dans leur histoire de la Ligue de football.

C’est à ce stade la saison dernière que la solide campagne de Palace s’est complètement effondrée alors qu’ils perdaient sept de leurs huit derniers matches. Quatre points de leurs deux derniers matchs ont permis à Palace de disposer d’une base solide pour éviter toute sorte d’effondrement printanier similaire cette fois-ci, mais la manière dont ils ont été démantelés lors de la première demi-heure par Chelsea verra certainement ces craintes revenir.

Le manager de Crystal Palace, Roy Hodgson, a déclaré qu'ils devaient faire une introspection, car leur première mi-temps contre Chelsea était « loin d'être assez bonne ».

















Le manager de Crystal Palace, Roy Hodgson, a déclaré qu’ils devaient faire une introspection, car leur première mi-temps contre Chelsea était « loin d’être assez bonne ».



« Nous sommes dans la même ligue », a-t-il déclaré après la défaite 4-1. « Nous avons besoin de points tout autant qu’eux. Nous avons assez de respect de nous-mêmes et de confiance en nous pour faire plus que ce que nous avons fait aujourd’hui, car la façon dont nous avons abordé la première mi-temps et la façon dont nous avons joué était loin d’être suffisante et c’est quelque chose. nous devons tous en assumer la responsabilité.

« Nous aurions pu leur rendre la vie beaucoup plus difficile, mais nous avons joué entre leurs mains pendant de longues périodes au cours de la première mi-temps. Nous l’avons fait moins en deuxième, mais c’était un peu tard. »

Douze points d’avance sur la zone de relégation, l’équipe de Hodgson a quasiment assuré son statut de Premier League, mais avec les places européennes hors de portée – et l’avenir de Hodgson loin d’être clair – empêcher le sentiment de dérive de s’installer nécessitera un effort collectif. dans les prochaines semaines.

Ben Grounds