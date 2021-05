Coups et échecs en Premier League: Emile Smith Rowe brille pour Arsenal alors que Chelsea rencontre un problème familier | Actualités du football

Smith Rowe porte le flambeau d’Arsenal

















Mikel Arteta a défié Emile Smith Rowe d’ajouter plus de buts à son match après avoir marqué son premier de la saison en Premier League lors de la victoire 3-1 de dimanche contre West Brom. Il semble que le message a atterri.

Trois jours plus tard, le joueur de 20 ans a retrouvé le filet, sa frappe précoce à Stamford Bridge se révélant décisive alors qu’Arsenal se battait pour trois points contre Chelsea.

Le but n’était pas classique – une finition éraflée du cut-back de Pierre-Emerick Aubameyang – mais la façon dont il a forcé l’erreur cruciale de Jorginho a résumé ce qu’il apporte à cette équipe d’Arsenal.

Smith Rowe accélère les choses avec le ballon à ses pieds mais il mène également leur pressing sans lui. « Nous avons travaillé là-dessus à l’entraînement cette semaine », a-t-il déclaré. Sky Sports avec un sourire après.

Ces performances sont devenues un spectacle régulier depuis qu’il a fait irruption dans le côté pour la victoire 3-1 sur les mêmes adversaires le lendemain de Noël. Et, malgré toutes les luttes récentes d’Arsenal, il convient de noter que seuls Manchester City et Manchester United ont pris plus de points qu’eux en Premier League depuis lors.

Cela a beaucoup à voir avec Smith Rowe, dont la faim et le désir, en plus de sa qualité considérable, étaient apparents partout. Au total, il a parcouru près de 12 km. Même à la troisième minute du temps d’arrêt, lorsque les autres faiblissaient, il avait l’énergie de sprinter en arrière et de glisser le plaqueur Reece James devant l’Arteta qui la surveillait.

« Il n’a pas eu l’homme du match mais je pensais qu’il était le meilleur joueur sur le terrain », a déclaré Sky Sports expert Jamie Redknapp. « Il a fait bouger les choses et tout ce qu’il a fait, il l’a fait avec un but. »

Arsenal doit montrer le même objectif en essayant de l’attacher à un nouveau contrat. Arteta n’a pas caché le fait que son équipe a besoin de travail cet été. Mais Smith Rowe est quelqu’un autour duquel bâtir.

Nick Wright

Après la défaite de Chelsea face à Arsenal mercredi soir, Thomas Tuchel a fait allusion à une sélection de joueurs qu’il regrettait pour le match. « Je ne suis pas satisfait de ma composition », a-t-il déclaré Sky Sports. « C’est quelque chose de particulier – mais je ne vous le dirai pas! » Que le jeu de devinettes commence…

Mais en vérité, même avec le XI Tuchel aligné contre Arsenal, avec sept changements par rapport à la victoire sur Man City et à la finale de la FA Cup à quelques jours de là, il y avait encore beaucoup de joueurs talentueux en maillot bleu à Stamford Bridge.

Le vrai problème – le problème récurrent, pour Tuchel et Frank Lampard avant lui – est la finition de Chelsea.

Sous l’Allemand, la défense de Chelsea a été exceptionnelle. Mais cela a dû l’être, avec les Blues timides à l’autre bout du terrain et comptant sur toutes ces draps propres pour des matchs serrés. Ils se classent au septième rang de la Premier League pour le taux de conversion cette saison.

L’erreur de Jorginho pour le but d’Arsenal a mis la pression sur l’attaque de Chelsea pour qu’elle réponde et ils n’ont pas pu trouver la touche finale. Kai Havertz avait déjà saisi une occasion en or avec un face à face mais, malgré le double coup de bois tardif de Kurt Zouma et Olivier Giroud, Chelsea n’a pas causé suffisamment de problèmes à Arsenal en défense profonde dans le dernier tiers.

Avec plus de 73% de possession en seconde période, Chelsea n’a réussi que deux tirs cadrés après la pause. « On manque un peu de sang-froid devant le but, on manque un peu de précision », avait déclaré Tuchel. Sky Sports avant le match. Trouver ces deux traits insaisissables est plus facile à dire qu’à faire – mais pourrait entraver cette équipe de Chelsea à long terme, à moins que le problème ne soit résolu.

Peter Smith

Lorsque le coup de sifflet final retentira à Gdansk le 26 mai, indépendamment du fait que Manchester United mette la main sur le trophée de la Ligue Europa, cela aura été une saison de progression sous Ole Gunnar Solskjaer.

Avec une deuxième place de la ligue sur les cartes et ayant considérablement réduit l’écart avec les champions, la deuxième saison complète de Solskjaer a vu United réémerger comme une force capable de se battre pour le titre de Premier League pour la première fois depuis Sir Alex Ferguson a pris sa retraite.

La gloire de la Ligue Europa représenterait une étape importante dans le développement de cette génération actuelle de talents d’Old Trafford, mais uniquement en raison de sa capacité à propulser United dans leur plus grand défi de tous.

Même si ce n’était qu’une question de temps avant que City ne soit sacré champion, avoir joué un rôle dans le sacre de leurs rivaux pour la troisième fois en quatre saisons aura blessé Solskjaer et ses joueurs. La façon dont ils réagissent à cela peut simplement donner un aperçu de ce à quoi on peut s’attendre pour le prochain trimestre.

Il peut encore y avoir trois matchs de Premier League avant que le rideau ne tombe sur cette saison la plus unique, mais ce défi commence maintenant. Une place de finaliste dans la ligue et le succès en Ligue Europa sont l’exigence minimale pour Manchester United avant que l’attention ne se tourne vers l’ambition ultime.

