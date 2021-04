Huit finales de coupe pour les Spurs

















Faits saillants de la victoire 3-1 de Manchester United contre Tottenham Hotspur en Premier League



Jose Mourinho a déclaré après la défaite de dimanche contre Manchester United que les faits ne peuvent être débattus. Le tableau de la Premier League ne ment pas non plus: les Spurs sont à six points des quatre premiers avec sept matchs à jouer.

Il faudra un grand élan pour ramener le football de la Ligue des champions aux Spurs la saison prochaine, une attente minimale de Mourinho au début de cette campagne.

L’avenir de Harry Kane étant fortement débattu depuis samedi matin – il devrait dire à Tottenham qu’il veut partir s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions la saison prochaine – les Spurs auront huit finales de coupe d’ici la fin de la campagne. Cela pourrait bien être le moment des portes coulissantes pour la décennie à venir.

Manquer la Ligue des champions a son coût footballistique et financier, mais ils peuvent y retourner l’année prochaine. Perdez Kane avec, et ils ne perdent pas seulement un joueur. Ils perdent leur talisman, sans doute leur plus grand joueur depuis des générations, et ils rendent un autre camp incommensurablement plus fort.

Et à cette époque où les Spurs et Daniel Levy étaient censés égaler ce nouveau stade étincelant de classe mondiale avec de l’argenterie régulière, tout en développant et en recrutant des talents de classe mondiale, ils n’auront pas réussi à garder le leur. Il est facile de voir où les choses commencent à se détériorer à partir de là.

Beaucoup disent que le football a perdu son importance et son contexte cette saison sans fans, mais à partir de Goodison Park vendredi soir, c’est sans doute la plus grande période des Spurs de ce siècle.

Gerard Brand

Man Utd se dégage du peloton

Vingt-huit points gagnés maintenant en perdant des positions. La capacité de Manchester United à évoquer des points après de mauvais départs a été une caractéristique de sa saison et a rarement été aussi catégorique qu’ici. Tottenham a marqué le premier mais United a montré ses prouesses offensives en seconde période.

Si le rôle de Fred dans l’égalisation était une surprise, l’identité de l’homme qui a marqué ce qui s’est avéré être le but gagnant était plus prévisible. Le mouvement d’Edinson Cavani, accrochant sur une passe en profondeur de l’impressionnant Paul Pogba, aurait bien pu lui valoir un but plus tôt. En fin de compte, c’est le cas.

Cavani a montré ce qui est possible pour cette équipe quand un attaquant de classe mondiale attend dans la surface. Comme l’a souligné Gary Neville dans le co-commentaire de Sky Sports, la perspective de le remplacer coûtera cher mais quand cela fera la différence comme ici, le besoin d’un tel joueur est clair.

Son but refusé en première mi-temps était un revers, mais peut-être pas autant qu’il aurait pu le sembler. Ole Gunnar Solskjaer a reconnu par la suite que l’incident avait déclenché United, mais il reste un mystère pourquoi il nécessite un catalyseur autre que le sifflet de l’arbitre au coup d’envoi pour enflammer cette équipe.

Ce que l’on sait, c’est qu’ils ont de la qualité au sein de l’équipe, soulignée par la puissante finition de Mason Greenwood pour le troisième but tardif. Cela fait quatre victoires en Premier League sur quatre maintenant, la seule équipe de la compétition sous ce type de forme, et cela les a vus se dégager à la deuxième place.

Cela représente une amélioration constante. Troisième de sa première saison complète, deuxième de la suivante, Solskjaer fait des progrès et avec un pied en demi-finale de la Ligue Europa, l’espoir sera que United aura également un trophée à remporter cet été. Travail encore à faire, mais signes encourageants.

Adam Bate

Lacazette sous les projecteurs en l'absence d'Auba

















Faits saillants de la victoire 3-0 d'Arsenal contre Sheffield United



Certes, c’était une équipe de Sheffield United qui regardait la relégation en plein visage, mais il y avait un absent notable pour Arsenal alors qu’ils maintenaient leurs espoirs de jouer dans la compétition européenne la saison prochaine.

Le triomphe 3-0 de dimanche à Bramall Lane s’est déroulé avec un minimum de tracas et sans Pierre-Emerick Aubameyang, absent pour cause de maladie.

Mikel Arteta a révélé par la suite que l’attaquant gabonais n’avait pas été en mesure de s’entraîner ces derniers jours, mais espère qu’il sera de nouveau disponible pour le match retour des quarts de finale de la Ligue Europa contre le Slavia Prague jeudi.

La question est cependant de savoir si Aubameyang sera sélectionné après une impressionnante démonstration d’Alexandre Lacazette et de son casting de soutien dans le South Yorkshire. La nouvelle blessure de Bukayo Saka et les inquiétudes concernant Emile Smith Rowe et Martin Odegaard pourraient bien forcer la main d’Arteta, mais l’Espagnol sera conscient d’une tendance croissante.

