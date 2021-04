Mahrez brille à Paris

Le Paris Saint-Germain espérait que ses stars brilleraient en demi-finale de Ligue des champions mais c’est un homme né à Sarcelles, à la périphérie de la capitale française, qui leur a enlevé le match dans la nuit.

Le vainqueur de Riyad Mahrez pour Manchester City les laisse sur la bonne voie pour atteindre la finale de la Ligue des champions pour la première fois. Le coup franc lui-même devait un peu à la fortune alors que le mur de l’opposition se fondait dans la nuit parisienne, mais Mahrez a gagné le moment avec sa performance.

Image:

Riyad Mahrez célèbre après avoir mis City en tête



L’international algérien a été superbe pour City cette saison. Homme du match lors de la finale de la Coupe Carabao ce week-end, il était sans doute encore meilleur ici, en attaque et en défense.

Il y avait trop de ce dernier à faire pour City dans les premières étapes, mais il était vital que Mahrez le fasse, en mettant son corps sur le chemin du blocage lorsque Neymar était sur le point de tirer de l’intérieur de la surface de réparation. Pourquoi l’ailier était-il même là-bas?

















1h30



Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que son équipe avait inversé sa demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain en étant plus agressive en seconde période.



Seul Joao Cancelo a réalisé plus de plaqués que Mahrez, mais personne n’a eu plus de tirs non plus – et c’est l’un d’entre eux qui a fait la différence, persuadant Kevin De Bruyne de se retirer pour qu’il puisse saisir l’occasion.

L’homme avec sans doute la meilleure première touche du football anglais – et il y en avait 74 dans la nuit – a toujours été impliqué, conservant la possession de tous ses 50 passes sauf deux. Il a juste l’air d’un joueur plein de confiance, jouant certains de ses meilleurs trucs à 30 ans.

C’est pourquoi Raheem Sterling est assis sur le banc. Alors que la forme de Phil Foden exige son inclusion, Mahrez s’est également rendu imparable. Sur cette preuve, il pourrait encore être l’homme clé dans le match retour aussi – et au-delà.

Adam Bate

Le PSG a-t-il paniqué sous la pression?

À l’intervalle, le Paris Saint-Germain semblait avoir ce match là où il le voulait, à mi-chemin d’une feuille blanche et après avoir eu neuf tirs contre les quatre de Manchester City.

City mérite d’énormes éloges pour leur retour, mais le contraste le plus évident a peut-être été les réactions divergentes des deux équipes à concéder un but. Alors que l’équipe de Pep Guardiola s’en tenait au plan de match, leur patience a porté ses fruits, la mauvaise discipline a miné le PSG.

















1:03



Le patron du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a déclaré que de « petits détails » avaient vu son équipe perdre un « match égal » contre Manchester City lors du match aller de leur demi-finale de Ligue des champions.



L’égalisation n’a pas dû être aussi coûteuse, mais la frustration était palpable avec Idrissa Gueye coupable non seulement pour le carton rouge qui a laissé son équipe un homme à terre pendant les phases finales, mais la faute inutile pour le coup franc dont City a pris la tête.

C’était une réaction au contrôle croissant de leur adversaire – le PSG n’avait pas touché le ballon depuis près d’une minute lorsque Gueye a choisi de pirater Phil Foden. Mais la situation était loin d’être désespérée. Les scores étaient de niveau. Le PSG avait encore des chances.

Dix minutes avant cette faute, Kylian Mbappe avait couru sur la droite et avait joué le ballon sur le visage du but uniquement pour que Marco Verratti le rate avec sa botte déployée. Peu de temps après, Ederson a dû se précipiter hors de sa ligne pour empêcher Mbappe de passer à nouveau.

Avec le match dans la balance et avec la pression à son maximum, on avait l’impression que la mentalité du PSG les sapait plutôt que la tactique de l’équipe. Un mauvais tacle ici, un joueur qui tourne le dos au ballon dans le mur là-bas. Ce sont les détails qui ont décidé du match.

Adam Bate

Le temps presse pour Werner?

La patience est une vertu et Thomas Tuchel en a des tonnes quand il s’agit de l’attaquant Timo Werner.

Image:

Timo Werner a raté une belle occasion contre le Real Madrid



Personne ne doute de l’importance de Werner dans le jeu de Chelsea. Son mouvement est de classe mondiale. Mais sa finition ne l’est pas. Werner a marqué son premier but en Premier League depuis la mi-février contre West Ham samedi lors de la victoire 1-0, mais a également raté le but après un rebond. Il était à nouveau à Madrid.

Chelsea devrait vraiment prendre l’avantage sur Stamford Bridge pour le match retour après avoir créé des ouvertures fantastiques en première mi-temps – dont le choix est tombé à Werner à la 10e minute. Cependant, à six mètres avec une chance sur un marbre pour lui, il a arraché la ligne droite à Thibaut Courtois.

















0:57



Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que l’attaquant Timo Werner devait garder la tête haute après avoir raté une grande chance lors du tirage au sort mardi de la demi-finale aller de la Ligue des champions au Real Madrid.



Erling Haaland, Karim Benzema et Harry Kane marquent ces chances les yeux fermés. Mais il y avait peut-être des signes que même la patience de Tuchel s’épuise. Il connaît les limites entre succès et échec au plus haut niveau, en particulier dans les matches à élimination directe de la Ligue des champions.

« Il a raté un gros match à West Ham et maintenant il en a raté un gros ici, cela n’aide pas », a déclaré Tuchel.

Lewis Jones

Où est le vrai Eden Hazard?

Libérer Eden Hazard du banc à 25 minutes de la fin aurait semé la peur dans les défenses de l’opposition il y a quelques années. Pas maintenant. En fait, il était même difficile de remarquer que le Belge avait été remplacé par le Real Madrid alors qu’il se frayait un chemin vers un match nul 1-1 à domicile contre Chelsea. Il n’a eu que 12 touches du ballon dans son camée et n’a pas réussi à tirer au but ni à faire de passes clés. Ce n’est pas le danger que nous connaissons.

Image:

Eden Hazard a eu peu d’impact contre son ancienne équipe de Chelsea



Contre le club qui l’a vendu pour environ 100 millions de livres il y a à peine deux saisons, Hazard espérait lancer sa saison. Il a à peine frappé le ballon. N’oubliez pas que ce déménagement de Stamford Bridge a été accueilli par 50000 fans en attente dans le Bernabeu. Hazard ne leur a pas encore montré ce qu’il peut vraiment faire. Après une première saison inexistante, sa deuxième saison a été encore pire, des blessures persistantes l’empêchant de prendre de l’élan. Hazard n’était pas en forme jusqu’à la fin octobre et s’est blessé à nouveau avant la fin de novembre. Un autre retour bref et improductif a été interrompu en janvier.

Finis les dribbles non conformistes, les pistes animées et les finitions puissantes. Pour frapper un célèbre Ian Wright Space Jam Analogie lors de la discussion des performances des joueurs anglais lors de la défaite contre l’Islande en 2016, il semble que les Monstars soient descendus sur Terre et volé les pouvoirs de Hazard. A 30 ans, il est très certainement au carrefour de sa carrière.

Lewis Jones