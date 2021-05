Coups et échecs de la Ligue Europa: Paul Pogba trouve la scène centrale; Arsenal montre sa résilience contre Villarreal | Actualités du football

Pogba trouve son rôle central chez Man Utd

Contrairement à ce qu’Ole Gunnar Solskjaer a pu déclarer après l’étonnante démolition de la Roma par Manchester United, c’est sûrement un travail accompli.

United se rendra à Rome non seulement avec une avance de quatre buts, mais avec la certitude réconfortante qu’ils sont une classe au-dessus de leurs adversaires. Et peut-être plus d’un.

La mise en garde à toute hyperbole sur la performance de United doit être la reconnaissance des limites de leurs adversaires. La Roma n’est pas une équipe particulièrement bonne, comme trahie par sa modeste position dans le tableau de Serie A. Mais, tout de même, c’était un très bon affichage de United, marquant cinq buts sans réponse dans un blitz dévastateur de 45 minutes. Peu importe les adversaires, il y a des actions et des actions.

Pour Solskjaer, la victoire marque sûrement la fin de sa demi-finale hoodoo. Et le patron de United peut s’attribuer le mérite d’avoir refusé de paniquer à l’intervalle lorsque son équipe s’est retrouvée 2-1 vers le bas. La tentation a dû être d’introduire Mason Greenwood sur place, puis depuis le banc. Mais le patron de United a tenu son sang-froid et sa récompense a été catégorique.

Bien qu’il y ait eu d’autres prétendants à la concentration, mais alors que United déchirait la Roma, il était difficile de regarder au-delà du rôle de Paul Pogba dans le chaos. Le langage corporel est facilement mal traduit, mais le Français a non seulement regardé le rôle contre la Roma, mais il a regardé le rôle dans cette équipe United.

Il y a quelques mois, il semblait être certain qu’il quitterait Old Trafford cet été. En ce moment, ce serait un choc s’il le faisait. Un trois avant de Pogba, Cavani et Marcus Rashford est, étant ultra-critique, peut-être dépourvu de rythme pur et simple. Mais cela a fonctionné ici avec un effet merveilleux, tout comme il y a quelques semaines à Tottenham. Mieux encore, et même si cela lui refuse une position centrale, cela donne à Pogba la plate-forme pour occuper le devant de la scène; il n’a jamais été aussi beau dans une chemise United.

Pete Gill

Arsenal fait preuve de résilience, mais a besoin de plus de flair au match retour

Pepe a gardé son sang-froid du point de penalty pour Arsenal contre Villarreal



Soixante minutes après le match aller de jeudi, Arsenal était dans un train à sens unique hors de la Ligue Europa. Certains défenseurs douteux les avaient vus tomber 2-0 derrière en une demi-heure et Dani Ceballos avait été expulsé, évitant déjà un deuxième jaune plus tôt dans la demie.

Mais après avoir eu un penalty en première mi-temps pour le handball, Arsenal a obtenu un deuxième à la 71e minute après que Manu Trigueros ait attrapé Bukayo Saka par derrière. Nicolas Pepe l’a envoyé avec confiance au milieu – il a maintenant été directement impliqué dans plus de buts en Ligue Europa cette saison que tout autre joueur (10; six buts, quatre passes).

Un visage familier a ensuite reçu ses ordres de marche pour Villarreal, lorsque l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Etienne Capoue, a reçu un deuxième carton jaune alors qu’il était étiré, blessé lors d’un défi tardif sur Bukayo Sako. Le mérite doit également revenir à Bernd Leno pour une série d’arrêts vitaux en fin de match, ne montrant aucun effet néfaste de son hurleur contre Everton vendredi dernier.

Ne vous y trompez pas – Arsenal a fait preuve d’une merveilleuse résilience pour revenir après des coups répétés à La Ceramica. Dans d’autres saisons – peut-être sous le manager de Villarreal Unai Emery – Arsenal aurait reculé, mais le penalty de Pepe pourrait être vital sur la règle des buts à l’extérieur.

Mais un domaine doit être abordé. Arsenal a commencé le match sans attaquant reconnu et parfois, cela s’est montré. Il y avait des croix dans la zone qui n’étaient pas converties ou des chances qui nécessitaient ce contact expérimenté.

« C’est la façon dont nous avons préparé le match et la décision que j’ai prise, pensant que c’était la meilleure façon de jouer, mais le jeu était différent après quatre minutes », a déclaré Arteta sur sa décision de ne pas commencer avec un attaquant. « Il est donc difficile d’évaluer si cela fonctionnerait ou non, étant donné que les coups de pied arrêtés l’ont également changé et après, nous devons l’aborder d’une manière différente. »

Sur les neuf tirs d’Arsenal, seuls deux étaient cadrés – par rapport aux six de Villarreal sur le même total global – et trouver le filet en jeu ouvert est un must absolu jeudi prochain si les Gunners veulent une place dans la finale de Gdansk.

Arsenal a parfois montré un flair offensif, mais cela doit durer tout au long de son match retour. Ils ont les bons outils, ils ont maintenant besoin de la bonne exécution.

Charlotte Marsh