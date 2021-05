Coups et échecs en Premier League: Fulham pour construire son avenir autour de Fabio Carvalho? Danny Welbeck prospère à Brighton | Actualités du football

Carvalho offre à Fulham un espoir pour l’avenir

Fabio Carvalho célèbre après avoir ramené Fulham dans le match



Fulham sera absent de la Premier League la saison prochaine après que leur relégation ait été confirmée après la défaite à domicile contre Burnley lundi dernier, mais Scott Parker a été encouragé par les débuts complets de Fabio Carvalho contre Southampton, une défaite qu’il a décrite comme étant un « instantané de leur saison « .

Les Cottagers sont en train de se réconcilier avec une deuxième relégation en trois ans, et bien que cela ait marqué une septième défaite en huit matchs depuis leur victoire fougueuse à Liverpool, Carvalho a montré des signes qu’il pourrait jouer un rôle important dans le retrait du club de ces montagnes russes de ups et bas.

« Fabio était fantastique », a déclaré Parker. «Cette équipe avait besoin de buts. Sa performance globale était pleine de confiance. Il a montré sa qualité. Cela ne m’a pas surpris.

















Scott Parker a salué la première performance du jeune Fabio Carvalho, qu’il a couronnée avec un but lors de la défaite 3-1 de Fulham contre Southampton.



« Il a montré qu’il pouvait marquer au niveau des moins de 23 ans et à l’entraînement. Il était dans l’équipe parce qu’il méritait d’y être, pas parce que c’était une opportunité. Celui qui brillait aujourd’hui était Fabio. Il était le grand. plus à partir d’aujourd’hui. «

Fulham a été largement critiqué en 2018/19 lorsqu’ils ont été relégués malgré des dépenses de près de 100 millions de livres sterling en transferts, concédant 81 buts dans le processus, et alors qu’une défense plus molle a contribué à une 19e défaite de la saison, Carvalho a extrêmement bien pris son objectif.

Âgé de 18 ans et 258 jours, il est devenu le troisième plus jeune buteur de Fulham en Premier League derrière seulement Ryan Sessegnon (18 ans 155 jours) et Collins John (18 ans 176 jours). Avec la fin d’un certain nombre de contrats de prêt de joueurs, il a l’air d’un joueur autour duquel les Londoniens de l’ouest peuvent bâtir leur avenir.

Ben Grounds

Torres est-il le remplaçant prêt à l’emploi d’Aguero?

















GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Manchester City sur Newcastle en Premier League



C’était une performance sensationnelle de Ferran Torres contre Newcastle. Et, alors que Man City cherche le successeur de Sergio Aguero, l’Espagnol s’est mis à la pointe du calcul.

Tout d’abord – les statistiques. Il avait le plus grand nombre de tirs (5) et les trois qui étaient cadrés se sont retrouvés au fond du filet. Il a maintenant marqué sept buts en Premier League cette saison – doublant presque son total en une seule sortie à St James ‘Park. Cinq de ces buts ont également été inscrits lors des quatre derniers matchs de Premier League de City.

Chacun des objectifs est venu avec sa propre finition sensationnelle. Le premier était un film audacieux pour envoyer le coup franc d’Ilkay Gundogan. Son deuxième était une finition intelligente d’une croix de Gabriel Jesus, tandis que son troisième a montré une intuition brillante pour faire rebondir l’effort de Joao Cancelo sur le poteau. Il a montré de superbes compétences, des réactions brillantes et des instincts vitaux tout au long du match qui lui serviront bien en Premier League.

Bien que City l’ait initialement signé en tant qu’ailier cet été, Torres s’avère avoir l’étoffe d’un attaquant talentueux. Cela ne pouvait pas non plus arriver à un meilleur moment pour City avec l’un des meilleurs de la Premier League, Sergio Aguero, quittant le club en fin de saison.

















Après son triplé contre Newcastle, Pep Guardiola de Manchester City a déclaré que le mouvement, l’anticipation et la finition de Ferran Torres lui permettaient de jouer en tant qu’attaquant pour son équipe.



Après le match, Pep Guardiola a déclaré à Sky Sports: « Ouais, il peut être [a No 9]. Nous allons l’utiliser, nous l’avons utilisé et il était brillant.

« Il est venu en tant qu’ailier, mais il doit penser à [being] un attaquant. Quand Sergio, Gabriel étaient dehors, il était là… Il n’avait pas beaucoup de minutes, mais quand il jouait, il avait un sens du but.

«Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que nous achetons un attaquant, peut-être pas.