Jack Wilkinson

Brendan Rodgers s’est efforcé de rappeler à tout le monde que la situation de Leicester était entre ses propres mains après la défaite contre Newcastle vendredi soir, mais à l’intérieur même, il a dû penser: « Nous y revoilà », alors que les Foxes menaçaient de manquer le football de la Ligue des champions. pour la deuxième saison consécutive.

Il a la chance que son équipe ait affronté une équipe de Manchester United reposant la plupart de ses joueurs clés pour la confrontation de jeudi avec ses anciens rivaux de Liverpool, en raison d’un calendrier de rencontres chargé, même selon les normes de cette saison.

Mais vous ne pouvez battre que ce qui est devant vous, et c’est exactement ce qu’ils ont fait. Rodgers a décrit la victoire comme une victoire « énorme » dans leur quête d’une place parmi les quatre premiers, et avec un écart de huit points maintenant à la cinquième place, même après avoir joué plus de matchs que quiconque autour d’eux, leur place parmi l’élite européenne semble enfin proche. -Assez sécurisé.

Le prix du manager de l’année se dirige à juste titre vers Manchester, où Pep Guardiola a mené son équipe au titre de Premier League et à leur première finale de Ligue des champions, mais le travail que Rodgers a accompli est sensationnel.

Nous avons tous demandé si les Foxes avaient raté leur chance lorsqu’ils se sont vus refuser une place parmi les quatre premiers l’an dernier. Avec quelques achats plus prudents, y compris la perspective incroyablement brillante de Wesley Fofana, ils sont revenus et semblent avoir réussi cette fois-ci.

Une répétition de la performance de 2015/16 peut être un fantasme pour Rodgers et son équipe, mais la constance dont ils ont fait preuve au cours des deux dernières années, contrairement aux quatre premiers occupants plus traditionnels, suggère qu’un changement de garde à long terme est en cours. .

Ron Walker

Deux chances, deux buts. C’est ce que vous obtenez avec Danny Ings. Aucun joueur qui a marqué plus de 20 buts au cours des deux dernières saisons en Premier League n’a un taux de conversion plus meurtrier que l’attaquant de Southampton – un énorme 32,08%. Pour mettre cela en contexte, Harry Kane travaille à un taux de 24 pour cent.

Le retour de 34 buts de Ings au cours de cette période lui permet de marquer en moyenne un but tous les 0,64 matchs. Seul Kane a un meilleur retour au cours des deux dernières saisons.

La finition de l’attaquant des Saints a fait la différence entre les deux équipes mardi. Son premier n’était même pas vraiment une chance non plus – une demi-chance au mieux alors qu’il pivotait et terminait comme un prédateur de classe mondiale pour trouver un moyen pour les Saints de revenir dans un match sur lequel ils avaient du mal à avoir un impact.

Ralph Hasenhuttl a déclaré: « Avec Danny, nous sommes une équipe différente parce qu’il donne les chances dont nous avons besoin pour marquer et parfois aussi des buts quand vous ne pensez pas qu’il y a une chance. Le premier but était fantastique de sa part. Et c’est pourquoi il est important pour nous. «

À son retour de blessure, ce fut un rappel opportun de ses qualités avec seulement deux semaines jusqu’à ce que Gareth Southgate nomme son équipe anglaise de 26 joueurs pour les Euros. En dehors de Kane, il n’y a pas d’attaquant en Premier League sur lequel vous préféreriez que le ballon soit tombé à la dernière minute d’un match que l’homme des Saints. Southgate a une grande décision à prendre. Comment laisser un attaquant de son acabit à la maison?

Lewis Jones

Un tweet cruel, ironique mais sur le nez a fait le tour de quelques cercles statistiques de football lundi soir après que Burnley ait relégué Fulham avec une victoire 2-0 dans l’ouest de Londres.

« Burnley est le meilleur buteur à Craven Cottage en 2021 », était l’essentiel, alors que les Clarets ajoutaient à leur victoire 3-0 en FA Cup avec un autre couple de buts d’Ashley Westwood et de Chris Wood pour sceller le sort des Cottagers.

Cela résumait les choses pour Scott Parker et son équipe, qui auraient pu jouer jusqu’à Noël sans aucune garantie de réussir le retour à trois buts nécessaire pour maintenir leurs espoirs de survie en vie.

Fulham n’a concédé que quatre buts de plus que Leicester, recherchant une place en Ligue des champions à l’autre bout de la division, cette saison. Mais ils n’en ont marqué que 25 eux-mêmes, huit de moins que n’importe quel côté en dehors des trois derniers.

Ils ne sont jamais devenus fous de but sous Parker et n’ont pas marqué un chapeau lorsqu’ils ont été promus du championnat la saison dernière, mais alors que certaines relégations sont complexes et difficiles à identifier, la raison derrière celle-ci est évidente pour quiconque a regardé Fulham cette saison.

La question de savoir si elle sera corrigée est une autre question, à laquelle il est difficile de répondre pour les étrangers. Plus inquiétant encore, Parker – un homme dont on aurait pu facilement se passer à la fin d’une saison décevante – n’a pas non plus semblé entièrement convaincu lors de sa conférence de presse d’après-match, admettant que de «grandes décisions» devaient être prises mais a refusé de s’engager. lui-même à en faire partie.

Les principaux espoirs du manager étaient d’éviter que Fulham ne renforce sa réputation de club de montagnes russes, après une promotion ou une relégation au cours de chacune des quatre dernières saisons.

Peut-être que plus d’inquiétude devrait aller à savoir si les Cottagers en feront cinq de suite la saison prochaine, quelque chose que leur propre manager semble moins que certain se produira.

Ron Walker