Image:

Alexandre Lacazette était en forme alors qu’Arsenal passait devant Sheffield United



Arsenal a remporté 66,6% de ses six matches de Premier League cette saison sans Aubameyang (W4 D1 L1), contre 36% de ceux avec lui dans l’équipe (9/25). Alors, l’attaquant sera-t-il négligé pendant l’heure de besoin du club cette semaine?

« Nous avons eu une très bonne performance et une feuille blanche qui était nécessaire après une longue période », a déclaré Arteta. « Nous avons été efficaces et intelligents avec le ballon. Nous avons montré la bonne attitude, donc dans l’ensemble, je suis vraiment heureux. Gagner engendre toujours la confiance et nous en aurons besoin avant jeudi. »

Arteta saura tout sur le rôle que l’élan peut jouer dans le football après avoir vu la fin de la série de quatre matchs sans victoire d’Arsenal, et après une démonstration apathique contre Liverpool la semaine dernière, Aubameyang pourrait bien faire face à une course contre la montre pour être nommé sur le banc.

Ben Grounds

Le camée de la saison?

















les faits saillants de la victoire de Newcastle contre Burnley en Premier League



Steve Bruce n’aurait peut-être pas fait une substitution plus percutante dans sa carrière. Sa décision de faire venir Allan Saint-Maximin avec son équipe un but vers le bas et avec seulement 33 minutes restantes ne peut pas être décrite comme inspirée car le Français est clairement le meilleur joueur de Newcastle, mais le timing est tout dans le football. Bruce l’a libéré au bon moment. Ce ne fut qu’une question de temps avant que Burnley ne double son avantage dans ce qui était un match unilatéral jusqu’à ce que Saint-Maximin entre dans la mêlée.

Newcastle ne devrait être nulle part près de la zone de relégation avec un joueur comme celui-ci dans leurs livres.

Saint-Maximin – qui avant la comparution de remplaçant de la semaine dernière était absent depuis février – est venu aux côtés du meilleur buteur Callum Wilson, de retour après sept matchs avec un problème aux ischio-jambiers.

Bruce a été très vocal sur le fait que le Français leur a manqué cette saison et il marque un point. En 13 matchs manqués par Saint-Maximin cette saison, Newcastle n’a gagné que deux fois. Ce pourcentage de victoire grimpe à 33% (six victoires en 18 matchs) dans les matchs dans lesquels le joueur de 24 ans a joué. Vous pouvez être certain que s’il avait joué plus de 1014 minutes cette saison, les garçons de Bruce ne le seraient pas. luttant pour survivre, ils seraient confortablement au milieu de la table.

Bruce a déclaré: « Probablement seul Allan aurait pu le faire, et quand vous voyez des jeux comme celui-là, vous voyez ce que nous avons manqué. J’espère que nous pourrons les garder tous les deux. [Callum Wilson] bien parce que nous sommes un animal différent avec eux dans l’équipe. «

Lewis Jones

Quelle chance pour un Old Trafford de revenir pour Lingard?

Gary Neville a suggéré sur Football du lundi soir après sa dernière démonstration d’homme du match, Manchester United pourrait vouloir ramener Jesse Lingard à Old Trafford après la fin de son prêt à West Ham.

Eh bien, je me demande à quoi pense l’ancien capitaine de United après que Lingard ait réalisé une autre performance extrêmement impressionnante pour aider les Hammers à devancer leurs quatre premiers rivaux Leicester City dans un thriller de cinq buts sur Sjusqu’à dimanche?

⚽ Depuis ses débuts à West Ham le 3 février @JesseLingard a été impliqué dans plus @première ligue buts que n’importe quel autre joueur (10 – 7 buts et 3 passes) et est le meilleur buteur du PL avec Harry Kane Il a marqué dans 4 applications PL successives pour la 1ère fois de sa carrière pic.twitter.com/Ur6idDinYw – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 11 avril 2021

Le doublé de Lingard en première mi-temps, dont le premier à ouvrir le score au London Stadium était une pièce brillante, signifie que l’attaquant a maintenant marqué dans quatre matchs de championnat consécutifs pour West Ham.

Non seulement cela, mais depuis ses débuts dans le haut vol pour West Ham, l’international anglais a été directement impliqué dans plus de buts que tout autre joueur – sept buts et trois passes décisives.

Et s’il continue sous cette forme, alors le joueur de 28 ans ne sera sûrement pas seulement dans l’équipe Euro 2020 de Gareth Southgate cet été, mais aussi de retour dans les plans d’Ole Gunnar Solskjaer la saison prochaine?

Richard Morgan