« Nous avons un gars, il est jeune. Un bon transfert. Je peux l’utiliser à gauche, à droite ou comme attaquant. La saison est trop longue, nous ne pouvons pas jouer seulement 11 joueurs, le meilleur attaquant que nous pouvons acheter peut » t jouer toutes les minutes. Vous devez avoir 50, 60, 70 meilleurs joueurs que vous voulez, puis l’académie, nous avons deux, trois, quatre joueurs intéressants, je suis sûr que la saison prochaine nous aidera. «

Torres n’a encore que 21 ans et c’est sa première saison en Premier League. Oui, il a produit de bons chiffres compte tenu du temps de jeu limité qu’il a eu dans les sorts, mais pour être oint comme le prochain Aguero, il doit produire la même chose qu’à Newcastle sur une base cohérente.

Il doit également s’adapter à un nouveau rôle central en attaque, bien que basé sur les performances de vendredi, cela ne lui demandera pas grand-chose. L’avenir est prometteur pour Torres, mais il faut être prudent de ne pas mettre trop de pression sur ses épaules après le départ d’Aguero.

Charlotte Marsh

Rodrigo montrant des flashs de sa classe

















GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Leeds à Burnley en Premier League.



Il y a une raison pour laquelle Leeds a dépensé sa somme record – plus que pour l’ailier vedette Raphinha – pour faire venir Rodrigo de Valence l’été dernier, peu importe ce que son maigre décompte de buts ou ses minutes suggèrent.

Leeds ne se trompe pas beaucoup ces jours-ci, même si l’arrivée d’Eddie Nketiah n’a pas pu renverser Patrick Bamford au championnat la saison dernière, mais Rodrigo a emboîté le pas cette année et est apparu comme l’un des rares à ne pas briller dans une superbe campagne pour le club enfin de retour en Premier League.

Le joueur de 30 ans a joué 25 fois pour l’Espagne et il y a trois ans, il a marqué 16 fois en Liga pour Valence. Parfois, c’est juste un cas de mauvais ajustement, à un club ou à une ligue. Mais après un démarrage lent, y compris avoir été remplacé puis à nouveau contre Chelsea en mars, les choses commencent à cliqueter.

Dans une demi-heure après l’un des après-midi les plus calmes de Bamford à Turf Moor samedi, Rodrigo a marqué deux buts excellemment pris, le premier réalisé par une première touche exquise et le second par un superbe sang-froid pour contourner Bailey Peacock-Farrell et marquer.

En plus de s’adapter à une nouvelle ligue, la confiance est la clé de tout attaquant et il l’a enfin. Quelques mots élogieux de son manager après le match ne feront que l’aider davantage.

« Rodrigo est un joueur de très haut niveau », a déclaré Marcelo Bielsa. « C’est un joueur, comme je l’ai déjà dit, qu’il lui faut du temps pour arriver à sa pleine forme. Quand il retrouve enfin sa forme complète, c’est un joueur très déséquilibré.

« Je pense que dans le match contre Tottenham et le match d’aujourd’hui, je pense que nous avons vu une version de Rodrigo proche de ce dont il est capable. »

Bamford regardera par-dessus son épaule si cela continue; même avec 15 buts cette saison, personne n’est infaillible et après en avoir marqué un à ses sept derniers, la marée pourrait facilement tourner.

Mais pour Leeds et Bielsa, quel merveilleux problème à avoir.

Ron Walker

Le moment spécial de Tella a fait sourire Hasenhuttl

















GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Southampton sur Fulham



Nathan Tella a été rejeté par Arsenal après une décennie à jouer dans leur jeunesse, mais en marquant et en fournissant une passe décisive dans la victoire de Southampton sur Fulham, l’attaquant a montré à quel point il valait la peine de persévérer.

Theo Walcott s’échauffait lorsque Tella a marqué son premier but senior, ajoutant au premier but de Che Adams avant de se diriger vers la ligne de touche pour célébrer avec un joueur qu’il connaît si bien depuis son passage chez les Gunners.

Il était approprié qu’il installe ensuite Walcott pour le troisième des Saints, et Ralph Hasenhuttl a dit au joueur de 21 ans de chérir le moment après sa bataille pour pénétrer dans l’élite, rendue encore plus difficile par une grave blessure au genou.

Nathan Tella a fourni un but et une aide pour Southampton



« Il est maintenant sur la liste des buteurs de la Premier League et c’est un moment spécial pour lui », a déclaré Hasenhuttl. «Son sourire sur le visage est toujours là et c’est ce que j’aime vraiment chez lui. Il aime travailler pour l’équipe, il aime s’entraîner avec nous et il aime chaque semaine où il est autorisé à jouer au football.

« Peut-être que la blessure de l’ACL l’a aidé à comprendre à quel point c’est spécial de faire partie d’une équipe de Premier League, et c’est un très grand talent de notre académie. C’est un signal pour tous les autres joueurs à venir qu’il y a une chance de passer. [to the senior team]. «

La finition composée de Tella est arrivée lors de sa 21e apparition en Premier League, trouvant le fond des filets à peine 98 secondes après son remplacement. Les saints sont 13e et ont retrouvé leur touche de but. Avec des prix en argent en jeu, Tella s’est mis en position de commencer au moins un des matchs restants contre Leeds et West Ham.

Ben Grounds

Tout va bien avec Danny Boy

















GRATUIT À REGARDER: les faits saillants du tirage au sort de Brighton avec West Ham en Premier League.



Danny Welbeck montre certainement sa valeur en Premier League à un moment parfait de sa carrière. Arraché à un accord basé sur la performance par Brighton, Welbeck a trouvé sa forme physique et, plus important encore, trouve maintenant le filet pour Brighton alors que son contrat est sur le point d’expirer en juin. C’était le deuxième match à domicile consécutif que l’ancien attaquant anglais a trouvé dans les filets. Welbeck a riflé à la maison à 11 minutes de contre Leeds après avoir exécuté un virage Cruyff parfait sur une balle tombante et a produit une autre finition soyeuse dans ce match nul avec les Hammers.

C’était une performance où la persévérance était récompensée. Welbeck n’a pas arrêté de courir toute la nuit avec son mouvement parfois excellent, bien qu’il n’ait pas été trop trouvé par un jeu d’approche médiocre de ses coéquipiers. Quand la passe est arrivée – de Percy Tau – Welbeck était mortel avec son arrivée. C’était son 50e but en Premier League et il lui reste certainement beaucoup de vie au niveau de la Premier League à en juger par ses performances au cours des huit dernières semaines.

Graham Potter a confirmé qu’il y avait une «intention» de récompenser Welbeck avec un autre accord. Maintenant, il est en forme et tire, c’est une évidence.

Lewis Jones

Willock marque et brille à nouveau

Joe Willock a marqué lors d’un cinquième match consécutif de Premier League pour Newcastle vendredi



Toutes les discussions à Arsenal concernent les jeunes pistolets Emile Smith Rowe et Bukayo Saka, mais loin de l’Emirates Stadium, c’est un autre jeune Gunner qui met son nom en lumière à Newcastle.

Joe Willock, qui a rejoint Newcastle prêté par Arsenal en janvier, a présenté une autre démonstration énergique pour l’équipe de Steve Bruce et il s’est de nouveau inscrit sur la feuille de match lors de leur défaite 4-3 face aux champions de Premier League, Man City, vendredi soir.

C’était son cinquième but en autant de matches de championnat et son sixième lors d’un brillant passage à St James ‘Park, ce qui est plus que tout joueur d’Arsenal n’a marqué au cours de la même période.

Il est le premier joueur de Newcastle à marquer en cinq matches de championnat consécutifs depuis Papiss Cissé et il est devenu le plus jeune joueur à marquer en cinq matches consécutifs en Premier League (21y 267d) depuis Jose Antonio Reyes en septembre 2004 (21y 10d) et le deuxième plus jeune anglais. joueur de tous les temps, après Michael Owen en 2001 (21 ans 247 j).

« Nous devons respecter le fait que Joe est le joueur d’Arsenal, mais si c’est possible, nous aimerions le garder », a déclaré Steve Bruce après le match et il est si facile de voir pourquoi Newcastle serait si désespéré de le garder sur Tyneside.

Cependant, avec Willock sous une forme scintillante, ils pourraient être déçus alors que Mikel Arteta les regarde avec intérêt.

Avec des rapports quotidiens suggérant une énorme refonte de l’équipe d’Arsenal cet été, Arteta a une énorme décision à prendre concernant l’avenir de Willock. Encaisse-t-il pour aider à financer toute sorte de reconstruction? Ou avec un bon noyau de jeunes joueurs venant du club du nord de Londres, donne-t-il une autre chance au joueur de 21 ans à l’Emirates Stadium?

Si c’est le premier, il ne fait aucun doute que Newcastle sera en tête de la file d’attente pour lui donner une maison permanente.

Oliver Yew